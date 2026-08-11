Brighton 2-0 Brentford: Brighton giành chiến thắng Brentford đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 7 với 14 điểm, kém Brighton 5 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 21h00 ngày 08/11/2026 tại American Express Stadium.

Brighton 2 - 0 Brentford Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Brighton tiếp đón Brentford.

5' Thẻ vàng Phút 5': Kristoffer Ajer (Brentford) nhận thẻ vàng (Foul).

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Brighton 55% - 45% Brentford, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 1.

15' BÀN THẮNG! Brighton (1-0) Phút 15': Diego Gomez (Brighton) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

22' Thẻ vàng Phút 22': Chema Andrés (Brighton) nhận thẻ vàng (Argument).

23' VAR Phút 23': Card upgrade confirmed — Igor Thiago (Brentford).

23' Thẻ đỏ Phút 23': Igor Thiago (Brentford) nhận thẻ đỏ (Violent Conduct).

25' Brighton ép sân Cầm bóng: Brighton 66% - 34% Brentford, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 0 - 1.

27' Thẻ vàng Phút 27': Olivier Boscagli (Brighton) nhận thẻ vàng (Foul).

37' Brighton ép sân Cầm bóng: Brighton 70% - 30% Brentford, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 2, cứu thua 0 - 1.

42' BÀN THẮNG! Brighton (2-0) Phút 42': Pascal Groß (Brighton) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Brentford): Yehor Yarmoliuk vào sân thay Dango Ouattara.

45' Thay người Phút 45' (Brighton): Mats Wieffer vào sân thay Chema Andrés.

45' Thay người Phút 45' (Brentford): Nathan Collins vào sân thay Aaron Hickey.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Brighton ép sân Cầm bóng: Brighton 76% - 24% Brentford, dứt điểm 11 - 3 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 0 - 2.

51' Thẻ vàng Phút 51': Mats Wieffer (Brighton) nhận thẻ vàng (Foul).

59' Thay người Phút 59' (Brentford): El Hadji Malick Diouf vào sân thay Keane Lewis-Potter.

59' Thay người Phút 59' (Brentford): Mathias Jensen vào sân thay Mamadou Sangare.

61' Thẻ vàng Phút 61': Lewis Dunk (Brighton) nhận thẻ vàng (Foul).

62' Brighton ép sân Cầm bóng: Brighton 76% - 24% Brentford, dứt điểm 15 - 3 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 5 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 0 - 3.

69' Thẻ vàng Phút 69': Kevin Schade (Brentford) nhận thẻ vàng (Argument).

70' Thay người Phút 70' (Brentford): Callum Wilson vào sân thay Sepp van den Berg.

74' Brighton ép sân Cầm bóng: Brighton 76% - 24% Brentford, dứt điểm 16 - 3 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 6 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 10 - 7, cứu thua 0 - 3.

78' Thay người Phút 78' (Brighton): Jack Hinshelwood vào sân thay Yasin Ayari.

82' Thay người Phút 82' (Brighton): Georginio Rutter vào sân thay Charalampos Kostoulas.

82' Thay người Phút 82' (Brighton): Yankuba Minteh vào sân thay Maxim De Cuyper.

86' Brighton ép sân Cầm bóng: Brighton 76% - 24% Brentford, dứt điểm 19 - 4 (trúng đích 6 - 0), phạt góc 7 - 3; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 10 - 7, cứu thua 0 - 4.

90+3' Thay người Phút 90+3' (Brighton): Malick Yalcouyé vào sân thay Diego Gomez.

KT Kết thúc: Brighton 2-0 Brentford Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 22:57 08/11/2026

Đội hình chính thức Brighton Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV F. Hürzeler Brentford Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Keith Andrews 1 B. Verbruggen 20 Costinha 44 L. Vušković 5 L. Dunk 21 O. Boscagli 13 P. Groß 14 José María Andrés Baixauli 25 D. Gómez 26 Y. Ayari 29 M. De Cuyper 19 C. Kostoulas 1 C. Kelleher 33 M. Kayode 20 K. Ajer 4 van den Berg 2 A. Hickey 18 M. Sangaré 27 V. Janelt 11 D. Ouattara 7 K. Schade 23 Lewis-Potter 9 Thiago Dự bị Brighton 11 Y. Minteh 35 M. Yalcouyé 27 M. Wieffer 8 Hinshelwood 30 M. Svoboda 23 J. Steele 3 J. Hadjam 24 F. Kadıoğlu 10 G. Rutter Brentford 22 N. Collins 25 E. Diouf 44 Jannik Schuster 6 Y. Yarmolyuk 8 M. Jensen 19 J. Anthony 24 M. Damsgaard 13 C. Wilson 12 Valdimarsson Cập nhật đội hình lúc 20:32 08/11/2026

