Bryan Mbeumo và nỗ lực giải mã bài toán liên kết tại Manchester United Tiền đạo Bryan Mbeumo đang trải qua giai đoạn khó khăn tại Old Trafford với chuỗi 11 trận không ghi bàn, buộc anh phải nỗ lực tìm lại sợi dây liên kết với các đồng đội.

Mùa giải đầu tiên của Bryan Mbeumo trong màu áo Manchester United đang trở thành một bài thử thách lớn về bản lĩnh. Bản hợp đồng trị giá 65 triệu bảng từ Brentford đã có khởi đầu rực rỡ nhưng nhanh chóng rơi vào giai đoạn sa sút phong độ, đặt ra dấu hỏi về khả năng thích nghi của cầu thủ người Cameroon tại môi trường áp lực cao như Old Trafford.

Bryan Mbeumo từng bùng nổ giai đoạn đầu mùa, nhưng đã chững lại thời gian gần đây.

Cơn khô hạn bàn thắng và áp lực thích nghi

Dù đã đóng góp 10 bàn thắng và 3 đường kiến tạo sau 32 trận đấu trên mọi đấu trường, Mbeumo đang phải đối mặt với thực tế nghiệt ngã khi trải qua 11 trận liên tiếp không thể ghi bàn tại Ngoại hạng Anh. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Michael Carrick, tiền đạo này dường như chưa tìm thấy nhịp điệu thi đấu ổn định nhất.

Trong cuộc chia sẻ gần đây trên podcast "Inside Carrington", Mbeumo thừa nhận sự khác biệt lớn về tư duy chơi bóng khi chuyển từ Brentford sang Manchester United. Tại đội bóng cũ, anh có sự ăn ý gần như tuyệt đối với bộ đôi Ollie Watkins và Said Benrahma nhờ nhiều năm sát cánh. Ngược lại, tại Old Trafford, anh phải học cách điều chỉnh bản thân để phù hợp với những ngôi sao có phong cách chơi bóng riêng biệt như Bruno Fernandes, Matheus Cunha hay Benjamin Sesko.

Bài toán chiến thuật của Michael Carrick

Một trong những nguyên nhân khiến Mbeumo chưa đạt hiệu suất tối đa là việc bị xoay tua liên tục giữa vai trò tiền đạo cắm và tiền đạo cánh. Giới chuyên môn nhận định, việc xếp Mbeumo đá cao nhất trên hàng công thay cho Benjamin Sesko là một thử nghiệm mạo hiểm. Những hạn chế về khả năng tranh chấp bóng bổng và chọn vị trí trong vòng cấm khiến anh khó lòng phát huy thế mạnh tốc độ của mình.

Bên cạnh đó, yếu tố thể lực sau giải vô địch các quốc gia châu Phi (AFCON) cùng lịch thi đấu dày đặc tại Anh đã bào mòn đáng kể sự nhạy bén của chân sút 26 tuổi. Mbeumo hiểu rằng, để xứng đáng với số tiền chuyển nhượng khổng lồ, anh cần nhiều hơn là chỉ những nỗ lực đơn độc trên sân cỏ.

Mbeumo cần nỗ lực hơn nữa.

Xây dựng sợi dây liên kết với Bruno Fernandes

Chiến lược của Mbeumo hiện tại là tập trung tối đa vào việc giao tiếp và thấu hiểu các vệ tinh xung quanh. Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu rõ ý đồ kiến thiết từ Bruno Fernandes – "bộ não" của Manchester United. Việc di chuyển đồng bộ với Matheus Cunha và tạo khoảng trống cho Sesko được xem là chìa khóa để Mbeumo tìm lại bản năng sát thủ.

Mbeumo chia sẻ: "Đó là sự khác biệt về kiểu cầu thủ, nhưng nó không làm thay đổi khát vọng cải thiện mối quan hệ chuyên môn. Dù thế nào, bạn vẫn phải làm tất cả để tái tạo những liên kết tốt nhất trong trận đấu." Những bài tập kỹ thuật cường độ cao tại trung tâm huấn luyện đang được anh thực hiện miệt mài nhằm sớm tìm lại cảm giác bóng tốt nhất.

Kỳ vọng vào sự bùng nổ giai đoạn cuối mùa

Dù đang chịu nhiều chỉ trích từ người hâm mộ, Bryan Mbeumo vẫn giữ được niềm tin từ ban lãnh đạo INEOS. Sự chuyên nghiệp và tinh thần cầu tiến của anh là cơ sở để ban huấn luyện kỳ vọng vào một cú hích trong giai đoạn nước rút của mùa giải. Ở tuổi 26, đây chính là thời điểm để Mbeumo chứng minh bản lĩnh của một ngôi sao hàng đầu.

Nếu có thể giải quyết được bài toán ăn ý với các đồng đội, Mbeumo hoàn toàn có khả năng tái hiện phong độ bùng nổ như giai đoạn đầu mùa, giúp Manchester United hiện thực hóa những mục tiêu quan trọng tại các đấu trường mà họ đang tham dự.