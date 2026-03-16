Bruno Fernandes phá kỷ lục Beckham, Man Utd hồi sinh mạnh mẽ dưới thời Michael Carrick

Văn Thể16/03/2026 10:07

Chiến thắng 3-1 trước Aston Villa giúp Quỷ đỏ xây chắc vị trí thứ ba tại Ngoại hạng Anh, chứng kiến Bruno Fernandes vượt qua cột mốc lịch sử của David Beckham.

Chiến thắng áp đảo 3-1 trước đối thủ trực tiếp Aston Villa tại Old Trafford vừa qua không chỉ đơn thuần là một trận thắng giành ba điểm. Kết quả này đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Manchester United dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick và nguồn cảm hứng bất tận từ đội trưởng Bruno Fernandes. Với 54 điểm, Man Utd hiện đang nắm giữ lợi thế cực lớn trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới.

Michael Carrick và Bruno Fernandes ăn mừng chiến thắng cùng Manchester United.
Bruno Fernandes và kỷ lục lịch sử tại Old Trafford

Điểm nhấn lớn nhất trong sự trỗi dậy của Quỷ đỏ chính là màn trình diễn của Bruno Fernandes, người vừa chính thức đi vào lịch sử câu lạc bộ với tư cách "ông vua kiến tạo". Với hai đường chuyền dọn cỗ cho Casemiro và Matheus Cunha lập công, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã nâng tổng số kiến tạo tại Ngoại hạng Anh mùa này lên con số 16.

Thành tích này trực tiếp phá vỡ kỷ lục 15 pha kiến tạo trong một mùa giải mà huyền thoại David Beckham đã thiết lập từ mùa giải 1999-2000. Đáng chú ý hơn, Bruno Fernandes còn trở thành cầu thủ thứ ba trong lịch sử Man Utd đạt cột mốc 100 bàn thắng và 100 kiến tạo trên mọi đấu trường, sánh vai cùng hai tượng đài Wayne Rooney và Ryan Giggs.

Tầm ảnh hưởng của Bruno lớn đến mức huấn luyện viên Michael Carrick đã đưa ra thông điệp đanh thép trước kỳ chuyển nhượng mùa hè. Carrick khẳng định Bruno là nhân tố "không thể thay thế" và thúc giục ban lãnh đạo phải giữ chân thủ quân này bằng mọi giá trước sự chèo kéo từ các câu lạc bộ Ả Rập Xê Út.

Dấu ấn chiến thuật của Michael Carrick

Song hành với sự thăng hoa của các cá nhân là dấu ấn chiến thuật đậm nét của Michael Carrick. Kể từ khi tiếp quản chiếc ghế nóng từ Ruben Amorim vào tháng Giêng, vị chiến lược gia 44 tuổi đã giúp Manchester United giành tới 7 chiến thắng trong 9 trận đấu tại Ngoại hạng Anh.

Carrick đã mang lại sự điềm tĩnh và tính tổ chức, giúp các ngôi sao như Casemiro hay tân binh Matheus Cunha tìm lại phong độ cao nhất. Dưới thời Carrick, Old Trafford đã trở lại là một pháo đài bất khả xâm phạm với chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp trên sân nhà.

Michael Carrick chỉ đạo các cầu thủ Manchester United trên sân tập.
Niềm tin vào tấm vé Champions League

Sự hồi sinh này nhận được sự tán đồng từ các chuyên gia hàng đầu. Roy Keane khẳng định Manchester United là "lựa chọn chắc chắn 100%" cho một suất dự Champions League mùa tới nhờ sự tập trung và phong độ ổn định. Trong khi đó, Michael Owen tin rằng với đà tâm lý hiện tại, Quỷ đỏ có khả năng chiếm vị trí á quân của Manchester City hơn là bị đánh bật khỏi top 4.

Việc sớm giành vé trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu không chỉ giúp câu lạc bộ gia tăng tài chính mà còn là yếu tố then chốt để Michael Carrick được bổ nhiệm chính thức. Cựu tiền đạo Wayne Rooney cũng nhận định rằng Michael Carrick chính là người phù hợp nhất để đưa Quỷ đỏ trở lại thời kỳ hoàng kim.

Thống kê ấn tượng của Manchester United dưới thời Michael Carrick

Chỉ số Thành tích
Số trận thắng tại Ngoại hạng Anh 7/9 trận
Số trận thắng liên tiếp trên sân nhà 5 trận
Vị trí hiện tại Thứ 3
Số điểm hiện có 54 điểm
