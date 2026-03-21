BTC Ngoại hạng Anh xác nhận thẻ đỏ của Harry Maguire: Khi luật DOGSO không có sự khoan nhượng Quyết định truất quyền thi đấu đối với trung vệ Harry Maguire trong trận gặp Bournemouth đã được VAR xác nhận là hoàn toàn chính xác theo các quy định về lỗi DOGSO.

Tấm thẻ đỏ mà Harry Maguire phải nhận trong trận hòa 2-2 giữa Manchester United và Bournemouth đã trở thành tâm điểm của những tranh cãi nảy lửa tại sân Vitality. Tuy nhiên, sự hoài nghi đã chính thức được dập tắt khi Ban tổ chức Ngoại hạng Anh đưa ra những giải thích chuyên môn dựa trên luật thi đấu hiện hành.

Giải mã tình huống dẫn đến thẻ đỏ của Harry Maguire

Tình huống xoay quanh pha va chạm giữa trung vệ người Anh và Evanilson bên phía đội chủ nhà. Trọng tài chính Stuart Attwell xác định Maguire đã có hành vi đẩy ngã tiền đạo đối phương trong vòng cấm, một hành động ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt của Bournemouth.

Harry Maguire nhận thẻ đỏ ở trận đấu với Bournemouth.

Để minh bạch hóa quy trình ra quyết định, Trung tâm Trận đấu Ngoại hạng Anh đã đăng tải thông báo trên mạng xã hội X. Theo đó, hệ thống VAR đã kiểm tra kỹ lưỡng và xác nhận tính chính xác của quyết định thổi phạt đền lẫn thẻ đỏ. Cơ quan này nhấn mạnh đây là lỗi DOGSO (Denial of an Obvious Goal-Scoring Opportunity) - lỗi ngăn chặn một cơ hội ghi bàn rõ rệt.

Vì sao Maguire chỉ bị treo giò một trận?

Một điểm đáng lưu ý trong phán quyết này là mức độ nghiêm trọng của án phạt bổ sung. Theo quy định của Premier League, do tình huống phạm lỗi được xác định là một pha "giữ người mà không có nỗ lực tranh chấp bóng", hình phạt đi kèm sẽ là truất quyền thi đấu và treo giò một trận duy nhất.

Điều này đồng nghĩa với việc đoàn quân của Michael Carrick sẽ thiếu vắng sự phục vụ của Maguire trong cuộc đối đầu với Leeds United ngay sau kỳ nghỉ quốc tế. Tuy nhiên, đây vẫn được xem là một sự nhẹ nhõm đối với đội ngũ huấn luyện khi anh sẽ kịp trở lại cho những giai đoạn then chốt tiếp theo của mùa giải.

Vị thế của Manchester United trong cuộc đua top 3

Dù việc đánh rơi 2 điểm tại Vitality để lại nhiều tiếc nuối, Manchester United vẫn đang duy trì được lợi thế nhất định trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick, đội chủ sân Old Trafford hiện giữ khoảng cách an toàn so với các đối thủ bám đuổi.

Thứ hạng Câu lạc bộ Khoảng cách với MU 3 Manchester United - 4 Aston Villa Kém 4 điểm

Nhìn chung, dù đối mặt với những tổn thất về nhân sự hàng phòng ngự, khoảng cách 4 điểm với Aston Villa vẫn cho phép "Quỷ đỏ" có những toan tính chiến thuật linh hoạt trong thời gian tới. Sự trở lại của các trụ cột sau loạt trận quốc tế sẽ là chìa khóa để Michael Carrick củng cố vị trí trong top 3 Ngoại hạng Anh.