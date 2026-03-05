Bruno Fernandes áp sát kỷ lục của Beckham: MU hủy kế hoạch bán 'linh hồn' tuyến giữa Với 14 pha kiến tạo tại Ngoại hạng Anh, Bruno Fernandes chứng minh tầm ảnh hưởng không thể thay thế, buộc Manchester United phải từ bỏ ý định bán anh để tập trung tái thiết đội hình.

Manchester United đã chính thức thay đổi lập trường về tương lai của Bruno Fernandes sau khi tiền vệ người Bồ Đào Nha thể hiện phong độ bùng nổ với 14 pha kiến tạo tại Ngoại hạng Anh mùa này. Việc áp sát kỷ lục lịch sử của huyền thoại David Beckham khiến tập đoàn Ineos và ban lãnh đạo Quỷ đỏ nhận ra rằng, bán đi ngôi sao số 8 vào lúc này sẽ là một sai lầm chiến lược nghiêm trọng.

MU thua Newcastle nhưng Bruno Fernandes vẫn rất quan trọng với Quỷ đỏ.

Kỷ lục 25 năm của David Beckham lung lay

Theo dữ liệu thống kê từ Opta, Bruno Fernandes đã chạm mốc 14 đường kiến tạo tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù. Thành tích này đưa anh tiến rất gần đến kỷ lục của David Beckham – người từng sở hữu 15 pha dọn cỗ trong mùa giải cú ăn ba lịch sử 1999/00. Với việc mùa giải vẫn còn những vòng đấu cuối, đội trưởng của Man United hoàn toàn có khả năng thiết lập một cột mốc mới.

Sự ổn định của Bruno là điểm sáng hiếm hoi trong một mùa giải nhiều biến động của đội chủ sân Old Trafford. Bên cạnh 14 kiến tạo, anh còn đóng góp 7 bàn thắng, khẳng định vai trò cầu thủ sáng tạo bậc nhất giải đấu ở tuổi 31. Phong độ này đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ các ông lớn như Bayern Munich và Paris Saint-Germain, những đội bóng sẵn sàng chi ra khoảng 87 triệu bảng để sở hữu chữ ký của anh.

Trục xương sống không thể thay thế

Quyết định giữ chân Bruno Fernandes được đưa ra trong bối cảnh hàng tiền vệ Manchester United sắp trải qua một cuộc đại tu sâu rộng. Casemiro đã xác nhận sẽ chia tay đội bóng khi hợp đồng đáo hạn, trong khi bản hợp đồng mới Manuel Ugarte vẫn đang chật vật thích nghi với cường độ thi đấu tại Ngoại hạng Anh.

Trong sơ đồ tái thiết của đội bóng, Bruno Fernandes được xem là hạt nhân điều tiết và là người duy trì bản sắc CLB. Việc mất đi cùng lúc cả kinh nghiệm của Casemiro và sự sáng tạo của Bruno sẽ khiến tuyến giữa Quỷ đỏ rơi vào tình trạng mất phương hướng. Sự chuyên nghiệp và tầm ảnh hưởng của tiền vệ người Bồ Đào Nha trong phòng thay đồ được đánh giá là giá trị vô hình mà tiền bạc không thể mua được.

Carrick và thượng tầng Man United cần giữ chân Bruno.

Bước ngoặt với bản hợp đồng 'khủng'

Thay vì thu về khoản ngân sách chuyển nhượng từ việc bán cầu thủ, Man United đang tiến hành các bước chuẩn bị cho một bản hợp đồng mới dài hạn. Theo Daily Mirror, một thỏa thuận với mức lương thuộc hàng cao nhất đội bóng đang được soạn thảo để giữ chân ngôi sao 31 tuổi.

Động thái này cho thấy sự thay đổi trong tư duy quản lý của Ineos: ưu tiên tính ổn định hơn là lợi nhuận tức thì từ thị trường chuyển nhượng. Việc gia hạn với Fernandes không chỉ là phần thưởng cho những đóng góp cá nhân, mà còn là cam kết của đội bóng về một trục xương sống vững chắc cho các tài năng trẻ dựa vào. Với Quỷ đỏ lúc này, Bruno Fernandes không chỉ là một cầu thủ ghi bàn hay kiến tạo, anh chính là linh hồn trong cuộc phục hưng tại Old Trafford.