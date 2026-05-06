Bryan Mbeumo và cơn giận tại Manchester United: Tín hiệu của khát khao hay mầm mống nổi loạn? Phản ứng của Bryan Mbeumo khi bị thay ra đang gây tranh cãi, nhưng thực tế đây là minh chứng cho tinh thần chiến đấu mà Michael Carrick đang xây dựng tại Manchester United.

Manchester United vừa chính thức giành vé trở lại đấu trường Champions League sau chiến thắng rực rỡ trước Liverpool. Trong bối cảnh bầu không khí tại Old Trafford đáng lẽ phải tràn ngập sự tích cực, một bộ phận người hâm mộ lại tỏ ra lo lắng trước những hình ảnh về thái độ của tiền đạo Bryan Mbeumo khi bị thay ra nghỉ.

Những khoảnh khắc gây tranh cãi trên đường biên

Mọi chuyện bắt đầu từ những đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội tuần này. Đầu tiên là cảnh trong trận thắng Aston Villa vào tháng Ba, khi trọng tài Anthony Taylor thông báo Mbeumo phải rời sân. Tiền đạo người Cameroon đã vung tay thất vọng trước khi đi vòng quanh đường biên để nhường chỗ cho Diogo Dalot.

Kịch bản tương tự lặp lại trong trận gặp Liverpool vừa qua. Mbeumo lẩm bẩm điều gì đó khi thấy số áo của mình hiện lên bảng điện tử. Dù vẫn thực hiện đầy đủ các thủ tục như vỗ tay tri ân khán giả và chào hỏi huấn luyện viên Michael Carrick trước khi ngồi vào băng ghế dự bị, nhưng sự bực dọc trên khuôn mặt anh là điều không thể phủ nhận.

Phản ứng thất vọng của Mbeumo là điểm tích cực trong 1 tập thể giàu tính cạnh tranh.

Bóng ma từ những cuộc nổi loạn trong quá khứ

Sự lo ngại của cổ động viên "Quỷ đỏ" không phải là vô căn cứ nếu nhìn vào những tiền lệ xấu tại Old Trafford. Câu lạc bộ từng chứng kiến những cuộc chia tay đầy sóng gió bắt nguồn từ sự bất mãn khi cầu thủ phải rời sân hoặc không được thi đấu. Điển hình nhất là Cristiano Ronaldo vào tháng 10/2022, khi anh tự ý đi thẳng vào đường hầm trong trận thắng Tottenham, dẫn đến cuộc phỏng vấn chấn động và việc chấm dứt hợp đồng sau đó.

Gần hơn là trường hợp của Alejandro Garnacho dưới thời Ruben Amorim. Sau khi bị thay ra sớm trong trận gặp Ipswich Town vào đầu năm 2025, Garnacho không chỉ hầm hố đi vào đường hầm mà còn sử dụng mạng xã hội để công kích chiến lược gia người Bồ Đào Nha, khiến mối quan hệ giữa đôi bên đổ vỡ hoàn toàn.

Sự khác biệt trong tính chuyên nghiệp của Mbeumo

Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích cho rằng Bryan Mbeumo hoàn toàn khác biệt với những trường hợp kể trên. Điểm mấu chốt nằm ở cách anh xử lý sự thất vọng. Mbeumo có thể càm ràm hay vung tay, nhưng anh vẫn ở lại sân, chào hỏi huấn luyện viên và duy trì sự chuyên nghiệp trên ghế dự bị. Anh không bỏ rơi đồng đội để vào phòng thay đồ sớm, cũng không thách thức quyền lực của Michael Carrick trên truyền thông.

Thực tế, việc một cầu thủ cảm thấy thất vọng khi phải rời sân là điều mà bất kỳ huấn luyện viên nào cũng muốn thấy. Nó chứng tỏ khao khát cống hiến, sự tự tin vào năng lực bản thân và niềm đam mê mãnh liệt. Một cầu thủ lững thững rời sân với thái độ thờ ơ mới thực sự là mầm mống của sự trì trệ trong một tập thể bóng đá đỉnh cao.

Người hâm mộ Man United kỳ vọng Mbeumo sẽ ghi bàn trở lại.

Vai trò quản trị của Michael Carrick

Mbeumo đã có một mùa giải bùng nổ, là nhân tố chủ chốt đưa Manchester United trở lại Top 3 Ngoại hạng Anh. Việc Michael Carrick liên tục tin dùng và trao cơ hội đá chính cho tiền đạo này cho thấy giữa hai thầy trò không hề có bất hòa về mặt kỷ luật. Với kinh nghiệm của một cựu tiền vệ hàng đầu, Carrick hiểu rõ cách dung hòa giữa cá tính cầu thủ và kỷ luật đội bóng.

Nhìn chung, những phản ứng của Bryan Mbeumo chỉ là những gợn sóng nhỏ trong một mùa giải thành công rực rỡ của đội bóng. Việc gắn mác "kẻ nổi loạn" cho một cầu thủ đang cống hiến hết mình là điều bất công. Sự thất vọng của anh đơn giản là minh chứng cho việc anh muốn đóng góp nhiều hơn nữa cho màu áo đỏ thành Manchester.