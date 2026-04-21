Brighton vs Chelsea: 3 điều chỉnh nhân sự cấp thiết của HLV Liam Rosenior Chelsea cần chấm dứt chuỗi phong độ chạm đáy tại Ngoại hạng Anh khi làm khách trên sân Brighton. Việc trao cơ hội cho Acheampong, Marc Guiu và bench Garnacho là những ưu tiên hàng đầu.

Chelsea sẽ hành quân đến sân Brighton rạng sáng mai với áp lực đè nặng sau chuỗi thành tích bết bát. Để tránh một thất bại tiếp theo, HLV Liam Rosenior buộc phải đưa ra những quyết định dũng cảm về mặt nhân sự, thay vì tiếp tục duy trì những lựa chọn thiếu hiệu quả trong thời gian qua.

Chelsea đang có phong độ kém cỏi.

Trao cơ hội đá chính cho Josh Acheampong

Mặc dù HLV Rosenior nhiều lần khẳng định đánh giá cao Josh Acheampong, thực tế sử dụng nhân sự của ông lại chứng minh điều ngược lại. Kể từ sau màn trình diễn ấn tượng trước Leeds United vào tháng 2, hậu vệ 19 tuổi này gần như bị lãng quên trên băng ghế dự bị.

Lần duy nhất Acheampong được đá chính gần đây là trận gặp Wrexham tại FA Cup, nơi anh ghi bàn thắng quý giá giúp Chelsea giữ lại hy vọng. Tuy nhiên, trong suốt 1,5 tháng sau đó, anh chỉ được tung vào sân từ phút 81 trở đi hoặc khi trận đấu tại Champions League gặp PSG đã an bài.

Đáng chú ý, ngay cả khi Reece James và Trevoh Chalobah vắng mặt vì chấn thương, Rosenior vẫn ưu tiên Malo Gusto, Wesley Fofana hay thậm chí là Jorrel Hato thay vì tin tưởng sao trẻ học viện. Trong bối cảnh đội hình Chelsea đang thiếu hụt chiều cao và sự đột biến, việc tiếp tục gạt Acheampong ra ngoài là một quyết định thiếu logic.

Chấm dứt niềm tin mù quáng vào Alejandro Garnacho

Vấn đề lớn nhất ở hai hành lang cánh của Chelsea hiện nay gọi tên Alejandro Garnacho. Tiền đạo người Argentina đang đối mặt với tương lai bất định khi có tin đồn Chelsea sẵn sàng bán đứt hoặc cho mượn anh vào mùa hè tới.

Sau giai đoạn bùng nổ ngắn ngủi trước Aston Villa và Wrexham hồi đầu tháng 3, Garnacho đã sa sút không phanh. Kể từ khi bị loại khỏi đội hình chính ở trận lượt đi gặp PSG, thái độ và đóng góp chuyên môn của cựu cầu thủ Manchester United đã bị đặt dấu hỏi lớn.

Đã đến lúc Garnacho phải ngồi ngoài.

Thống kê chỉ ra Chelsea thi đấu kém hiệu quả hơn hẳn khi có Garnacho trên sân. Thay vì cố chấp sử dụng cầu thủ này khi Estevao Willian chấn thương, Rosenior có thể tính đến phương án đẩy Cole Palmer dạt cánh hoặc đôn Malo Gusto lên cao hơn. Thậm chí, việc sử dụng Liam Delap dạt biên cũng được đánh giá là mang lại nhiều sự đe dọa hơn cho đối thủ.

Giải phóng Marc Guiu khỏi băng ghế dự bị

Một sai lầm khác cần được sửa chữa là sự lãng phí tài năng của Marc Guiu. Tiền đạo này mới chỉ có vỏn vẹn 2 lần ra sân kể từ khi ghi bàn và kiến tạo trong trận ra mắt của Rosenior gặp Charlton Athletic. Kể từ đó, Guiu đã có 16 trận liên tiếp phải "mài đũng quần" trên ghế dự bị.

Sự ưu ái quá mức mà Rosenior dành cho Liam Delap – học trò cũ của ông tại Hull City – đang trở thành rào cản. Dù Delap có nỗ lực, nhưng Chelsea cần một diện mạo mới để phá vỡ sự bế tắc trong khâu ghi bàn hiện tại.

Nếu Joao Pedro kịp bình phục để đối đầu với Brighton, áp lực cạnh tranh sẽ càng lớn. HLV Rosenior cần dũng cảm trao cơ hội cho Marc Guiu thay vì gạch tên anh khỏi danh sách đăng ký, nhằm tìm kiếm sự khác biệt trong lối chơi tấn công vốn đang dần bị các đối thủ bắt bài.