Bruno Fernandes lập kỷ lục lịch sử, MU thắng đậm Brighton trong ngày Carrick gia hạn Với 21 pha kiến tạo, Bruno Fernandes chính thức xô đổ kỷ lục của Henry và De Bruyne trong chiến thắng 3-0 của Man Utd trước Brighton để khép lại mùa giải 2025/26 đầy rực rỡ.

Manchester United đã khép lại chiến dịch Ngoại hạng Anh 2025/26 bằng một màn trình diễn áp đảo ngay tại sân Amex. Chiến thắng 3-0 không chỉ giúp đội quân của huấn luyện viên Michael Carrick củng cố vững chắc vị trí thứ 3 chung cuộc mà còn đánh dấu những cột mốc lịch sử, đặc biệt là kỷ lục vô tiền khoáng hậu của đội trưởng Bruno Fernandes.

Bruno Fernandes - Chân chuyền vĩ đại nhất lịch sử Premier League

Dấu ấn đậm nét nhất trong đêm thăng hoa tại Brighton chính là màn trình diễn của Bruno Fernandes. Phút 33, từ một quả phạt góc có độ xoáy cực khó, nhạc trưởng người Bồ Đào Nha đã đưa bóng chuẩn xác để Patrick Dorgu băng vào đánh đầu dũng mãnh mở tỷ số trận đấu.

Bruno tạo ra một kỷ lục kiến tạo mới tại Ngoại hạng Anh.

Đây là pha kiến tạo thứ 21 của Bruno tại Ngoại hạng Anh mùa này, giúp anh chính thức vượt qua kỷ lục 20 đường dọn cỗ của hai huyền thoại Thierry Henry và Kevin De Bruyne. Không chỉ dừng lại ở vai trò kiến thiết, Bruno còn tự mình ấn định tỷ số 3-0 ở phút 48, khép lại một mùa giải bùng nổ với tổng cộng 31 lần in dấu giày vào các bàn thắng của "Quỷ đỏ".

Kỷ nguyên Michael Carrick: Sự điềm tĩnh và hiệu quả

Chiến thắng này là lời khẳng định đanh thép cho năng lực của Michael Carrick ngay sau khi ông chính thức được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng dài hạn với bản hợp đồng đến năm 2028. Carrick đã kết thúc mùa giải với tỷ lệ giành điểm trung bình lên tới 2,25 điểm/trận – con số cao nhất của một chiến lược gia tại Man Utd kể từ thời Sir Alex Ferguson mùa giải 2012/13.

Carrick một lần nữa đem về 3 điểm cho MU.

Sự áp đảo về chiến thuật của Carrick được thể hiện rõ qua các chỉ số thống kê. Man Utd kiểm soát hoàn toàn thế trận với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) đạt 1,82, trong khi Brighton chỉ vỏn vẹn 0,81. Cách tiếp cận trận đấu điềm tĩnh nhưng đầy sắc lẹm đã biến United thành một khối gắn kết khó bị đánh bại.

Sự bền bỉ của Luke Shaw và mầm non tương lai

Bên cạnh các ngôi sao tấn công, Luke Shaw cũng tạo nên một kỳ tích cá nhân đáng nể. Hậu vệ người Anh đã ra sân trọn vẹn 38 trận đấu tại Ngoại hạng Anh mùa này. Đây là minh chứng cho sự lột xác về mặt thể lực của một cầu thủ vốn có tiền sự chấn thương dày đặc. Sự ổn định của Shaw chính là nền tảng giúp hàng thủ MU đứng vững trước các đợt lên bóng của Brighton.

Về cuối trận, Carrick đã tạo điều kiện cho những tài năng trẻ như Shea Lacey và Tyler Fletcher (con trai cựu danh thủ Darren Fletcher) ra mắt đội một. Những pha xử lý ngẫu hứng của Lacey sau khi trở lại từ án treo giò đã mang đến sự phấn khích cho các cổ động viên có mặt tại sân Amex. Với một đội hình kết hợp giữa những ngôi sao đang ở độ chín và dàn tài năng trẻ đầy triển vọng, Man Utd đang sở hữu những tiền đề vững chắc để thách thức chức vô địch trong mùa giải tới.