BTV Tiến Anh và hành trình tác nghiệp World Cup 2026: Áp lực phía sau ống kính Từ Bản tin Thời sự 19h đến những sân vận động cuồng nhiệt tại Mỹ, BTV Tiến Anh đã chia sẻ về những thách thức khốc liệt và trải nghiệm vỡ òa khi tác nghiệp tại FIFA World Cup 2026.

Với những khán giả thường xuyên theo dõi Bản tin Thời sự 19h, BTV Tiến Anh là gương mặt quen thuộc. Tuy nhiên, tại FIFA World Cup 2026™, anh xuất hiện trong một vai trò đầy thử thách: Phóng viên thường trú VTV tại Mỹ, trực tiếp truyền tải hơi thở của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh từ các sân vận động hiện đại bậc nhất.

(Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Áp lực từ những bản tin trực tiếp sát giờ G

Tại kỳ World Cup lần này, Cơ quan thường trú VTV tại New York đảm nhiệm đưa tin 11 trận đấu trên khắp nước Mỹ. Đây không chỉ là việc có mặt tại sân, mà là một quy trình vận hành phức tạp từ khâu liên hệ chính quyền sở tại đến tổ chức sản xuất. Đáng chú ý nhất là áp lực từ các phần nối cầu trực tiếp và bình luận trước trận đấu.

Để có được vài phút lên sóng ngắn ngủi, ê-kíp thường phải có mặt tại sân vận động trước từ 3 đến 4 tiếng. Khoảng thời gian này dành cho việc kiểm tra thiết bị, thiết lập đường truyền và ghi nhận không khí cổ động viên. Tuy nhiên, yêu cầu khắt khe nhất là nội dung hình ảnh phải phản ánh đúng diễn biến nóng nhất ngay trước giờ bóng lăn, buộc phóng viên phải cập nhật liên tục đến phút cuối cùng.

Bên cạnh đó, vai trò của phóng viên thường trú không dừng lại ở chuyên môn bóng đá thuần túy. Nhiệm vụ trọng tâm là khai thác những góc nhìn đa chiều về công tác tổ chức, an ninh, giao thông và đặc biệt là kinh tế, văn hóa tại các thành phố đăng cai – những chất liệu mà chỉ người có mặt tại địa bàn mới có thể cảm nhận sâu sắc.

Bài toán di chuyển và hậu cần tại siêu đô thị

Di chuyển được xem là thử thách lớn nhất đối với ê-kíp VTV. Với lịch trình dày đặc gắn với 8 đội bóng khác nhau, có những giai đoạn phóng viên phải sử dụng liên hoàn máy bay, tàu hỏa và ô tô trong suốt 4 ngày liên tiếp. Tại New York, dù hệ thống công cộng phát triển, việc di chuyển bằng ô tô để mang theo thiết bị tác nghiệp thường mất hơn 90 phút do tình trạng cấm đường và phân luồng giao thông.

Đặc biệt, việc đỗ xe gần sân vận động là điều gần như không thể. Ê-kíp thường phải gửi xe cách xa 3-4 km, sau đó đi bộ hoặc dùng phương tiện trung chuyển của Ban tổ chức. Việc tận dụng ứng dụng FIFA Media để theo dõi các điểm đưa đón báo chí trở thành cứu cánh quan trọng giúp tối ưu hóa lộ trình trong điều kiện giao thông phức tạp.

Cân bằng đam mê và dòng chảy thời sự

Là một người yêu bóng đá cuồng nhiệt từ thời còn tu nghiệp tại Anh, BTV Tiến Anh thừa nhận việc tác nghiệp tại World Cup là cơ hội để sống đúng với đam mê. Tuy nhiên, anh và đồng nghiệp Hoàng Hải phải đối mặt với áp lực cân bằng công việc: vừa bám sát sân cỏ, vừa không để gián đoạn dòng tin tức chính trị, kinh tế và thị trường chứng khoán Mỹ hằng ngày.

Ê-kíp cơ quan thường trú New York tác nghiệp tại sự kiện FIFA World Cup 2026™.

Ê-kíp cơ quan thường trú New York tác nghiệp tại sự kiện FIFA World Cup 2026™.

Ê-kíp cơ quan thường trú New York tác nghiệp tại sự kiện FIFA World Cup 2026™.

Khi được hỏi về cảm xúc cá nhân, Tiến Anh không giấu được sự vỡ òa khi chứng kiến bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài của các đội tuyển lớn như Brazil, Pháp hay Anh. Với anh, đây là một sự may mắn trong nghề nghiệp khi không chỉ được “ăn bóng đá, ngủ bóng đá” mà còn thực sự được “làm bóng đá” ở quy mô toàn cầu.

Dù dành tình cảm đặc biệt cho đội tuyển Anh và hy vọng giấc mơ vô địch của "Tam sư" sẽ thành hiện thực sau 60 năm, BTV Tiến Anh vẫn giữ vững tinh thần chuyên nghiệp của một phóng viên thời sự, mang đến cho khán giả những bản tin đa dạng và khách quan nhất từ nước Mỹ.