Bruno Fernandes rực sáng, MU đánh rơi chiến thắng trước Bournemouth sau tấm thẻ đỏ của Maguire Dù Bruno Fernandes trực tiếp góp dấu giày vào hai bàn thắng, Manchester United vẫn bị Bournemouth cầm hòa 2-2 đầy tiếc nuối sau sai lầm cá nhân của Harry Maguire tại sân Vitality.

Manchester United vừa trải qua một trận đấu đầy biến động trên sân Vitality của Bournemouth. Dù đội trưởng Bruno Fernandes tiếp tục thăng hoa với một màn trình diễn chói sáng, Quỷ đỏ vẫn phải ngậm ngùi rời bờ biển miền Nam với chỉ 1 điểm sau trận hòa 2-2 đầy rẫy những sai lầm và tranh cãi.

Bruno Fernandes vẫn là linh hồn trong lối chơi Quỷ đỏ.

Bruno Fernandes và sự khác biệt đẳng cấp

Đoàn quân của Michael Carrick bước vào trận đấu với sự hưng phấn cao độ sau chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Aston Villa. Sự tự tin đó được cụ thể hóa ở phút 60 khi Bruno Fernandes lạnh lùng mở tỷ số trên chấm phạt đền. Bàn thắng xuất phát từ pha đột phá kỹ thuật mang thương hiệu của Matheus Cunha, buộc hậu vệ Jimenez bên phía Bournemouth phải phạm lỗi trong vòng cấm.

Không chỉ ghi bàn, số 8 của Man Utd còn cho thấy tầm ảnh hưởng tuyệt đối lên lối chơi toàn đội. Phút 71, từ quả phạt góc với quỹ đạo cong hoàn hảo của anh, hậu vệ James Hill bên phía đội chủ nhà đã lóng ngóng đánh đầu phản lưới nhà, giúp Quỷ đỏ một lần nữa vươn lên dẫn trước.

Bước ngoặt từ những tranh cãi và sai lầm cá nhân

Trận đấu xoay chiều nhanh chóng bởi những quyết định nhạy cảm của trọng tài. Ngay sau khi Amad Diallo bị đốn ngã trong vòng cấm nhưng không được hưởng phạt đền, Bournemouth đã tổ chức phản công thần tốc. Chỉ 25 giây sau tình huống tranh cãi đó, Ryan Christie đã xé lưới thủ thành Senne Lammens, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm ở những phút cuối khi Harry Maguire mắc sai lầm nghiêm trọng. Trung vệ người Anh có pha xử lý vụng về và buộc phải kéo ngã Evanilson trong vòng cấm khi đối phương chuẩn bị đối mặt thủ môn. Một chiếc thẻ đỏ trực tiếp dành cho Maguire và quả phạt đền cho Bournemouth. Trên chấm 11m, tài năng trẻ Eli Junior Kroupi không mắc sai lầm nào để ấn định tỷ số hòa 2-2.

Fernandes không thể giúp MU giành 3 điểm trọn vẹn.

Thống kê chuyên sâu và triển vọng PFA

Trận hòa này là một sự lãng phí đối với nỗ lực của cá nhân Bruno Fernandes. Theo thống kê, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã trực tiếp in dấu giày vào 11 bàn thắng trong 10 lần ra sân gần nhất (3 bàn, 8 kiến tạo). Trong trận đấu này, anh tung ra 6 cú sút, thực hiện 52 đường chuyền với 3 đường chuyền dọn cỗ (key passes), đồng thời đóng góp tích cực vào phòng ngự với 5 lần thu hồi bóng.

Màn trình diễn cá nhân ấn tượng tiếp tục củng cố vị thế của Fernandes như một ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm (PFA Player of the Year). Sau trận đấu này, Manchester United sẽ có quãng nghỉ 24 ngày trước khi bước vào trận derby với Leeds United tại Old Trafford vào ngày 13 tháng 4.

Thống kê nổi bật của Bruno Fernandes trước Bournemouth: