Bryan Mbeumo và cơn hạn hán bàn thắng tại MU: Bóng ma Rasmus Hojlund hiện về? Từng là cứu cánh dưới thời Ruben Amorim với mức giá 71 triệu bảng, Bryan Mbeumo hiện đang trải qua hai tháng tịt ngòi, dấy lên lo ngại về một bom tấn thất bại mới tại Old Trafford.

Gia nhập Manchester United với mức giá kỷ lục 71 triệu bảng, Bryan Mbeumo từng được kỳ vọng sẽ chấm dứt cơn khát tiền đạo tại Old Trafford. Tuy nhiên, sau giai đoạn khởi đầu rực rỡ, tuyển thủ Cameroon đang phải đối mặt với thực tế nghiệt ngã của áp lực và sự kỳ vọng, gợi nhớ đến những ngày tháng chật vật mà Rasmus Hojlund từng trải qua tại sân vận động này.

Sự khởi đầu bùng nổ dưới triều đại Ruben Amorim

Dưới sự dẫn dắt của HLV Ruben Amorim, Mbeumo đã nhanh chóng chứng minh giá trị bằng lối chơi đầy cảm hứng. Với 6 bàn thắng trong 4 tháng đầu tiên, anh không chỉ giải quyết bài toán ghi bàn mà còn trở thành điểm tựa trong lối chơi tấn công của "Quỷ đỏ". Những pha lập công quan trọng vào lưới Liverpool và cú đúp trước Brighton từng khiến giới chuyên môn ca ngợi anh là bản hợp đồng tốt nhất mùa giải.

Bryan Mbeumo khởi đầu ấn tượng tại Manchester United.

Nút thắt chiến thuật và sự sa sút dưới thời Michael Carrick

Sự chuyển giao quyền lực sang Michael Carrick ban đầu dường như không làm khó được Mbeumo khi anh vẫn ghi dấu ấn trong các chiến thắng trước Manchester City và Arsenal. Tuy nhiên, kể từ sau bàn thắng vào lưới Tottenham ngày 7 tháng 2, tiền đạo này hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Suốt hai tháng qua, những thống kê trong các trận gặp Newcastle hay Chelsea cho thấy một sự sụt giảm nghiêm trọng về hiệu suất lẫn tầm ảnh hưởng.

Phân tích sâu hơn về mặt chiến thuật, nguyên nhân của cuộc khủng hoảng có thể đến từ việc thay đổi vị trí. Thay vì được chơi tự do như một "số 10 ảo", Mbeumo hiện thường xuyên phải dạt cánh phải để nhường không gian trung lộ cho Benjamin Sesko. Sự điều chỉnh này khiến anh mất đi sợi dây liên kết với các vệ tinh xung quanh, điển hình là mối quan hệ ăn ý với Amad Diallo trước đây đã hoàn toàn biến mất.

Bryan Mbeumo gây thất vọng trong những trận đấu gần đây.

Áp lực cạnh tranh và bài kiểm tra mang tên Brentford

Trong khi Mbeumo bế tắc, vị thế của anh đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi sự vươn lên của các đồng đội. Benjamin Sesko đang dần bắt kịp số bàn thắng, trong khi Senne Lammens tỏa sáng rực rỡ dù có mức phí chuyển nhượng thấp hơn nhiều. Hiện tại, Manchester United đang trong cuộc đua khốc liệt cho vị trí top 5 để giành vé dự Champions League, và sự tịt ngòi của Mbeumo là một lỗ hổng không thể ngó lơ.

Trận đấu sắp tới gặp đội bóng cũ Brentford không chỉ là cơ hội để Mbeumo tìm lại bản ngã mà còn là bài kiểm tra quyết định cho tương lai của anh tại Old Trafford. Để thực sự giữ vững triết lý "tốt hơn ngày hôm qua", tiền đạo 71 triệu bảng cần chứng minh anh là một ngôi sao đẳng cấp thế giới thay vì chỉ là một hiện tượng nhất thời. Câu trả lời sẽ có trên thảm cỏ Old Trafford vào rạng sáng thứ Ba tới theo giờ Việt Nam.