Bryan Mbeumo rực sáng giúp Manchester United hạ gục Tottenham 2-0 tại Old Trafford Tiền đạo người Cameroon ghi bàn thắng thứ tư vào lưới các đội bóng lớn mùa này, giúp Quỷ đỏ nối dài mạch thăng hoa và áp sát top đầu Ngoại hạng Anh.

Bryan Mbeumo tiếp tục khẳng định vị thế trụ cột trong đội hình Manchester United khi ghi bàn mở tỷ số, góp công lớn vào chiến thắng 2-0 trước Tottenham Hotspur tại vòng 25 Ngoại hạng Anh. Kết quả này giúp Quỷ đỏ nối dài mạch 4 trận thắng liên tiếp dưới thời huấn luyện viên tạm quyền Michael Carrick, đồng thời khẳng định sự hồi sinh mạnh mẽ của đội bóng.

Phong độ thăng hoa kéo dài của Bryan Mbeumo.

Khoảnh khắc phá vỡ thế bế tắc

Trận đấu tại Old Trafford chứng kiến bước ngoặt quan trọng ở phút 38. Trong bối cảnh Tottenham vừa phải chơi thiếu người sau chiếc thẻ đỏ của Cristian Romero nhưng vẫn duy trì hệ thống phòng ngự lùi sâu, Mbeumo đã lên tiếng đúng lúc. Xuất phát từ tình huống dàn xếp đá phạt góc, Kobbie Mainoo thực hiện pha trả bóng thông minh về tuyến hai.

Mbeumo cho thấy nhạy cảm ghi bàn tuyệt vời với cú đặt lòng chân trái hiểm hóc đưa bóng vào góc xa, đánh bại thủ thành Guglielmo Vicario. Bàn thắng không chỉ giải tỏa áp lực cho đội chủ nhà mà còn cụ thể hóa lợi thế hơn người, khiến kế hoạch phòng ngự phản công của Tottenham hoàn toàn phá sản.

Sát thủ của những trận cầu lớn

Pha lập công vào lưới Tottenham một lần nữa tô đậm danh xưng "hung thần Big Six" của chân sút người Cameroon. Tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải, cựu sao Brentford đã lần lượt sút tung lưới Arsenal, Manchester City, Liverpool và nay là Tottenham Hotspur. Bản lĩnh trong những thời khắc quyết định trước các đối thủ lớn chính là vũ khí sắc bén nhất mà Michael Carrick đang sở hữu.

Hiệu quả của Mbeumo còn được chứng minh qua các thông số kỹ thuật chuyên sâu. Với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) chỉ ở mức 0.26, nhưng chỉ số bàn thắng kỳ vọng sau cú sút (xGOT) của anh đạt tới 0.44. Điều này minh chứng cho kỹ năng dứt điểm thượng thừa, khi anh có khả năng biến những cơ hội ít tiềm năng thành những bàn thắng mười mươi nhờ độ chính xác của đôi chân.

Mbeumo là bản hợp đồng "siêu hời" của Quỷ đỏ.

Tầm ảnh hưởng toàn diện trong lối chơi

Không chỉ đóng góp về mặt điểm số, Mbeumo còn là hạt nhân trong lối vận hành chiến thuật của Manchester United. Thống kê cho thấy anh có 6 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương và tung ra 3 cú dứt điểm. Sự xông xáo của tiền đạo số 19 buộc hàng thủ Tottenham luôn trong tình trạng báo động ngay từ những giây đầu tiên.

Đáng chú ý, Mbeumo còn thể hiện tinh thần kỷ luật cao với 5 tình huống hỗ trợ phòng ngự và 3 lần thu hồi bóng thành công. Dù bỏ lỡ cơ hội lập cú đúp ở phút 85 sau đường kiến tạo của Amad Diallo, màn trình diễn của anh vẫn nhận được những tràng pháo tay không ngớt từ khán giả Old Trafford khi rời sân ở phút 87 để nhường chỗ cho Joshua Zirkzee.

Với phong độ chói sáng hiện tại, Bryan Mbeumo đang dần trở thành biểu tượng mới cho sự ổn định và hiệu quả tại Manchester United. Sự tự tin mà tiền đạo này mang lại chính là điểm tựa để Quỷ đỏ tự tin hướng tới những mục tiêu cao hơn trong giai đoạn nước rút của mùa giải.