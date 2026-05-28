Bruno Fernandes phá kỷ lục kiến tạo, đưa Manchester United trở lại Champions League Với 21 đường dọn cỗ, Bruno Fernandes chính thức xô đổ kỷ lục của Thierry Henry và De Bruyne, đồng thời thâu tóm loạt danh hiệu cá nhân cao quý tại Ngoại hạng Anh.

Bruno Fernandes vừa khép lại một chiến dịch lịch sử cùng Manchester United bằng việc thiết lập kỷ lục kiến tạo mới tại đấu trường Ngoại hạng Anh. Sự thăng hoa của thủ quân người Bồ Đào Nha không chỉ giúp "Quỷ đỏ" chính thức giành vé tham dự Champions League mà còn biến anh trở thành tâm điểm của mọi giải thưởng cá nhân danh giá nhất mùa này.

Bruno Fernandes đã có một mùa giải thăng hoa vượt bậc trong màu áo Quỷ đỏ.

Kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại Ngoại hạng Anh

Trong trận đấu hạ màn mùa giải gặp Brighton & Hove Albion tại sân Amex, Bruno Fernandes đã thực hiện một quả phạt góc chuẩn xác để Patrick Dorgu lập công. Đây là đường kiến tạo thứ 21 của anh trong mùa giải, một con số giúp tiền vệ 31 tuổi chính thức vượt qua hai huyền thoại Thierry Henry và Kevin De Bruyne để trở thành cầu thủ sở hữu nhiều kiến tạo nhất trong một mùa giải duy nhất tại Ngoại hạng Anh.

Bên cạnh khả năng kiến thiết, Fernandes còn trực tiếp ghi bàn thắng đẹp mắt vào lưới Bart Verbruggen trong cùng trận đấu. Kết thúc chiến dịch, ngôi sao này đóng góp tổng cộng 9 bàn thắng và 21 đường kiến tạo, trở thành nhân tố không thể thay thế trong sơ đồ chiến thuật đưa Manchester United cán đích ở vị trí thứ ba chung cuộc.

Sự thống trị tuyệt đối tại các hạng mục bình chọn

Màn trình diễn xuất sắc đã giúp Bruno Fernandes tạo nên một cuộc "càn quét" danh hiệu cá nhân chưa từng có. Ban tổ chức giải đấu xác nhận anh là Cầu thủ xuất sắc nhất vòng đấu thứ 38, đánh dấu lần thứ sáu anh được vinh danh ở hạng mục này trong năm nay – nhiều hơn bất kỳ đối thủ nào khác ít nhất bốn lần.

Tại cuộc bình chọn Cầu thủ xuất sắc nhất tuần, Fernandes nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ người hâm mộ với các chỉ số áp đảo so với các đồng nghiệp khác:

Cầu thủ Tỷ lệ bình chọn (%) Bruno Fernandes 60% Joao Palhinha 12% Noni Madueke 9% Ollie Watkins / Patrick Dorgu 6% Jarrod Bowen 4%

Ngoài danh hiệu Coca-Cola Playmaker, thủ quân của Man Utd còn thâu tóm giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội Nhà văn Bóng đá (FWA) và giải thưởng Sir Matt Busby tại Old Trafford. Sự công nhận từ cả giới chuyên môn, người hâm mộ lẫn đồng đội là minh chứng rõ nét nhất cho tầm ảnh hưởng của tiền vệ này trong hành trình đưa đội bóng trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu sau hai năm vắng bóng.