Bưởi và chanh Việt Nam chính thức được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc Nghị định thư mới về kiểm dịch thực vật mở đường cho bưởi và chanh tươi Việt Nam tiếp cận thị trường tỷ dân, yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt mã vùng trồng và cơ sở đóng gói.

Ngày 14/5, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chính thức công bố Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả bưởi tươi và chanh tươi xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc. Đây là dấu mốc quan trọng giúp mở rộng thị trường chính ngạch cho hai loại trái cây có lợi thế cạnh tranh lớn của Việt Nam.

Toàn cảnh hội nghị công bố các quy định kỹ thuật xuất khẩu bưởi và chanh sang thị trường Trung Quốc.

Tiềm năng sản xuất hơn 1,7 triệu tấn mỗi năm

Theo số liệu từ Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Việt Nam hiện thuộc nhóm các quốc gia có quy mô sản xuất bưởi và chanh lớn trên thế giới. Cụ thể, diện tích trồng bưởi cả nước đạt khoảng 106.000 ha với sản lượng vượt mốc 1.000.000 tấn/năm. Các giống đặc sản như bưởi Da xanh và bưởi Năm Roi đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường quốc tế.

Đối với mặt hàng chanh, tổng diện tích canh tác hiện nay đạt hơn 44.000 ha, cung ứng sản lượng gần 700.000 tấn/năm. Các vùng trồng trọng điểm tập trung chủ yếu tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ. Việc mở cửa thị trường Trung Quốc được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán đầu ra và gia tăng giá trị kinh tế cho người nông dân tại các khu vực này.

Yêu cầu khắt khe về mã số vùng trồng và kiểm dịch

Theo Nghị định thư đã ký kết, toàn bộ vùng trồng và cơ sở đóng gói bưởi, chanh xuất khẩu sang Trung Quốc phải thực hiện đăng ký với Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Các thông tin này sau đó cần được Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) phê duyệt chính thức trước khi tiến hành giao thương.

Các đơn vị sản xuất phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt, bao gồm:

Áp dụng quy trình thực hành nông nghiệp tốt (GAP) hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

Thực hiện quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) để kiểm soát các đối tượng kiểm dịch mà phía Trung Quốc quan tâm.

Duy trì hệ thống ghi chép, lưu trữ hồ sơ và bảo đảm khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm từ vườn trồng đến cơ sở đóng gói.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung nhấn mạnh, việc ký kết Nghị định thư là kết quả của quá trình đàm phán kỹ thuật lâu dài. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước khởi đầu. Để duy trì thị trường bền vững, các địa phương và doanh nghiệp cần kiểm soát chặt chẽ sinh vật gây hại và tuân thủ đúng nhật ký sản xuất theo quy định.

Cơ hội từ lợi thế thu hoạch quanh năm

Bà Ngô Tường Vy, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Xuất - Nhập khẩu Trái cây Chánh Thu, cho biết tín hiệu từ thị trường Trung Quốc rất tích cực khi nhiều hệ thống siêu thị đang chờ đón bưởi Việt Nam. Ưu thế lớn nhất của bưởi Việt là khả năng thu hoạch quanh năm và thời gian bảo quản dài, rất thuận lợi cho cả vận chuyển đường bộ lẫn đường biển.

Trong khi đó, ông Võ Quan Huy, Giám đốc Công ty TNHH Huy Long An, nhận định việc mở cửa thị trường cho chanh là cơ hội lớn để gia tăng dư địa kinh tế. Chanh không chỉ xuất khẩu tươi mà còn là nguyên liệu quan trọng cho ngành công nghiệp chế biến, giúp đa dạng hóa chuỗi giá trị nông sản Việt Nam tại thị trường tỷ dân.