Bùi Tiến Dụng rời Hải Phòng: Gia nhập Đồng Nai và nhận mức đãi ngộ hơn 2 tỷ đồng

Trung vệ Bùi Tiến Dụng được cho là sẽ chia tay Hải Phòng ngay sau khi mùa giải V.League 2025/26 kết thúc. Điểm đến tiếp theo của cầu thủ sinh năm 1998 không phải là Ninh Bình theo chân thầy cũ Chu Đình Nghiêm, mà là Đồng Nai - đội bóng đang nắm ưu thế lớn cho tấm vé thăng hạng trực tiếp lên sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Đồng Nai và tham vọng hóa gã khổng lồ mới

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng, Đồng Nai đang thực hiện chiến lược chiêu mộ nhân sự rầm rộ để chuẩn bị cho V.League 2026/27. Bùi Tiến Dụng là cái tên mới nhất lọt vào danh sách này với mức đãi ngộ được tiết lộ vượt xa con số 2 tỷ đồng mỗi mùa mà anh đang nhận tại đất Cảng.

Tại bến đỗ mới, cựu trung vệ U23 Việt Nam sẽ sát cánh cùng dàn cầu thủ tên tuổi như Công Phượng, Xuân Trường, Minh Vương và thủ thành Bùi Tấn Trường. Không dừng lại ở đó, đại diện miền Đông Nam Bộ còn đang nỗ lực đàm phán với hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy từ Nam Định để hoàn thiện đội hình trong mơ cho mùa giải mới.

Thử thách tái thiết tại sân Lạch Tray

Trái ngược với sự hưng thịnh của Đồng Nai, Hải Phòng đang rơi vào tình cảnh chảy máu lực lượng nghiêm trọng. Việc mất đi chốt chặn đáng tin cậy như Bùi Tiến Dụng chỉ là khởi đầu của một cuộc khủng hoảng nhân sự diện rộng. Nhiều trụ cột khác như Nguyễn Hữu Sơn, Triệu Việt Hưng và Phạm Trung Hiếu cũng được cho là có nguy cơ rời đi.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Văn Trần Hoàn đã chính thức bổ nhiệm tân thuyền trưởng Đặng Văn Thành vào ghế nóng. Cựu tiền đạo lừng danh của bóng đá Việt Nam sẽ phải đối mặt với khối lượng công việc khổng lồ để tái thiết đội hình. Việc duy trì bản sắc và sức mạnh cho Hải Phòng sau khi hàng loạt công thần cùng vị thuyền trưởng lâu năm rời đi sẽ là bài toán vô cùng nan giải cho ông Thành trong thời gian tới.