Brighton chi 45 triệu bảng mua Luka Vuskovic: Cuộc tháo chạy khỏi cái bóng của Van Hecke Brighton gửi đề nghị 45 triệu bảng cho Luka Vuskovic, mở đường cho tài năng 19 tuổi tìm kiếm suất đá chính sau khi Tottenham chiêu mộ Jan Paul van Hecke.

Thị trường chuyển nhượng hè 2026 đang chứng kiến một nước đi táo bạo từ Brighton & Hove Albion. Đội bóng vùng Sussex vừa chính thức gửi lời đề nghị trị giá 45 triệu bảng (đã bao gồm phụ phí) tới Tottenham Hotspur nhằm sở hữu chữ ký của Luka Vuskovic. Động thái này không chỉ đơn thuần là mua sắm, mà còn là nỗ lực tận dụng sự xáo trộn trong hàng thủ của Spurs sau những biến động nhân sự gần đây.

Brighton đưa lời đề nghị mới dành cho Vuskovic.

Ván bài chiến lược của Brighton

Theo Sky Sports, con số 45 triệu bảng được xem là mức định giá hợp lý cho một trung vệ mới 19 tuổi nhưng đã bộc lộ tiềm năng to lớn. Brighton, vốn nổi tiếng với khả năng mài giũa các viên ngọc thô, tin rằng Vuskovic là mảnh ghép hoàn hảo để củng cố hệ thống phòng ngự. Đội bóng sân Amex sẵn sàng trao cho cầu thủ người Croatia một vai trò quan trọng trong đội hình chính – điều mà Tottenham hiện chưa thể cam kết.

Luka Vuskovic vừa trải qua một mùa giải bùng nổ trong màu áo Hamburg dưới dạng cho mượn. Tại đây, trung vệ sinh năm 2007 không chỉ thể hiện khả năng không chiến ấn tượng mà còn cho thấy tư duy điều tiết bóng hiện đại. Hiện tại, anh đang cùng đội tuyển Croatia chinh chiến tại World Cup 2026. Dù vừa phải nhận thất bại 2-4 trước tuyển Anh, màn trình diễn cá nhân của Vuskovic vẫn nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn.

Nút thắt tại Bắc London

Tình cảnh của Vuskovic tại Tottenham trở nên trớ trêu sau khi đội bóng này chiêu mộ Jan Paul van Hecke từ chính Brighton với giá 52 triệu bảng. Sự xuất hiện của Van Hecke, kết hợp với bộ khung sẵn có gồm Cristian Romero, Micky van de Ven và tân binh Marcos Senesi, đã đẩy Vuskovic xuống vị trí thứ 4 hoặc thứ 5 trong danh sách ưu tiên của HLV Roberto De Zerbi.

Dù ban lãnh đạo Spurs đánh giá Vuskovic có tiềm năng trở thành hậu vệ xuất sắc nhất thế giới trong tương lai, nhưng thực tế nghiệt ngã là anh khó có cơ hội ra sân thường xuyên tại Ngoại hạng Anh ngay mùa tới. Trong khi đó, ở tuổi 19, Vuskovic hiểu rằng việc dự bị sẽ kìm hãm đà phát triển của mình. HLV trưởng đội tuyển quốc gia Croatia, ông Zlatko Dalic, cũng đã công khai lên tiếng nhắc nhở học trò về tầm quan trọng của việc thi đấu đều đặn ở cấp câu lạc bộ để giữ vững vị trí tại đội tuyển.

Sự kiên định trên bàn đàm phán

Mấu chốt của thương vụ nằm ở sự khác biệt trong định hướng. Tottenham muốn giữ chân tài sản quý giá này bằng một bản hợp đồng cho mượn khác để tích lũy kinh nghiệm. Ngược lại, Brighton muốn mua đứt và cam kết một suất đá chính. Vuskovic được cho là rất hào hứng với viễn cảnh chuyển đến sân Amex, nơi anh có thể ngay lập tức bước ra ánh sáng tại giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh.

Tuy nhiên, Brighton cũng gửi đi thông điệp cứng rắn rằng họ sẽ không tham gia vào một cuộc chạy đua vũ trang về giá. Con số 45 triệu bảng là giới hạn cuối cùng mà "Chim mòng biển" đưa ra. Nếu Tottenham tiếp tục trì hoãn hoặc đòi hỏi mức phí phi lý, thương vụ có thể rơi vào bế tắc, buộc Vuskovic phải đối mặt với một mùa giải đầy hoài nghi tại London.