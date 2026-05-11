Bùi Tiến Dũng lập cú đúp giúp Thể Công Viettel bám đuổi ngôi đầu V-League khi vắng HLV Popov Trung vệ Bùi Tiến Dũng tỏa sáng rực rỡ với hai bàn thắng quan trọng giúp Thể Công Viettel đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-0, duy trì hy vọng vô địch V-League 2025/26 trong ngày thiếu vắng thuyền trưởng.

Trong bối cảnh cuộc đua vô địch V-League 2025/26 bước vào giai đoạn then chốt, thủ quân Bùi Tiến Dũng đã thể hiện bản lĩnh của một ngôi sao lớn. Màn trình diễn xuất thần của trung vệ này không chỉ mang về 3 điểm quý giá cho Thể Công Viettel mà còn là lời khẳng định về sức mạnh tinh thần của đội bóng áo lính khi thiếu vắng HLV trưởng Velizar Popov trên băng ghế chỉ đạo.

Bản lĩnh trong nghịch cảnh

Vòng 22 V-League 2025/26 chứng kiến chuyến làm khách đầy rẫy khó khăn của Thể Công Viettel tới sân Hà Tĩnh. Đối thủ của họ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đang ở thế chân tường và quyết tâm giành điểm để trụ hạng. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất với đội khách lại đến từ sự thiếu vắng HLV Popov ngoài đường biên do án phạt, buộc các cầu thủ phải tự vận hành lối chơi và duy trì kỷ luật thép.

Dù thi đấu ở vị trí trung vệ, Bùi Tiến Dũng đã có một ngày thi đấu bùng nổ với khả năng chọn vị trí và dứt điểm như một tiền đạo thực thụ. Cú đúp của anh không chỉ dập tắt ý chí của đội chủ nhà mà còn giúp Thể Công Viettel kiểm soát hoàn toàn thế trận. Thống kê cho thấy, đây là trường hợp hiếm hoi một hậu vệ nội lập cú đúp trong một trận đấu tại sân chơi cao nhất Việt Nam, minh chứng cho sự toàn diện của thủ quân mang áo số 4.

Sự đoàn kết thay thế vai trò HLV trưởng

Việc thiếu vắng HLV Popov được dự báo sẽ gây ra nhiều xáo trộn về mặt tâm lý. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của Tiến Dũng, tập thể Thể Công Viettel đã cho thấy sự gắn kết kỳ lạ. Chia sẻ sau trận đấu, trung vệ này thừa nhận sự thiếu vắng thuyền trưởng là thiệt thòi lớn, nhưng chính điều đó đã thôi thúc các cầu thủ phải nỗ lực gấp bội.

"Thiếu HLV Popov chắc chắn khiến đội mất đi nguồn động lực lớn bên ngoài sân. Tuy nhiên, trong khó khăn, sự đoàn kết của anh em cầu thủ đã được phát huy tối đa. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua áp lực để hoàn thành mục tiêu 3 điểm," Tiến Dũng nhấn mạnh về tinh thần vượt khó của toàn đội.

Cuộc đua vô địch nghẹt thở

Chiến thắng 2-0 thuyết phục giúp Thể Công Viettel củng cố vững chắc vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, tiếp tục phả hơi nóng vào đội dẫn đầu CAHN. Dù không còn quyền tự quyết hoàn toàn và phải chờ đợi đối thủ sảy chân, nhưng thái độ chuyên nghiệp và phong độ ổn định của những trụ cột như Bùi Tiến Dũng đang tiếp thêm niềm tin cho người hâm mộ về một cuộc lật đổ ngoạn mục.

Nhìn chung, thắng lợi tại Hà Tĩnh không chỉ đơn thuần là 3 điểm, mà còn là bài kiểm tra về khả năng chịu đựng áp lực của Thể Công Viettel. Với sự tỏa sáng đúng lúc của các ngôi sao, cuộc đua vô địch V-League 2025/26 hứa hẹn sẽ còn nhiều diễn biến khó lường cho đến những vòng đấu cuối cùng.