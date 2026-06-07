Bruno Fernandes lập siêu phẩm, Bồ Đào Nha thắng Chile 2-1 trong trận cầu 2 thẻ đỏ Siêu phẩm sút xa của Bruno Fernandes và bàn thắng của Goncalo Guedes giúp Bồ Đào Nha hạ Chile 2-1 trong trận giao hữu rực lửa với hai tấm thẻ đỏ trực tiếp.

Bồ Đào Nha đã khép lại màn tổng duyệt trước thềm World Cup 2026 bằng chiến thắng 2-1 đầy kịch tính trước Chile tại Estadio Nacional. Trong một đêm mà những pha bóng kỹ thuật đan xen với những tình huống va chạm nảy lửa, đoàn quân của huấn luyện viên Roberto Martinez đã khẳng định được bản lĩnh của một ứng cử viên vô địch.

Sức ép nghẹt thở và bước ngoặt từ sự cố thẻ đỏ

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Bồ Đào Nha đã thiết lập một thế trận áp đảo hoàn toàn. Đội chủ nhà kiểm soát bóng có thời điểm lên tới hơn 80%, đẩy Chile vào thế phòng ngự co cụm bên phần sân nhà. Ngay phút thứ 5, Joao Cancelo thực hiện đường treo bóng loại bỏ toàn bộ hàng thủ đối phương, tạo điều kiện cho Ruben Dias đánh đầu hiểm hóc, nhưng sự xuất sắc của thủ thành Lawrence Vigouroux đã cứu thua cho Chile.

Sức ép tiếp tục được gia tăng khi Rafael Leao liên tục khuấy đảo hành lang cánh. Tiền đạo đang khoác áo AC Milan đã có tình huống dứt điểm đưa bóng đi dội cột dọc trong sự tiếc nuối của khán giả nhà. Tuy nhiên, sự hưng phấn của Leao đã sớm biến thành nỗi thất vọng. Phút 45+2, một tình huống xô xát hỗn loạn nổ ra sau những pha vào bóng quyết liệt của cầu thủ hai bên. Trọng tài chính không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của Rafael Leao bên phía Bồ Đào Nha và Ivan Roman của Chile.

Rafael Leao nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Chile.

Đẳng cấp từ những khoảnh khắc ngôi sao

Bước sang hiệp hai, khi không gian trên sân trở nên rộng mở hơn do mỗi đội chỉ còn 10 người, Roberto Martinez đã đưa ra những điều chỉnh nhân sự mang tính quyết định. Sự xuất hiện của Ruben Neves giúp tuyến giữa Bồ Đào Nha luân chuyển bóng thanh thoát hơn. Chính Neves là người thực hiện đường chọc khe xé toang hàng phòng ngự Chile ở phút 58, giúp Goncalo Guedes thoát xuống dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số trận đấu.

Dẫn bàn trước, Bồ Đào Nha chơi bóng đầy ung dung và khoảnh khắc rực sáng nhất của trận đấu đã đến ở phút 75. Từ pha trả ngược tinh tế của Francisco Conceicao, Bruno Fernandes tung cú sút xa đầy uy lực từ ngoài vòng cấm. Bóng đi với quỹ đạo cực khó, găm thẳng vào góc chết khiến thủ môn Vigouroux chỉ còn biết đứng nhìn. Đây là minh chứng rõ nét cho đẳng cấp của thủ quân Manchester United, người luôn biết cách tạo nên khác biệt từ những tình huống khó khăn nhất.

Bruno Fernandes tỏa sáng giúp Bồ Đào Nha đánh bại Chile.

Bản lĩnh bảo vệ thành quả

Chile dù lép vế về mặt thế trận nhưng không hề bỏ cuộc. Đội bóng Nam Mỹ dưới sự dẫn dắt của Nicolas Cordova đã đẩy cao đội hình trong những phút cuối. Nỗ lực của họ được đền đáp ở phút 90+2 khi Lucas Cepeda thực hiện cú sút táo bạo rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Tuy nhiên, thời gian còn lại là quá ít để Chile có thể tạo nên bất ngờ.

Thống kê sau trận đấu cho thấy sự vượt trội của Bồ Đào Nha với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) đạt 1.54 so với 0.55 của Chile. Mặc dù giành chiến thắng nhọc nhằn và để lại vết gợn từ tấm thẻ đỏ của Leao, nhưng nhìn chung, Roberto Martinez có thể hài lòng với khả năng áp đặt lối chơi và sự sắc bén của các ngôi sao tấn công trước khi chính thức lên đường sang Bắc Mỹ dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.