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Buriram United 0-1 Beijing Guoan: Beijing Guoan giành chiến thắng

Văn Thể13/10/2026 14:15

Buriram United đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chỉ kém Beijing Guoan 2 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 19h15 ngày 13/10/2026 trên sân Chang Arena.

Buriram United0 - 1Beijing GuoanKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Buriram United tiếp đón Beijing Guoan.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Buriram United 53% - 47% Beijing Guoan, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 0 - 1.

  • 26'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Buriram United 54% - 46% Beijing Guoan, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 0 - 1.

  • 31'Thẻ vàng

    Phút 31': Paulinho (Buriram United) nhận thẻ vàng.

  • 38'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Buriram United 52% - 48% Beijing Guoan, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 0 - 2.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 51'Buriram United ép sân

    Cầm bóng: Buriram United 70% - 30% Beijing Guoan, dứt điểm 8 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 0 - 2.

  • 57'Thẻ vàng

    Phút 57': Bai Yang (Beijing Guoan) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Beijing Guoan): Lin Liangming vào sân thay Zhang Xizhe.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Beijing Guoan): Fabio Abreu vào sân thay Chadrac Akolo.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Beijing Guoan): Sai Erjini'ao vào sân thay Jeremy Dudziak.

  • 63'Buriram United ép sân

    Cầm bóng: Buriram United 52% - 48% Beijing Guoan, dứt điểm 10 - 4 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 0 - 3.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Buriram United): Kingsley Schindler vào sân thay Lucas Ahijado.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Buriram United): Stefan Schimmer vào sân thay Supachai Chaided.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Buriram United): Thanakrit Chotmuangpak vào sân thay Paulinho.

  • 73'Thẻ vàng

    Phút 73': Guilherme Ramos (Beijing Guoan) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 75'Buriram United ép sân

    Cầm bóng: Buriram United 49% - 51% Beijing Guoan, dứt điểm 12 - 4 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 4; phạm lỗi 6 - 9, cứu thua 0 - 3.

  • 79'BÀN THẮNG! Beijing Guoan (0-1)

    Phút 79': Fabio Abreu (Beijing Guoan) lập công (kiến tạo: Lin Liangming). Tỷ số: 0 - 1.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Beijing Guoan): Yang Liyu vào sân thay Yue Tze-Nam.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Buriram United): Sasalak Haiprakhon vào sân thay Wanderson de Jesus Martins.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Buriram United): Alexandru Tudorie vào sân thay Toni Moya.

  • 87'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Buriram United 48% - 52% Beijing Guoan, dứt điểm 14 - 8 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 6; phạm lỗi 6 - 9, cứu thua 0 - 3.

  • 90+1'Thẻ vàng

    Phút 90+1': Sai Erjini'ao (Beijing Guoan) nhận thẻ vàng (Foul).

  • KTKết thúc: Buriram United 0-1 Beijing Guoan

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 21:09 13/10/2026

Đội hình chính thức
Buriram United
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Mário Silva
Beijing Guoan
Sơ đồ 4-4-2 · HLV N. Montgomery
13
N. Etheridge
17
Lucas Ahijado
5
Nathan
6
C. Good
31
Caju
20
Toni Moya
27
Sookjitthammakul
9
S. Chaided
8
Paulinho
10
Sebas Moyano
7
Bissoli
34
Hou Sen
21
Yue Tze Nam
27
Wang Gang
5
Guilherme Ramos
26
Bai Yang
28
J. Dudziak
8
A. Konte
23
Dawhan
10
Zhang Xizhe
20
B. Nkololo
77
C. Akolo
Dự bị
Buriram United
18 V. Savićević99 A. Tudorie55 T. Bunmathan40 Eduardo Mancha34 C. Bootprom33 Chotmuangpak30 S. Schimmer19 K. Schindler2 S. Haiprakhon
Beijing Guoan
4 Li Lei6 Chi Zhongguo7 Serginho11 Lin Liangming17 Yang Liyu22 Han Jiaqi24 Abduhamit Abdugheni29 Fábio Abreu30 Fan Shuangjie
Cập nhật đội hình lúc 18:47 13/10/2026
Buriram UnitedThống kêBeijing Guoan
65%
Kiểm soát bóng
35%
16
Dứt điểm
9
3
Trúng đích
1
2
Phạt góc
7
7
Phạm lỗi
11
0
Thủ môn cứu thua
3
Cầu thủ nổi bật
Fábio Abreu
Fábio Abreu
Beijing Guoan
1 bàn
Lin Liangming
Lin Liangming
Beijing Guoan
1 kiến tạo · điểm 7.42
Wang Gang
Wang Gang
Beijing Guoan
Điểm 7.56
Hou Sen
Hou Sen
Beijing Guoan
Điểm 7.28

