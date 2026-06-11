Bristol Rovers 2-0 Cambridge United: Bristol Rovers giành chiến thắng Đây là trận chung kết giữa Bristol Rovers và Cambridge United: thắng là vô địch. Trận đấu diễn ra lúc 02:30 ngày 07/11/2026 tại Memorial Stadium, thua là loại.

Bristol Rovers 2 - 0 Cambridge United Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Bristol Rovers tiếp đón Cambridge United.

13' Bristol Rovers ép sân Cầm bóng: Bristol Rovers 64% - 36% Cambridge United, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 1 - 0.

27' Thế trận giằng co Cầm bóng: Bristol Rovers 55% - 45% Cambridge United, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 2 - 1.

39' Thẻ vàng Phút 39': Alfie Kilgour (Bristol Rovers) nhận thẻ vàng (Foul).

39' Thế trận giằng co Cầm bóng: Bristol Rovers 55% - 45% Cambridge United, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 4 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' Thẻ vàng Phút 51': Liam bennett (Cambridge United) nhận thẻ vàng (Dangerous Play).

52' Bristol Rovers ép sân Cầm bóng: Bristol Rovers 67% - 33% Cambridge United, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 6 - 4.

57' BÀN THẮNG! Bristol Rovers (1-0) Phút 57': Reiss-Alexander Russell-Denny (Bristol Rovers) lập công (kiến tạo: Clinton Mola). Tỷ số: 1 - 0.

64' Thay người Phút 64' (Cambridge United): Isaac Heath vào sân thay Zak·Bradshaw.

64' Thay người Phút 64' (Cambridge United): Cathal Séan Heffernan Andrews vào sân thay Liam bennett.

64' Bristol Rovers ép sân Cầm bóng: Bristol Rovers 66% - 34% Cambridge United, dứt điểm 8 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 8 - 7.

65' Thay người Phút 65' (Cambridge United): Shayne Lavery vào sân thay Raees Bangura-Williams.

71' Thẻ vàng Phút 71': Tommy Leigh (Bristol Rovers) nhận thẻ vàng (Foul).

72' BÀN THẮNG! Bristol Rovers (2-0) Phút 72': Fabrizio Cavegn (Bristol Rovers) lập công (kiến tạo: Thomas James). Tỷ số: 2 - 0.

73' Thay người Phút 73' (Bristol Rovers): Bobby Kamwa vào sân thay Reiss-Alexander Russell-Denny.

73' Thay người Phút 73' (Bristol Rovers): Shaqai Forde vào sân thay Tommy Leigh.

74' Thẻ vàng Phút 74': Ben Purrington (Bristol Rovers) nhận thẻ vàng (Foul).

76' Bristol Rovers ép sân Cầm bóng: Bristol Rovers 67% - 33% Cambridge United, dứt điểm 10 - 3 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 10 - 8, cứu thua 1 - 1.

78' Thay người Phút 78' (Cambridge United): Callum stead vào sân thay Louis Appere.

79' Thẻ vàng Phút 79': Clinton Mola (Bristol Rovers) nhận thẻ vàng (Foul).

79' Thay người Phút 79' (Cambridge United): Callum Perry vào sân thay Patrick Bauer.

82' Hỏng phạt đền Phút 82': Sullay Kaikai (Cambridge United) sút hỏng phạt đền.

84' Thay người Phút 84' (Bristol Rovers): Philip Sanyaolu vào sân thay Fabrizio Cavegn.

88' Bristol Rovers ép sân Cầm bóng: Bristol Rovers 63% - 37% Cambridge United, dứt điểm 11 - 5 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 3 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 13 - 9, cứu thua 2 - 2.

KT Kết thúc: Bristol Rovers 2-0 Cambridge United Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 04:29 07/11/2026

Đội hình chính thức Bristol Rovers Sơ đồ 4-1-2-1-2 · HLV S. Evans Cambridge United Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV N. Harris 1 Brad Young 2 T. James 4 K. Balmer 5 A. Kilgour 14 B. Purrington 22 Keenan Gough 6 C. Mola 8 Russell-Denny 24 T. Leigh 9 J. Quigley 29 F. Cavegn 1 J. Eastwood 2 L. Bennett 6 K. Watts 5 P. Bauer 22 Z. Bradshaw 8 O. Moxon 17 P. Mpanzu 44 Raees Bangura-Williams 10 B. Knight 11 S. Kaikai 9 L. Appéré Dự bị Bristol Rovers 28 A. Appiah 33 De Havilland 7 S. Forde 10 B. Kamwa 17 C. Kelly 23 Southam-Hales 3 J. Sparkes 27 P. Sanyaolu 32 Charlie Binns Cambridge United 29 S. Curtis 13 G. Breeze 7 Isaac Heath 38 G. Hoddle 19 S. Lavery 21 S. McLoughlin 3 Callum Perry 12 Callum stead 15 Cathal Séan Heffernan Andrews Cập nhật đội hình lúc 02:02 07/11/2026

