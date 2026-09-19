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Brighton 3-0 Arsenal: Brighton giành chiến thắng

Văn Thể19/09/2026 16:07

Cuộc đối đầu tại American Express Stadium hứa hẹn kịch tính khi Arsenal đang dẫn đầu bảng xếp hạng chạm trán Brighton có phong độ cao trên sân nhà ngày 19/09.

Brighton3 - 0ArsenalKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Brighton tiếp đón Arsenal.

  • 13'Arsenal ép sân

    Cầm bóng: Brighton 40% - 60% Arsenal, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 0 - 1.

  • 25'Arsenal ép sân

    Cầm bóng: Brighton 34% - 66% Arsenal, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 3, cứu thua 0 - 1.

  • 31'BÀN THẮNG! Brighton (1-0)

    Phút 31': Pascal Groß (Brighton) lập công (kiến tạo: Charalampos Kostoulas). Tỷ số: 1 - 0.

  • 33'Thẻ vàng

    Phút 33': Charalampos Kostoulas (Brighton) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

  • 38'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Brighton 44% - 56% Arsenal, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 4, cứu thua 0 - 1.

  • 45'BÀN THẮNG! Brighton (2-0)

    Phút 45': Charalampos Kostoulas (Brighton) lập công (kiến tạo: Diego Gomez). Tỷ số: 2 - 0.

  • 45+1'Thẻ vàng

    Phút 45+1': Ferdi Kadıoğlu (Brighton) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 53'Brighton ép sân

    Cầm bóng: Brighton 48% - 52% Arsenal, dứt điểm 9 - 3 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 9 - 4, cứu thua 1 - 1.

  • 57'BÀN THẮNG! Brighton (3-0)

    Phút 57': Chema Andrés (Brighton) lập công (kiến tạo: Pascal Groß). Tỷ số: 3 - 0.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Arsenal): Martín Zubimendi vào sân thay Jurriën Timber.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Arsenal): Mikel Merino vào sân thay Bruno Guimarães.

  • 66'Brighton ép sân

    Cầm bóng: Brighton 52% - 48% Arsenal, dứt điểm 10 - 4 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 3 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 10 - 5, cứu thua 1 - 1.

  • 71'Thẻ vàng

    Phút 71': Pascal Struijk (Brighton) nhận thẻ vàng.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Arsenal): Viktor Gyökeres vào sân thay Martin Odegaard.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Arsenal): Eberechi Eze vào sân thay Christos Tzolis.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Brighton): Costinha vào sân thay Ferdi Kadıoğlu.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Brighton): Georginio Rutter vào sân thay Charalampos Kostoulas.

  • 79'Arsenal ép sân

    Cầm bóng: Brighton 42% - 58% Arsenal, dứt điểm 12 - 7 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 4 - 4; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 11 - 7, cứu thua 1 - 1.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Arsenal): Max Dowman vào sân thay Bukayo Saka.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Brighton): Malick Yalcouyé vào sân thay Chema Andrés.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (Brighton): Matt O'Riley vào sân thay Diego Gomez.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (Brighton): Michael Svoboda vào sân thay Pascal Struijk.

  • 90+1'Thẻ vàng

    Phút 90+1': Maxim De Cuyper (Brighton) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

  • 90+7'Thẻ vàng

    Phút 90+7': Declan Rice (Arsenal) nhận thẻ vàng (Argument).

  • KTKết thúc: Brighton 3-0 Arsenal

    Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 22:56 19/09/2026

Đội hình chính thức
Brighton
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV F. Hürzeler
Arsenal
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Mikel Arteta
1
B. Verbruggen
24
F. Kadıoğlu
44
L. Vušković
4
P. Struijk
21
O. Boscagli
14
José María Andrés Baixauli
26
Y. Ayari
25
D. Gómez
13
P. Groß
29
M. De Cuyper
19
C. Kostoulas
1
David Raya
12
J. Timber
15
E. Konsa
6
Gabriel Magalhães
33
R. Calafiori
41
D. Rice
39
Bruno Guimarães
7
B. Saka
8
M. Ødegaard
17
C. Tzolis
29
K. Havertz
Dự bị
Brighton
12 P. David35 M. Yalcouyé33 O'Riley15 I. Osman10 G. Rutter30 M. Svoboda20 Costinha3 J. Hadjam23 J. Steele
Arsenal
13 Kepa5 P. Hincapié49 Lewis-Skelly10 E. Eze23 Mikel Merino36 Martín Zubimendi56 M. Dowman14 V. Gyökeres20 N. Madueke
Cập nhật đội hình lúc 20:34 19/09/2026
BrightonThống kêArsenal
40%
Kiểm soát bóng
60%
17
Dứt điểm
9
5
Trúng đích
2
5
Phạt góc
6
13
Phạm lỗi
10
0
Việt vị
2
2
Thủ môn cứu thua
2
Cầu thủ nổi bật
P. Groß
P. Groß
Brighton
1 bàn · 1 kiến tạo
C. Kostoulas
C. Kostoulas
Brighton
1 bàn · 1 kiến tạo
José María Andrés Baixauli
José María Andrés Baixauli
Brighton
1 bàn
D. Gómez
D. Gómez
Brighton
1 kiến tạo · điểm 6.98
Costinha
Costinha
Brighton
Điểm 7.38
F. Kadıoğlu
F. Kadıoğlu
Brighton
Điểm 7.29

Cuộc so tài giữa Brighton và Arsenal lúc 21h00 ngày 19/09/2026 trên sân vận động American Express Stadium là tâm điểm chú ý khi cả hai đội bóng đều đang thể hiện phong độ thi đấu rất cao. Đội khách Arsenal hành quân đến phương nam với sự tự tin lớn nhờ chuỗi thành tích xuất sắc, trong khi chủ nhà Brighton cũng cho thấy sự thăng hoa để sẵn sàng tạo nên thế trận sòng phẳng.