Buriram United đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Đội bóng xếp hạng 8 với 1 điểm, kém Beijing Guoan, đội đứng hạng 4 với 3 điểm, đúng 2 điểm. Vì vậy, trận gặp nhau lúc 19h15 ngày 13/10/2026 trên sân Chang Arena là cơ hội để chủ nhà thu hẹp khoảng cách với nhóm đầu.

Buriram United bám đuổi nhóm đầu

Hạng 8 với 1 điểm chưa phải vị trí lý tưởng. Tuy nhiên, khoảng cách 2 điểm với đối thủ đang ở hạng 4 cho thấy Buriram United vẫn còn nằm sát nhóm trên. Một kết quả tích cực trước Beijing Guoan có thể làm bức tranh bảng xếp hạng thay đổi đáng kể.

Phong độ gần đây của đội chủ nhà là điểm tựa cho tham vọng ấy. Trong 5 trận gần nhất, Buriram United thắng 2 trận, hòa 3 trận và không thua trận nào. Trận mới nhất của họ là một chiến thắng, nên tinh thần của đội đang khá tốt.

Mặt khác, chuỗi này có tới 3 trận hòa. Điều đó cho thấy Buriram United khá chắc chắn nhưng chưa dứt điểm được nhiều trận đấu. Nếu muốn áp sát nhóm đầu, họ cần biến những thế trận cân bằng thành chiến thắng.

Beijing Guoan giữ vững phong độ

Beijing Guoan đến Chang Arena với vị thế của đội xếp trên và phong độ nhỉnh hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 3 trận, hòa 2 trận và cũng không để thua trận nào. Họ cũng thắng ở trận gần đây nhất.

So với Buriram United, Beijing Guoan có nhiều chiến thắng hơn trong chuỗi 5 trận. Chuỗi bất bại này giúp họ giữ được sự ổn định để duy trì vị trí trong nhóm đầu bảng.

Hai lần gặp nhau gần nhất nghiêng về Beijing Guoan

Trong 2 lần chạm trán gần nhất, Beijing Guoan thắng cả hai, còn Buriram United chưa có chiến thắng hay trận hòa nào. Đây là lợi thế tâm lý nhất định cho đội khách. Dù vậy, con số này chỉ phản ánh hai trận và không nói hết sức mạnh hiện tại của hai bên.

Điểm then chốt của trận đấu

Cả hai đội đều đang bất bại trong 5 trận gần nhất, nên trận này nhiều khả năng sẽ cân bằng. Buriram United cần sự kiên nhẫn để tận dụng lợi thế sân nhà và chuyển những trận hòa thành điểm số trọn vẹn. Beijing Guoan có nhiều chiến thắng hơn trong chuỗi gần đây, nên họ có thể dựa vào sự chắc chắn để duy trì vị trí.

Nhìn chung, Beijing Guoan nhỉnh hơn về phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và kết quả hai lần gặp nhau gần nhất. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai đội chỉ là 2 điểm, và Buriram United cũng chưa thua trận nào trong chuỗi gần đây. Trận đấu vì thế hứa hẹn là màn so tài đáng chú ý ở nhóm đầu bảng.

Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
Buriram United · 0 thắng0 hòaBeijing Guoan · 2 thắng
24/04/2019
Beijing Guoan
2 - 0
Buriram United
BG
09/04/2019
Buriram United
1 - 3
Beijing Guoan
BG
Buriram United
5 trận gần nhất
THTHH
1
Trận
0-1-0
T-H-B
1
Ghi (TB 1.0)
1
Thủng lưới
Beijing Guoan
5 trận gần nhất
TTHTH
1
Trận
1-0-0
T-H-B
3
Ghi (TB 3.0)
1
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Kashima1100+63T
2Gamba Osaka1100+33TT
3SHANGHAI SIPG1100+23T
4Beijing Guoan1100+23T
5Vissel Kobe1100+13T
7Daejeon Citizen1100+13T
8Buriram United101001H
9Johor Darul Takzim FC101001H

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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