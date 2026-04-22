Brighton nhấn chìm Chelsea 3-0: Hy vọng dự Champions League của The Blues dần tan vỡ Thất bại bạc nhược 0-3 trước Brighton tại vòng 34 Ngoại hạng Anh khiến Chelsea của huấn luyện viên Liam Rosenior chìm sâu vào khủng hoảng và bị nhóm dự Champions League bỏ xa.

Brighton vừa có màn trình diễn bùng nổ tại sân Amex khi đánh bại Chelsea với tỷ số cách biệt 3-0. Chiến thắng này không chỉ giúp đoàn quân của huấn luyện viên Fabian Hurzeler vươn lên vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mà còn đẩy đối thủ vào thế khó trong cuộc đua giành vé dự đấu trường châu Âu mùa tới.

Khởi đầu thảm họa của Chelsea

Hành quân đến sân khách với áp lực nặng nề sau chuỗi trận bết bát, Chelsea nhanh chóng rơi vào trạng thái hoảng loạn trước lối chơi pressing tầm cao đầy tốc độ của đội chủ nhà. Chỉ mất đúng ba phút, hệ thống phòng ngự của đội bóng thủ đô London đã bị xuyên phá.

Từ một tình huống phạt góc bên cánh trái, Ferdi Kadioglu thực hiện cú dứt điểm hiểm hóc, bóng chạm người Wesley Fofana đổi hướng bay thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Robert Sanchez. Bàn thua sớm khiến tâm lý của các cầu thủ Chelsea trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Ferdi Kadioglu sớm ghi bàn mở tỷ số cho Brighton.

Sự lúng túng của hàng thủ

Suốt hiệp một, thủ môn Robert Sanchez liên tục có những pha xử lý lỗi bằng chân đầy rủi ro. Đáng chú ý nhất là tình huống anh chuyền bóng trực tiếp vào chân Carlos Baleba ngay trong vòng cấm, buộc Trevoh Chalobah phải nỗ lực lùi về phá bóng cứu thua ngay trên vạch vôi. Brighton hoàn toàn làm chủ thế trận với hàng loạt pha hãm thành nguy hiểm, trong khi Chelsea tỏ ra hoàn toàn lạc nhịp.

Sự áp đảo của Brighton trong hiệp hai

Bước sang hiệp hai, kịch bản cũ lặp lại khi hàng tiền vệ Chelsea hoàn toàn đánh mất quyền kiểm soát khu trung tuyến. Phút 56, Georginio Rutter thực hiện pha đột phá dũng mãnh qua hệ thống phòng ngự đối phương trước khi chuyền dọn cỗ cho Jack Hinshelwood dễ dàng dứt điểm nhân đôi cách biệt.

Dù huấn luyện viên Liam Rosenior đã cố gắng thay đổi nhân sự bằng việc tung Marc Guiu và Alejandro Garnacho vào sân, nhưng sức ép mà Chelsea tạo ra là không đáng kể. Những cú dứt điểm của đội khách thường xuyên đi chệch mục tiêu và không thể gây khó khăn cho hàng thủ Brighton.

Welbeck là người ấn định thắng lợi 3-0 cho Brighton.

Đòn kết liễu và thống kê áp đảo

Sự chênh lệch về hiệu quả lối chơi được thể hiện rõ qua thông số chuyên môn. Suốt hơn 90 phút thi đấu, hàng công của Chelsea không tung ra nổi một cú sút trúng đích nào. Ngược lại, Brighton liên tục dồn ép và có bàn thắng ấn định tỷ số ở phút bù giờ thứ nhất. Từ đường kiến tạo của Maxim De Cuyper, lão tướng Danny Welbeck dứt điểm tung nóc lưới Chelsea, khép lại trận đấu với tỷ số 3-0.

Thông tin trận đấu Chi tiết Tỷ số chung cuộc Brighton 3-0 Chelsea Ghi bàn (Brighton) Kadioglu (3'), Hinshelwood (56'), Welbeck (90+1') Vị trí trên BXH Brighton vươn lên hạng 6

Trận thua tủi hổ tại Amex khiến cơ hội lọt vào top dự Champions League của Chelsea trở nên mong manh hơn bao giờ hết khi họ vẫn kém nhóm trên bảy điểm dù đã thi đấu nhiều hơn một trận.