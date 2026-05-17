Bruno Fernandes cân bằng kỷ lục kiến tạo, MU thắng Nottingham Forest 3-2 tại Old Trafford Trong ngày tri ân Casemiro, Bruno Fernandes chính thức đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh với kiến tạo thứ 20, góp công lớn giúp MU đánh bại Nottingham Forest 3-2.

Man Utd đã khép lại trận đấu cuối cùng trên sân nhà mùa này bằng chiến thắng kịch tính 3-2 trước Nottingham Forest tại vòng 37 Ngoại hạng Anh. Điểm nhấn lớn nhất của cuộc đối đầu không chỉ nằm ở màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn mà còn là khoảnh khắc Bruno Fernandes chính thức cân bằng kỷ lục kiến tạo vĩ đại của giải đấu.

MU giành chiến thắng nghẹt thở trước Forest.

Khởi đầu hưng phấn và lời chia tay Casemiro

Trận đấu tại Old Trafford mang ý nghĩa đặc biệt khi đây là lần cuối cùng Casemiro thi đấu trước các cổ động viên Manchester. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Michael Carrick, "Quỷ đỏ" nhập cuộc đầy hưng phấn và sớm tìm được bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 5. Sau một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, hậu vệ Luke Shaw đã tung cú dứt điểm quyết đoán vào góc xa, đánh bại thủ thành Matz Sels.

Dù kiểm soát thế trận tốt hơn trong hiệp một, MU vẫn gặp không ít khó khăn trước những pha phản công từ Morgan Gibbs-White bên phía đội khách. Tuy nhiên, ưu thế một bàn được duy trì cho đến giờ nghỉ giải lao trước khi hiệp hai bùng nổ với hàng loạt diễn biến bất ngờ.

Kịch tính VAR và cột mốc lịch sử của Bruno Fernandes

Phút 53, Nottingham Forest bất ngờ có bàn gỡ hòa khi trung vệ Morato bật cao đánh đầu từ quả tạt của Elliot Anderson. Thế cân bằng chỉ tồn tại đúng hai phút trước khi Matheus Cunha dứt điểm lạnh lùng tái lập thế dẫn bàn cho MU. Bàn thắng này gây tranh cãi lớn khi VAR đã can thiệp để kiểm tra lỗi chạm tay của Mbeumo trước đó, nhưng trọng tài Michael Salisbury vẫn quyết định công nhận bàn thắng.

Phút 76, khoảnh khắc lịch sử đã đến. Bruno Fernandes thực hiện đường chuyền dọn cỗ đẳng cấp để Bryan Mbeumo nâng tỷ số lên 3-1. Đây là pha kiến tạo thứ 20 của thủ quân người Bồ Đào Nha trong mùa giải này, giúp anh chính thức cân bằng kỷ lục của hai huyền thoại Thierry Henry và Kevin De Bruyne.

Bruno cân bằng kỷ lục kiến tạo với De Bruyne.

Nỗ lực muộn màng của Nottingham Forest

Dù Morgan Gibbs-White rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3 ở phút 78, Nottingham Forest đã không thể tạo nên bất ngờ trong khoảng thời gian còn lại. Những phút cuối diễn ra đầy nghẹt thở khi Dalot dứt điểm trúng cột dọc và Zirkzee bỏ lỡ cơ hội đối mặt mười mươi.

Chiến thắng này là món quà ý nghĩa trong ngày chia tay Casemiro, người đã rời sân trong sự tri ân nồng nhiệt của khán giả. Kết quả này cũng củng cố niềm tin vào định hướng của Michael Carrick khi ông đang tiến gần đến việc trở thành huấn luyện viên chính thức của câu lạc bộ.

Thống kê trận đấu MU 3-2 Nottingham Forest

Thông số Chi tiết Ghi bàn MU Luke Shaw (5'), Matheus Cunha (55'), Bryan Mbeumo (76') Ghi bàn Forest Morato (53'), Morgan Gibbs-White (78') Dấu ấn cá nhân Bruno Fernandes đạt mốc 20 kiến tạo/mùa Bối cảnh Trận đấu cuối của Casemiro tại Old Trafford