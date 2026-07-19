Bukayo Saka lập hat-trick trong chiến thắng kịch tính 6-4 của Anh trước Pháp Trong một trận cầu rượt đuổi tỷ số điên rồ, Bukayo Saka đã tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick để giúp tuyển Anh đánh bại Pháp với tỷ số 6-4, khẳng định sức mạnh tấn công đáng nể của Tam Sư.

Trận đại chiến giữa Anh và Pháp đã biến thành một trong những cuộc đối đầu điên rồ nhất lịch sử World Cup với 10 bàn thắng được ghi. Trong một ngày mà hàng công hai bên đều bùng nổ, tuyển Anh đã cho thấy bản lĩnh và sự hiệu quả vượt trội để giành chiến thắng chung cuộc 6-4. Điểm sáng lớn nhất không ai khác chính là Bukayo Saka, người đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho hàng thủ Les Bleus.

Saka và màn trình diễn điểm 10

Bukayo Saka đã có một đêm không thể quên tại đấu trường thế giới. Với điểm số gần như tuyệt đối 9.1, ngôi sao của Arsenal không chỉ ghi một cú hat-trick mà còn là nguồn cảm hứng chủ đạo trong mọi đợt lên bóng của Tam Sư. Tốc độ, sự lắt léo và khả năng dứt điểm quyết đoán của Saka đã hoàn toàn làm tê liệt hành lang cánh trái của đội tuyển Pháp.

Bukayo Saka – 9.1 điểm. Ngôi sao sáng nhất trận đấu với một cú hat-trick đẳng cấp. Tốc độ và sự lắt léo của tiền đạo Arsenal khiến cánh trái của Pháp bị đe dọa. Ảnh: Sky Sports.

Bên cạnh Saka, Eberechi Eze cũng để lại dấu ấn đậm nét với lối chơi mềm mại. Khả năng rê dắt kỹ thuật của Eze đã tạo ra nhiều khoảng trống cho các đồng đội, tiêu biểu là pha kiến tạo dọn cỗ để Saka ghi bàn thắng thứ hai cho riêng mình.

Eberechi Eze – 7.5 điểm. Eze mang đến sự mềm mại cho lối chơi của Anh bằng những pha rê dắt kỹ thuật. Anh là tác giả của pha kiến tạo để Saka ghi bàn thắng thứ hai. Ảnh: Getty.

Declan Rice - Động cơ vĩnh cửu nơi tuyến giữa

Nếu Saka là mũi khoan sắc bén thì Declan Rice chính là nhịp đập của cả đội hình. Ngay từ phút thứ 3, tiền vệ này đã khai thông thế bế tắc, tạo ra lợi thế tâm lý cực lớn cho tuyển Anh. Dù vừa trải qua một giải đấu bào mòn thể lực, Rice vẫn duy trì cường độ hoạt động khủng khiếp, đóng vai trò chốt chặn và điều tiết nhịp độ trận đấu một cách hoàn hảo.

Declan Rice – 8.2 điểm. Dù trông khá mệt mỏi sau một giải đấu khắc nghiệt, Rice vẫn là "động cơ" quan trọng nhất nơi tuyến giữa. Anh là người khai thông thế bế tắc với bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 3. Ảnh: Sky Sports.

Sự hỗ trợ từ Morgan Rogers và Marcus Rashford trong hiệp một cũng giúp tuyển Anh duy trì áp lực liên tục. Rashford dù chỉ thi đấu 45 phút nhưng đã kịp để lại dấu ấn với những cú nã đại bác tầm xa khiến hàng thủ Pháp luôn trong tình trạng báo động đỏ.

Hàng thủ đối mặt với áp lực nghẹt thở

Trong một trận đấu có tới 10 bàn thắng, hàng phòng ngự chắc chắn là nơi chịu nhiều áp lực nhất. Dean Henderson dù để lọt lưới 4 bàn nhưng vẫn nhận được 6.6 điểm nhờ hàng loạt pha cứu thua xuất thần trước những cú dứt điểm của Mbappe và Dembele. Nếu không có sự xuất sắc của Henderson trong hiệp một, cục diện trận đấu có lẽ đã rẽ sang hướng khác.

Dean Henderson – 6.6 điểm. Henderson có nhiều pha cứu thua xuất sắc để từ chối các cơ hội mười mươi của Mbappe và Dembele trong hiệp một. Ảnh: Sky Sports.

Ezri Konsa cũng có một ngày thi đấu đáng nhớ khi ghi bàn thắng đầu tiên tại World Cup, nâng tỷ số lên 2-0. Tuy nhiên, ở phía đối diện, Marc Guehi lại có những khoảnh khắc mất tập trung trong hiệp hai, để các chân sút Pháp khai thác và ghi bàn rút ngắn cách biệt.

Ezri Konsa – 7.1 điểm. Konsa thể hiện sự điềm tĩnh thường thấy trong các pha xử lý bóng và có khoảnh khắc đáng nhớ khi ghi bàn thắng đầu tiên tại đấu trường World Cup để nâng tỷ số lên 2-0 cho Anh. Ảnh: Sky Sports.

Bản lĩnh của những nhân tố dự bị

Khi trận đấu trôi về những phút cuối và Pháp nỗ lực vùng lên, bản lĩnh của các ngôi sao dự bị đã lên tiếng. Jude Bellingham, dù chỉ vào sân hơn 10 phút, đã thể hiện đẳng cấp thế giới với bàn thắng ấn định tỷ số 6-4, dập tắt mọi hy vọng lội ngược dòng của đối thủ.

Jude Bellingham – 7.2 điểm. Dù chỉ góp mặt hơn 10 phút, Bellingham vẫn để lại dấu ấn lớn khi ghi bàn thắng thứ sáu để ấn định tỷ số 6-4 cho Anh. Ảnh: Sky Sports.

Chi thắng này không chỉ đưa tuyển Anh tiến sâu tại giải đấu mà còn cho thấy một diện mạo tấn công rực lửa. Dù hàng thủ vẫn còn những chệch choạc cần khắc phục, nhưng với một Saka đang ở đỉnh cao phong độ và một tuyến giữa cơ động, Tam Sư đang trở thành nỗi khiếp sợ cho bất kỳ đối thủ nào.