Bristol Rovers Thống kê Cambridge United 63% Kiểm soát bóng 37% 12 Dứt điểm 6 4 Trúng đích 3 3 Phạt góc 5 14 Phạm lỗi 9 1 Việt vị 1 3 Thủ môn cứu thua 2

Bristol Rovers và Cambridge United gặp nhau ở trận chung kết, nơi đội thắng sẽ lên ngôi vô địch còn đội thua phải rời cuộc chơi. Trận đấu diễn ra lúc 02:30 ngày 07/11/2026 trên sân Memorial Stadium. Với thể thức loại trực tiếp, mọi tính toán đều dồn vào một trận duy nhất.

Chung kết một trận, không có đường lùi

Khác với những vòng đấu thông thường, trận này không có cơ hội gỡ gạc ở lượt sau. Thắng là đăng quang, thua là kết thúc hành trình. Áp lực vì vậy đè nặng lên cả hai đội ngay từ phút đầu tiên.

Trong bối cảnh đó, sự chắc chắn ở khâu phòng ngự và khả năng giữ bình tĩnh trước những tình huống quyết định thường có giá trị hơn lối chơi phô trương.

Phong độ: Cambridge United nhỉnh hơn

Bristol Rovers bước vào trận chung kết với phong độ đáng lo. Trong 5 trận gần nhất, đội chưa thắng trận nào, thua 4 trận và hòa 1 trận. Đây là chuỗi kết quả khiến niềm tin của đội chủ nhà bị thử thách đúng lúc cần nhất.

Trong khi đó, Cambridge United có phong độ không quá ấn tượng nhưng khả quan hơn. Ở 5 trận gần nhất, đội thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, trận thắng đến ở lần ra sân gần đây nhất, là tín hiệu tích cực về mặt tinh thần trước trận quyết đấu.

Thế đối đầu cân bằng

Lịch sử gặp nhau cho thấy hai đội khó tách biệt. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Bristol Rovers thắng 2 trận, Cambridge United thắng 2 trận và 1 trận kết thúc với tỷ số hòa.

Sự cân bằng này cho thấy không bên nào có lợi thế tâm lý rõ rệt. Phong độ gần đây có thể nghiêng về Cambridge United, nhưng thành tích đối đầu giúp Bristol Rovers vẫn có cơ sở để tin vào cơ hội của mình.

Điểm then chốt về chiến thuật

Bristol Rovers cần sớm chấm dứt chuỗi trận sa sút. Để làm được điều đó, đội chủ nhà phải giữ được sự tập trung trong phòng ngự và tận dụng yếu tố sân nhà tại Memorial Stadium để tạo nhịp độ có lợi.

Với Cambridge United, bài toán nằm ở việc duy trì đà hồi phục. Một khởi đầu thận trọng, hạn chế sai lầm và chờ thời cơ có thể là cách tiếp cận hợp lý ở trận đấu mà một bàn thắng cũng đủ thay đổi cục diện.

Nhận định

Về phong độ, Cambridge United đang nhỉnh hơn một bước. Tuy nhiên, thế đối đầu cân bằng cùng tính chất của một trận chung kết khiến khả năng bất ngờ luôn hiện hữu. Trận đấu nhiều khả năng sẽ giằng co, nơi bản lĩnh và sự tỉnh táo ở những thời điểm then chốt quyết định đội nào nâng cao chiếc cúp.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Bristol Rovers · 2 thắng 1 hòa Cambridge United · 2 thắng Cambridge United 3 - 1 Bristol Rovers CU Bristol Rovers 2 - 2 Cambridge United Hòa Bristol Rovers 1 - 0 Cambridge United BR Bristol Rovers 0 - 2 Cambridge United CU Cambridge United 0 - 1 Bristol Rovers BR

Bristol Rovers 5 trận gần nhất B H B B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Cambridge United 5 trận gần nhất T B H B H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới