Bước ngoặt vụ 7 cầu thủ nhập tịch: Malaysia có 50% cơ hội lật ngược án phạt từ FIFA Tổng thư ký AFC Windsor John xác nhận tín hiệu tích cực từ CAS, mở ra cơ hội thoát án phạt nhập tịch cho Malaysia ngay trước thềm vòng loại Asian Cup 2027.

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vừa nhận được tín hiệu lạc quan trong nỗ lực kháng cáo án phạt từ FIFA liên quan đến vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch. Theo đánh giá từ Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), ông Windsor John, một quyết định "chưa từng có tiền lệ" từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã mở ra cơ hội 50-50 để bóng đá Malaysia lật ngược tình thế.

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), ông Windsor John.

Động thái hiếm gặp từ Tòa án Trọng tài Thể thao

Cơ sở cho sự lạc quan của FAM bắt nguồn từ việc CAS chấp thuận yêu cầu tạm dừng thi hành án phạt cách đây hai tuần. Theo ông Windsor John, đây là một diễn biến cực kỳ hiếm thấy trong các tranh chấp pháp lý bóng đá quốc tế. Việc CAS đình chỉ hiệu lực của một án phạt do FIFA ban hành thường đòi hỏi những bằng chứng pháp lý rất nặng ký.

Chia sẻ trên tờ Astro Arena, Tổng thư ký AFC nhấn mạnh tính chất đặc biệt của sự việc: "Trong tất cả các vụ việc do AFC xét xử mà các bên đưa lên CAS để yêu cầu tạm dừng thi hành án, họ chưa bao giờ được chấp thuận kể từ khi tôi nhậm chức năm 2015. Nhưng hiện tại, 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia đã nhận được thông tin tích cực. Điều đó cho thấy cán cân pháp lý đang có những chuyển biến có lợi cho FAM".

Tác động trực tiếp đến cục diện bảng đấu của tuyển Việt Nam

Việc 7 cầu thủ nhập tịch được tạm khôi phục tư cách thi đấu là một thông tin quan trọng đối với bảng đấu tại vòng loại Asian Cup 2027, nơi có sự góp mặt của tuyển Việt Nam. Trước đó, dư luận Malaysia đã chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất là bị xử thua, nhưng diễn biến mới này đã thay đổi hoàn toàn cục diện chuẩn bị của các đội bóng.

Mặc dù khẳng định cơ hội thắng kiện là 50%, ông Windsor John cũng lưu ý rằng đây chưa phải là kết quả cuối cùng. Tuy nhiên, việc giành được quyền tạm đình chỉ thi hành án là một bước đi chiến lược, giúp Malaysia duy trì được lực lượng mạnh nhất cho các trận đấu quan trọng sắp tới.

Cột mốc ngày 26/2

Số phận của tuyển Malaysia và tư cách thi đấu chính thức của nhóm cầu thủ nhập tịch sẽ được định đoạt tại phiên điều trần của CAS vào ngày 26/2 tới. Kết quả của phiên tòa này không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi của bóng đá Malaysia mà còn trực tiếp tác động đến tính toán chiến thuật và cơ hội đi tiếp của các đối thủ cùng bảng, đặc biệt là tuyển Việt Nam.

Hiện tại, giới chuyên môn đang chờ đợi những lập luận pháp lý cụ thể mà FAM sẽ trình bày trước CAS. Nếu lật ngược được án phạt, đây sẽ là một trong những vụ thắng kiện hy hữu nhất trong lịch sử pháp lý bóng đá khu vực Đông Nam Á đối với cơ quan quyền lực cao nhất là FIFA.