Brighton Thống kê Brentford 75% Kiểm soát bóng 25% 20 Dứt điểm 5 6 Trúng đích 0 7 Phạt góc 3 11 Phạm lỗi 7 1 Việt vị 3 0 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật D. Gómez Brighton 1 bàn P. Groß Brighton 1 bàn L. Vušković Brighton Điểm 8 Costinha Brighton Điểm 7.66 O. Boscagli Brighton Điểm 7.58 L. Dunk Brighton Điểm 7.48

Brentford đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và chuyến làm khách trên sân của Brighton là phép thử đáng chú ý cho tham vọng đó. Brighton đứng hạng 3 với 19 điểm, còn Brentford ở hạng 7 với 14 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 21h00 ngày 08/11/2026 tại American Express Stadium.

Khoảng cách 5 điểm giữa hai đội

Brighton đang ở nhóm đầu bảng xếp hạng với 19 điểm, hơn Brentford 4 bậc và 5 điểm. Khoảng cách này không quá lớn trong bối cảnh mùa giải còn dài. Một kết quả tốt trước đối thủ trực tiếp có thể thay đổi cục diện của nhóm đầu.

Với Brentford, đây là cơ hội để rút ngắn khoảng cách với tốp đầu ngay trên sân đối thủ. Với Brighton, ba điểm sẽ giúp đội chủ nhà giữ vị trí trong cuộc đua phía trên.

Phong độ: Brighton nhỉnh hơn

Brighton thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đội chủ nhà thắng hai trận mới nhất, nên bước vào cuộc đối đầu này với tinh thần tích cực.

Brentford có thành tích kém ổn định hơn: thắng 1, hòa 2 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Tuy nhiên, đội khách thắng ở trận gần nhất, sau khi thua ở trận liền trước đó. Kết quả ấy giúp Brentford có thêm niềm tin trước chuyến làm khách khó khăn.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Brighton thắng 2, hòa 2, còn Brentford thắng 1. Brighton có lợi thế nhỏ, nhưng số trận hòa cho thấy các cuộc chạm trán giữa hai đội thường sát sao. Đây là yếu tố khiến Brentford có lý do để tin rằng họ không phải là đội lép vế.

Điểm then chốt của trận đấu

Brighton cần duy trì mạch phong độ tốt và tận dụng lợi thế sân nhà để củng cố vị trí thứ 3. Brentford cần tận dụng cơ hội ở trận đấu này để tiến sát hơn nhóm trên. Cả hai đều có động lực lớn, nên trận đấu nhiều khả năng giằng co, và kết quả có thể được định đoạt bởi sự tập trung trong những khoảnh khắc quan trọng.

Nhận định

Brighton được đánh giá nhỉnh hơn nhờ thứ hạng cao hơn, phong độ tốt hơn và lợi thế sân nhà. Dù vậy, Brentford có đủ lý do để tin vào một kết quả tích cực nhờ khoảng cách điểm số không quá xa và lịch sử đối đầu cân bằng. Trận đấu này sẽ cho thấy Brentford đã đủ sức theo kịp nhóm đầu hay chưa.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Brighton · 2 thắng 2 hòa Brentford · 1 thắng Brentford 0 - 2 Brighton BRI Brighton 2 - 1 Brentford BRI Brentford 4 - 2 Brighton BRE Brighton 0 - 0 Brentford Hòa Brentford 0 - 0 Brighton Hòa

Brighton 5 trận gần nhất T T H B H 9 Trận 6-1-2 T-H-B 24 Ghi (TB 2.7) 7 Thủng lưới Brentford 5 trận gần nhất T B H B H 9 Trận 3-5-1 T-H-B 16 Ghi (TB 1.8) 9 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Arsenal 10 9 0 1 +10 27 T T T T T 2 Manchester City 10 7 0 3 +8 21 B B B T T 3 Brighton 9 6 1 2 +17 19 T B T T T 4 Chelsea 9 5 1 3 +4 16 T B T T B … 6 Liverpool 9 4 3 2 +2 15 B T T B T 7 Brentford 9 3 5 1 +7 14 T H B H T 8 Leeds 10 3 5 2 +2 14 T B H H B …