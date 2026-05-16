Bruno Fernandes săn kỷ lục lịch sử trong ngày Michael Carrick chia tay Old Trafford Man Utd tiếp đón Nottingham Forest tại vòng 37 Ngoại hạng Anh với mục tiêu chiến thắng tri ân khán giả nhà. Bruno Fernandes chỉ cần một kiến tạo để đi vào lịch sử giải đấu.

Trận đấu giữa Man Utd và Nottingham Forest tại vòng 37 Ngoại hạng Anh không chỉ là màn so tài thuần túy về điểm số, mà còn mang ý nghĩa tri ân sâu sắc. Đây là trận đấu cuối cùng trên sân nhà của Quỷ đỏ trong mùa giải này, cũng là dịp để người hâm mộ gửi lời chào đến Michael Carrick trước khi ông khép lại vai trò tạm quyền tại Old Trafford.

Khát vọng lịch sử của Bruno Fernandes

Tâm điểm của cuộc đối đầu này đổ dồn vào Bruno Fernandes. Đội trưởng của Man Utd đang sở hữu 19 đường kiến tạo tại Ngoại hạng Anh mùa này, chỉ còn cách kỷ lục lịch sử của giải đấu đúng một lần dọn cỗ. Dưới thời Michael Carrick, Fernandes đã được trả lại vai trò hạt nhân trong lối chơi, là trạm trung chuyển bóng và nguồn sáng tạo chính trong sơ đồ 4-2-3-1.

Man Utd bước vào trận đấu với tâm lý hưng phấn dù vừa bị Sunderland cầm hòa 0-0. Kể từ khi Carrick tiếp quản, Quỷ đỏ đã trình diễn một bộ mặt khởi sắc với tỷ lệ thắng ấn tượng, chỉ để thua 2 trong 15 trận gần nhất. Việc đã chắc suất dự Champions League mùa tới giúp đội bóng thành Manchester có thể thi đấu với sự tự tin và phóng khoáng nhất định.

Sức mạnh từ đội khách Nottingham Forest

Phía bên kia chiến tuyến, Nottingham Forest đang trải qua giai đoạn thăng hoa nhất trong nhiều năm qua. Chuỗi 8 trận bất bại (thắng 4, hòa 4) đã giúp đoàn quân của huấn luyện viên Vitor Pereira trụ hạng sớm 2 vòng đấu. Đáng chú ý, Forest đang cho thấy bản lĩnh đáng gờm khi hành quân xa nhà với 3 chiến thắng liên tiếp trên sân khách, ghi tới 11 bàn và chỉ lọt lưới 1 lần.

Lịch sử đối đầu gần đây cũng đang ủng hộ đội bóng vùng Midlands. Man Utd đã không thể giành chiến thắng trong 4 lần chạm trán gần nhất với Forest tại đấu trường quốc nội. Thậm chí ở mùa trước, Forest từng tạo nên cú sốc khi đánh bại Quỷ đỏ ngay tại Old Trafford với tỷ số 3-2.

Tương quan lực lượng và sơ đồ dự kiến

Về nhân sự, Man Utd vẫn thiếu vắng Matthijs de Ligt do chấn thương lưng. Khả năng ra sân của tiền đạo Benjamin Sesko vẫn còn bỏ ngỏ. Nếu chân sút người Slovenia không kịp bình phục, Joshua Zirkzee sẽ tiếp tục lĩnh xướng hàng công. Tuy nhiên, sự trở lại của Casemiro sẽ giúp tuyến giữa của chủ nhà thêm phần chắc chắn.

Nottingham Forest cũng chịu tổn thất khi hai trụ cột hàng thủ là Murillo và Ola Aina vắng mặt. Tuy nhiên, sự trở lại của Morgan Gibbs-White (thi đấu với mặt nạ bảo vệ) cùng Dan Ndoye và Ibrahim Sangare sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh cho đội khách.

Thông tin trận đấu Chi tiết Địa điểm Sân vận động Old Trafford Thời gian 18h30 ngày 17/5 (giờ Việt Nam) Trọng tài chính Đang cập nhật

Đội hình dự kiến:

Lammens; Mazraoui, Maguire, Martinez, Shaw; Casemiro, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Zirkzee. Nottingham Forest (4-3-3): Sels; Williams, Milenkovic, Morato, Netz; Yates, Anderson, Sangare; Hutchinson, Wood, Jesus.

Phân tích chiến thuật: Đối đầu phong cách

Man Utd dưới thời Michael Carrick ưu tiên việc kiểm soát bóng chủ động và đẩy cao đội hình pressing. Trái lại, Nottingham Forest của Vitor Pereira ưa chuộng lối đá chuyển trạng thái chớp nhoáng. Họ không ngại nhường thế trận và chờ đợi sai lầm từ đối phương để tung ra những pha phản công sắc lẹm.

Khu vực trung lộ sẽ là nơi quyết định cục diện. Cuộc đối đầu giữa Bruno Fernandes và bộ đôi đánh chặn Yates - Sangare của Forest sẽ vô cùng gay cấn. Bên cạnh đó, tiền vệ Elliot Anderson của đội khách đang có phong độ rất cao và sẵn sàng trừng phạt hàng thủ chủ nhà bằng những pha dứt điểm tuyến hai.

Dù Forest không còn áp lực trụ hạng và đang có phong độ ổn định, động lực tri ân Michael Carrick cùng kỷ lục cá nhân của Bruno Fernandes dự kiến sẽ là đòn bẩy giúp Man Utd giành trọn 3 điểm tại "Nhà hát của những giấc mơ".

Dự đoán kết quả: Man Utd 3-1 Nottingham Forest