Phong độ thăng hoa của hai câu lạc bộ

Bước vào trận đấu này, Arsenal đang duy trì sự hoàn hảo về mặt kết quả thi đấu. Đại diện thành London toàn thắng cả 4 trận đấu gần nhất, thu về trọn vẹn những điểm số tối đa. Sự ổn định và khả năng duy trì nhịp điệu thi đấu xuyên suốt giúp các cầu thủ Arsenal đạt trạng thái hưng phấn cao độ trước chuyến làm khách sắp tới.

Ở bên kia chiến tuyến, Brighton cũng đang có màn trình diễn đầy thuyết phục. Trong 4 trận gần nhất, đội bóng này giành 2 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ nhận đúng 1 thất bại. Đáng chú ý, trận đấu gần nhất của Brighton đã khép lại với niềm vui trọn vẹn bằng một thắng lợi, qua đó khẳng định sự ổn định và sẵn sàng cho những thử thách lớn hơn trên sân nhà.

Tương quan bảng xếp hạng và điểm số

Nhờ chuỗi trận toàn thắng rực rỡ, Arsenal hiện đang vững vàng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với 12 điểm tuyệt đối. Đội bóng thành London thể hiện vị thế của một tập thể dẫn đầu với sức mạnh đồng đều trên mọi tuyến và sự tập trung cao độ qua từng lượt trận.

Trong khi đó, Brighton cũng không hề kém cạnh khi có mặt ở nửa trên bảng xếp hạng. Đội chủ sân American Express Stadium hiện đứng thứ 6 với 7 điểm giành được. Khoảng cách giữa hai đội không quá lớn, phản ánh sự cạnh tranh gắt gao cũng như nỗ lực đáng ghi nhận của Brighton kể từ đầu mùa giải đến nay.

Ưu thế đối đầu nghiêng về đội khách

Xét về thành tích chạm trán trực tiếp, Arsenal đang nắm giữ lợi thế tâm lý rõ rệt. Trong 5 lần so tài gần nhất giữa hai đội, Arsenal giành chiến thắng 3 trận và để hòa 2 trận, chưa để đối phương vượt qua lần nào. Con số này cho thấy đội khách thường biết cách kiểm soát cục diện khi đối đầu với đại diện vùng bờ biển phía nam.

Ngược lại, Brighton chưa có được chiến thắng nào trong 5 lần gần nhất đối đầu với đối thủ này, khi chỉ giành được 2 kết quả hòa và nhận 3 thất bại. Tuy nhiên, việc được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại American Express Stadium sẽ là động lực lớn để họ hướng tới việc phá vỡ chuỗi kết quả bất lợi trong quá khứ.

Nhận định thế trận chuyên môn

Với vị thế của đội đang nắm giữ ngôi đầu và có phong độ toàn thắng, Arsenal nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt lối chơi và kiểm soát nhịp độ ngay từ những phút đầu tiên. Bản lĩnh cùng sự vượt trội trong các lần đối đầu gần đây là điểm tựa lớn cho đại diện London.

Dẫu vậy, Brighton với lợi thế địa lợi và trạng thái thi đấu vào phom chắc chắn sẽ không dễ dàng lùi sâu chịu trận. Đội chủ nhà sở hữu sự hưng phấn sau trận thắng vừa qua, hứa hẹn sẽ tạo ra thế trận chặt chẽ và gây ra nhiều áp lực cho các đợt lên bóng của đội đầu bảng. Một thế trận giằng co và có tính cạnh tranh cao là điều được chờ đợi trên sân American Express Stadium.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Brighton · 0 thắng2 hòaArsenal · 3 thắng
05/03/2026
Brighton
0 - 1
Arsenal
ARS
27/12/2025
Arsenal
2 - 1
Brighton
ARS
30/10/2025
Arsenal
2 - 0
Brighton
ARS
05/01/2025
Brighton
1 - 1
Arsenal
Hòa
31/08/2024
Arsenal
1 - 1
Brighton
Hòa
Brighton
5 trận gần nhất
TTHBT
4
Trận
2-1-1
T-H-B
13
Ghi (TB 3.3)
5
Thủng lưới
Arsenal
5 trận gần nhất
TTTTT
4
Trận
4-0-0
T-H-B
8
Ghi (TB 2.0)
1
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Arsenal4400+712TTTT
2Manchester City4400+612TTTT
3Brentford5230+69THHHT
5Hull City4220+38HHTT
6Brighton4211+87THBT
7Chelsea5212-27BHBTT
Tình hình lực lượng
Brighton
F. Azeez (Abdominal strain)
E. Ferguson (Ankle Injury)
J. Hinshelwood (Injury)
Y. Minteh (Injury)
K. Mitoma (Hamstring Injury)
M. Svoboda (Injury)
S. Tzimas (Knee Injury)
M. Wieffer (Knee Injury)
Arsenal
W. Saliba (Back Injury)
C. Mosquera (Muscle Injury)
B. White (Groin Injury)
W. Saliba (Back Injury)
C. Mosquera (Muscle Injury)
B. White (Groin Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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