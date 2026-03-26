Bùi Vĩ Hào tái xuất sân cỏ sau 3 tháng điều trị chấn thương: Tin vui cho tuyển Việt Nam Sau khi lỡ hẹn với SEA Games 33 và VCK U23 châu Á, tiền đạo Bùi Vĩ Hào đã bình phục hoàn toàn chấn thương rạn xương và sẵn sàng trở lại từ vòng 17 V.League 2025/26.

Tiền đạo trẻ Bùi Vĩ Hào đã chính thức hoàn thành quá trình hồi phục chấn thương kéo dài 3 tháng, đánh dấu sự trở lại quan trọng cho cả câu lạc bộ Becamex TP.HCM lẫn đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đây được xem là cú hích lớn cho hàng công trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang chuẩn bị cho những mục tiêu quan trọng phía trước.

Hành trình 3 tháng vượt qua chấn thương rạn xương

Trước đó, sự nghiệp của chân sút sinh năm 2003 đã gặp một bước lùi đáng tiếc ngay trước thềm các giải đấu quốc tế lớn. Chấn thương rạn xương trong trận giao hữu với U23 Syria đã khiến Bùi Vĩ Hào lỡ hẹn với SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026. Đây là tổn thất không nhỏ cho hàng công trẻ của bóng đá Việt Nam, bởi anh vốn là gương mặt nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ ban huấn luyện nhờ phong độ ổn định.

Bùi Vĩ Hào chính thức bình phục chấn thương.

Suốt gần 90 ngày kiên trì dưỡng thương, kết quả kiểm tra y tế mới nhất đã xác nhận tình trạng xương của Vĩ Hào đã hồi phục hoàn toàn. Sự hồi phục này không chỉ có ý nghĩa về mặt thể chất mà còn giải tỏa áp lực tâm lý cực lớn cho tiền đạo trẻ sau thời gian dài phải làm bạn với phòng tập hồi phục.

Sẵn sàng tái xuất tại vòng 17 V.League 2025/26

Hiện tại, Bùi Vĩ Hào đã có thể tham gia trọn vẹn các bài tập đối kháng và tranh chấp bóng cùng đồng đội với cường độ cao mà không còn gặp bất kỳ trở ngại nào. Việc nuốt trọn giáo án tập luyện khắc nghiệt cho thấy nền tảng thể lực của anh đã sẵn sàng cho cường độ thi đấu đỉnh cao tại giải quốc nội.

Theo kế hoạch, Bùi Vĩ Hào sẽ chính thức tái xuất sân cỏ từ vòng 17 V.League 2025/26, ngay sau khi đợt tập trung FIFA Days kết thúc. Đây được đánh giá là "bước chạy đà" quan trọng để tiền đạo này tìm lại cảm giác bóng và nỗ lực lấy lại phong độ đỉnh cao trước khi bước vào những giai đoạn quyết định của mùa giải.

Sự bổ sung chất lượng cho HLV Kim Sang-sik

Sự góp mặt của một tiền đạo giàu tiềm năng, sở hữu thể hình lý tưởng và khả năng dứt điểm đa dạng như Bùi Vĩ Hào chắc chắn sẽ mang đến cho huấn luyện viên Kim Sang-sik thêm một phương án chất lượng trên hàng công. Trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam cần làm mới nhân sự, khả năng tì đè và chọn vị trí thông minh của Vĩ Hào là một vũ khí quan trọng.

Sự trở lại này không chỉ giúp Becamex TP.HCM có thêm hỏa lực cho cuộc đua tại V.League mà còn giúp ban huấn luyện đội tuyển quốc gia yên tâm hơn về lực lượng kế cận. Người hâm mộ kỳ vọng chân sút sinh năm 2003 sẽ nhanh chóng bắt nhịp và tỏa sáng như cách anh đã từng làm trước khi gặp chấn thương.