Bukayo Saka lập hat-trick lịch sử, tuyển Anh hạ Pháp 6-4 trong trận cầu điên rồ tại Miami Trong một đêm không tưởng tại Miami, cú hat-trick của Bukayo Saka cùng sự điều phối của Thomas Tuchel đã giúp "Tam Sư" đánh bại Pháp 6-4, chính thức giành huy chương đồng World Cup.

Trận tranh hạng ba World Cup tại Miami đã cống hiến cho người hâm mộ một trong những cuộc rượt đuổi tỷ số kịch tính nhất lịch sử giải đấu. Đội tuyển Anh đã ngẩng cao đầu rời giải với chiến thắng nghẹt thở 6-4 trước đối thủ truyền kiếp Pháp, khép lại một hành trình đầy cảm xúc dưới triều đại mới.

Sự bùng nổ của Declan Rice và khởi đầu như mơ

Đảm nhận vai trò thủ quân khi Harry Kane ngồi trên băng ghế dự bị, Declan Rice đã thể hiện tầm ảnh hưởng ngay sau tiếng còi khai cuộc. Bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 3 (chính xác là giây thứ 134) của anh không chỉ giải tỏa áp lực tâm lý cho toàn đội sau thất bại ở bán kết, mà còn đi vào lịch sử với tư cách là pha lập công nhanh thứ hai của tuyển Anh tại các kỳ World Cup.

Khả năng chọn vị trí cắt bóng từ giữa sân rồi dứt điểm quyết đoán từ cự ly 25 mét cho thấy sự chủ động tuyệt đối của tiền vệ này. Không dừng lại ở đó, quả đá phạt góc chuẩn xác ở phút 18 để Ezri Konsa nhân đôi cách biệt đã khẳng định vai trò hạt nhân của Rice trong việc định hình thế trận sớm cho "Tam Sư".

Rice có trận đấu xuất sắc. Ảnh: Getty Images.

Cú hat-trick lịch sử của Bukayo Saka

Màn trình diễn của Bukayo Saka tại Miami xứng đáng được ghi vào sử sách bóng đá xứ sở sương mù. Với ba bàn thắng được ghi theo nhiều kịch bản khác nhau – từ pha chọn vị trí dứt điểm cận thành, cú sút xa hiểm hóc sát vòng cấm, cho đến quả đá phạt đền lạnh lùng ở phút 87 – ngôi sao của Arsenal đã chứng minh sự trưởng thành vượt bậc về bản lĩnh.

Saka chính thức trở thành cầu thủ Anh đầu tiên sau gần sáu thập kỷ lập được hat-trick ở một trận đấu loại trực tiếp World Cup, tái hiện thành tích huyền thoại của Geoff Hurst năm 1966. Sự điềm tĩnh trên chấm phạt đền ở giai đoạn cuối trận, thời điểm Pháp đang gây áp lực nghẹt thở, là minh chứng rõ nét nhất cho đẳng cấp của một ngôi sao hàng đầu thế giới.

Saka đi vào lịch sử với hat-trick. Ảnh: Getty Images.

Dấu ấn chiến thuật của Thomas Tuchel

Ban huấn luyện tuyển Anh đã đưa ra đấu pháp hợp lý khi chủ động khoét sâu vào hệ thống phòng ngự dâng cao của tuyển Pháp. Tốc độ của cặp cánh Marcus Rashford và Bukayo Saka liên tục đặt các hậu vệ biên đối phương vào thế bị động. Hiệu suất của tuyển Anh trong hiệp một là cực kỳ ấn tượng với 4 bàn thắng chỉ sau 11 cú sút, trực tiếp bẻ gãy ý đồ chơi áp đặt của đối thủ.

Dù trải qua những phút giây lúng túng trong hiệp hai khi tuyển Pháp rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4 rồi 4-5, tuyển Anh vẫn đứng vững nhờ sự điều chỉnh nhân sự kịp thời của HLV Thomas Tuchel. Các cầu thủ vào sân thay người đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gia cố đội hình. Điển hình là hậu vệ cánh Djed Spence với tình huống mang về quả phạt đền bước ngoặt ở phút 85, và Jude Bellingham với pha lập công ấn định tỷ số 6-4 ở phút 90+8.

Xóa bỏ lời nguyền tranh hạng ba

Trước trận đấu này, đội tuyển Anh từng hai lần thất bại ở các trận tranh huy chương đồng vào năm 1990 và 2018. Chiến thắng kịch tính trước Pháp không chỉ giúp họ xóa bỏ cái dớp trong quá khứ, mà còn mang lại kết quả chung cuộc tốt nhất tại World Cup kể từ năm 1966.

Vị trí thứ ba là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của tập thể đội tuyển Anh. Kết quả này không chỉ là một danh hiệu danh dự mà còn tạo ra tiền đề tâm lý thuận lợi cho hành trình chinh phục những đỉnh cao tiếp theo dưới thời Thomas Tuchel.