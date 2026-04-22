Brighton 3-0 Chelsea: Ferdi Kadioglu rực sáng đẩy The Blues vào khủng hoảng kỷ lục Ferdi Kadioglu tỏa sáng rực rỡ giúp Brighton vùi dập Chelsea 3-0 tại vòng 34 Ngoại hạng Anh. Thất bại thứ 5 liên tiếp khiến hy vọng dự Champions League của đội khách gần như tan biến.

Trận đấu muộn tại vòng 34 Ngoại hạng Anh trên sân Amex đã chứng kiến một kịch bản áp đảo hoàn toàn từ đội chủ nhà Brighton & Hove Albion. Trong một đêm diễn thăng hoa của thầy trò huấn luyện viên Fabian Hurzeler, Ferdi Kadioglu đã trở thành nhân vật chính, trực tiếp đẩy Chelsea của Liam Rosenior vào cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong hơn ba thập kỷ qua.

Ferdi Kadioglu tỏa sáng giúp Brighton vùi dập Chelsea.

Kadioglu và khoảnh khắc bùng nổ sớm

Ngay từ phút thứ 3, Brighton đã dội một gáo nước lạnh lên tham vọng của đội khách. Xuất phát từ tình huống phạt góc bên cánh trái, bóng bật ra đúng vị trí của Ferdi Kadioglu. Hậu vệ người Thổ Nhĩ Kỳ dứt điểm quyết đoán, bóng đập nhẹ vào Wesley Fofana đổi hướng khiến thủ thành Robert Sanchez hoàn toàn bó tay. Bàn thắng ở giây thứ 174 là pha lập công sớm nhất của Brighton tại Premier League mùa này.

Kadioglu không chỉ ghi bàn mà còn thống trị hoàn toàn hành lang cánh. Theo thống kê từ FotMob, anh nhận điểm số 8.5 tuyệt đối với tỷ lệ chuyền bóng chính xác 90%, thực hiện 5 đường chuyền vào khu vực 1/3 cuối sân và có 7 đóng góp phòng ngự quan trọng. Sự năng nổ của số 24 khiến các hậu vệ Chelsea như Malo Gusto hay Trevoh Chalobah liên tục rơi vào trạng thái báo động.

Sự rệu rã của tập thể tỷ bảng

Trái ngược với sự hưng phấn của đội chủ sân Amex, Chelsea trình diễn một bộ mặt bạc nhược đến khó tin. Các ngôi sao đắt giá như Enzo Fernandez hay Moises Caicedo hoàn toàn lép vế trước sự cơ động của Carlos Baleba và Pascal Gross. Đội bóng Tây London kết thúc trận đấu mà không có nổi một cú sút trúng đích nào – một thống kê đáng hổ thẹn phản ánh đúng sự vô hồn trong lối chơi.

The Blues thi đấu chật vật.

Hàng thủ Chelsea liên tục bộc lộ những sai lầm hệ thống. Sau khi may mắn thoát thua ở hiệp một nhờ pha cứu thua trên vạch vôi của Chalobah, lưới của Robert Sanchez đã phải rung lên lần thứ hai ở phút 56. Georginio Rutter bứt tốc dũng mãnh bên cánh phải trước khi căng ngang dọn cỗ để Jack Hinshelwood dứt điểm tinh tế nhân đôi cách biệt.

Dấu chấm hết cho hy vọng Champions League

Những nỗ lực muộn màng của Chelsea không mang lại kết quả, thay vào đó họ phải nhận thêm bàn thua ở phút bù giờ 90+1. Tiền đạo vào sân thay người Danny Welbeck tiếp tục gieo sầu cho đội bóng cũ bằng pha đệm bóng cận thành sau đường kiến tạo của Maxim De Cuyper, ấn định tỷ số 3-0.

Các chỉ số thống kê sau trận cho thấy sự chênh lệch khủng khiếp: Brighton tung ra 15 cú sút với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) đạt 2.17, trong khi Chelsea chỉ có 6 cú sút vô hại và xG vỏn vẹn 0.38. Nhìn chung, đây là một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng cho Brighton, giúp họ leo lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.

Với Chelsea, đây là trận thua thứ 5 liên tiếp tại giải quốc nội, kỷ lục buồn chưa từng lặp lại kể từ năm 1993. Thất bại này khiến họ dậm chân ở vị trí thứ 7 và kém nhóm dự Champions League tới 7 điểm, trong khi áp lực lên chiếc ghế của huấn luyện viên Liam Rosenior đang lớn hơn bao giờ hết.