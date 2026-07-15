Bruno Guimaraes sẵn sàng từ chối Man City để cập bến Arsenal với giá 100 triệu bảng Tiền vệ đội trưởng Newcastle, Bruno Guimaraes, ưu tiên gia nhập Arsenal thay vì Man City, mở đường cho một thương vụ bom tấn trị giá 100 triệu bảng tại sân Emirates.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến một cuộc đối đầu thú vị giữa hai thế lực hàng đầu Premier League: Arsenal và Manchester City. Theo các báo cáo mới nhất từ TEAMtalk, tiền vệ Bruno Guimaraes đã xác định Arsenal là điểm đến ưa thích nhất nếu anh rời Newcastle United.

Mặc dù nhận được sự quan tâm sát sao từ nửa xanh thành Manchester, ngôi sao người Brazil dường như đã bị thuyết phục bởi dự án thể thao của HLV Mikel Arteta. Tuy nhiên, để sở hữu chữ ký của cầu thủ này, Arsenal sẽ phải đối mặt với một rào cản tài chính khổng lồ.

Mức giá 100 triệu bảng và quyết tâm của Newcastle

Ban lãnh đạo Newcastle United không có ý định để trụ cột của mình ra đi với giá rẻ. "Chích chòe" kiên quyết giữ mức định giá lên tới 100 triệu bảng cho tiền vệ chuẩn bị bước sang tuổi 29 vào tháng 11 tới. Đây là con số thách thức tham vọng của bất kỳ đội bóng nào, nhất là trong bối cảnh các quy định về tài chính đang được kiểm soát chặt chẽ.

Bruno Guimaraes được cho rằng sẵn sàng từ chối Man City để đến Arsenal. Ảnh: FootballFanCast

Hiện tại, Guimaraes đang giữ băng thủ quân tại St James' Park, minh chứng cho tầm ảnh hưởng tuyệt đối của anh tại đội bóng. Với bộ kỹ năng lãnh đạo thiên bẩm và bản lĩnh thi đấu vững vàng, anh không chỉ là một máy quét ở giữa sân mà còn là mẫu cầu thủ của những khoảnh khắc lớn, liên tục ghi bàn ở những thời điểm quyết định.

Mảnh ghép nâng tầm hàng tiền vệ Arsenal

Việc theo đuổi Guimaraes nằm trong chiến lược dài hạn của ban huấn luyện Arsenal nhằm xây dựng một tuyến giữa có khả năng thống trị hoàn toàn trận đấu. Sự xuất hiện của tuyển thủ Brazil được dự báo sẽ tạo ra cuộc cạnh tranh gắt gao, trực tiếp đe dọa vị trí và số phút thi đấu của Mikel Merino.

Điểm mạnh nhất của Guimaraes chính là khả năng định đoạt cục diện ở những thời điểm căng thẳng nhất. Những mùa giải vừa qua, anh luôn được đánh giá là mẫu cầu thủ của những trận cầu lớn, một phẩm chất mà Arsenal thực sự cần để gia tăng bản lĩnh trong cuộc đua vô địch khốc liệt.

Thế khó của Man City và kịch bản tương lai

Manchester City đã sớm nhận được thông tin về mong muốn ra đi của tiền vệ sinh năm 1997. Tuy nhiên, giới truyền thông khẳng định Arsenal mới là bến đỗ ưu tiên của cầu thủ này. Điều này đặt Man City vào thế khó nếu họ muốn thực hiện một cuộc lật đổ trên bàn đàm phán.

Khả năng nổ ra thương vụ bom tấn này phụ thuộc hoàn toàn vào việc đội chủ sân Emirates có chấp nhận chi ra số tiền kỷ lục hay không. Nếu quá trình thương thảo thuận lợi, Arsenal sẽ sở hữu một nhân tố đủ sức giúp đội bóng thực hiện bước nhảy vọt về đẳng cấp. Tương lai của Bruno Guimaraes chắc chắn sẽ là tâm điểm chú ý lớn nhất trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.