Buriram United 0-1 Beijing Guoan: Beijing Guoan giành chiến thắng Buriram United đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chỉ kém Beijing Guoan 2 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 19h15 ngày 13/10/2026 trên sân Chang Arena.

Buriram United 0 - 1 Beijing Guoan Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Buriram United tiếp đón Beijing Guoan.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Buriram United 53% - 47% Beijing Guoan, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 0 - 1.

26' Thế trận giằng co Cầm bóng: Buriram United 54% - 46% Beijing Guoan, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 0 - 1.

31' Thẻ vàng Phút 31': Paulinho (Buriram United) nhận thẻ vàng.

38' Thế trận giằng co Cầm bóng: Buriram United 52% - 48% Beijing Guoan, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 0 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' Buriram United ép sân Cầm bóng: Buriram United 70% - 30% Beijing Guoan, dứt điểm 8 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 0 - 2.

57' Thẻ vàng Phút 57': Bai Yang (Beijing Guoan) nhận thẻ vàng (Foul).

60' Thay người Phút 60' (Beijing Guoan): Lin Liangming vào sân thay Zhang Xizhe.

60' Thay người Phút 60' (Beijing Guoan): Fabio Abreu vào sân thay Chadrac Akolo.

60' Thay người Phút 60' (Beijing Guoan): Sai Erjini'ao vào sân thay Jeremy Dudziak.

63' Buriram United ép sân Cầm bóng: Buriram United 52% - 48% Beijing Guoan, dứt điểm 10 - 4 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 0 - 3.

64' Thay người Phút 64' (Buriram United): Kingsley Schindler vào sân thay Lucas Ahijado.

72' Thay người Phút 72' (Buriram United): Stefan Schimmer vào sân thay Supachai Chaided.

72' Thay người Phút 72' (Buriram United): Thanakrit Chotmuangpak vào sân thay Paulinho.

73' Thẻ vàng Phút 73': Guilherme Ramos (Beijing Guoan) nhận thẻ vàng (Foul).

75' Buriram United ép sân Cầm bóng: Buriram United 49% - 51% Beijing Guoan, dứt điểm 12 - 4 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 4; phạm lỗi 6 - 9, cứu thua 0 - 3.

79' BÀN THẮNG! Beijing Guoan (0-1) Phút 79': Fabio Abreu (Beijing Guoan) lập công (kiến tạo: Lin Liangming). Tỷ số: 0 - 1.

84' Thay người Phút 84' (Beijing Guoan): Yang Liyu vào sân thay Yue Tze-Nam.

85' Thay người Phút 85' (Buriram United): Sasalak Haiprakhon vào sân thay Wanderson de Jesus Martins.

85' Thay người Phút 85' (Buriram United): Alexandru Tudorie vào sân thay Toni Moya.

87' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Buriram United 48% - 52% Beijing Guoan, dứt điểm 14 - 8 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 6; phạm lỗi 6 - 9, cứu thua 0 - 3.

90+1' Thẻ vàng Phút 90+1': Sai Erjini'ao (Beijing Guoan) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Buriram United 0-1 Beijing Guoan Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 21:09 13/10/2026

Đội hình chính thức Buriram United Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Mário Silva Beijing Guoan Sơ đồ 4-4-2 · HLV N. Montgomery 13 N. Etheridge 17 Lucas Ahijado 5 Nathan 6 C. Good 31 Caju 20 Toni Moya 27 Sookjitthammakul 9 S. Chaided 8 Paulinho 10 Sebas Moyano 7 Bissoli 34 Hou Sen 21 Yue Tze Nam 27 Wang Gang 5 Guilherme Ramos 26 Bai Yang 28 J. Dudziak 8 A. Konte 23 Dawhan 10 Zhang Xizhe 20 B. Nkololo 77 C. Akolo Dự bị Buriram United 18 V. Savićević 99 A. Tudorie 55 T. Bunmathan 40 Eduardo Mancha 34 C. Bootprom 33 Chotmuangpak 30 S. Schimmer 19 K. Schindler 2 S. Haiprakhon Beijing Guoan 4 Li Lei 6 Chi Zhongguo 7 Serginho 11 Lin Liangming 17 Yang Liyu 22 Han Jiaqi 24 Abduhamit Abdugheni 29 Fábio Abreu 30 Fan Shuangjie Cập nhật đội hình lúc 18:47 13/10/2026

Buriram United Thống kê Beijing Guoan 65% Kiểm soát bóng 35% 16 Dứt điểm 9 3 Trúng đích 1 2 Phạt góc 7 7 Phạm lỗi 11 0 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Fábio Abreu Beijing Guoan 1 bàn Lin Liangming Beijing Guoan 1 kiến tạo · điểm 7.42 Wang Gang Beijing Guoan Điểm 7.56 Hou Sen Beijing Guoan Điểm 7.28

Buriram United đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Đội bóng xếp hạng 8 với 1 điểm, kém Beijing Guoan, đội đứng hạng 4 với 3 điểm, đúng 2 điểm. Vì vậy, trận gặp nhau lúc 19h15 ngày 13/10/2026 trên sân Chang Arena là cơ hội để chủ nhà thu hẹp khoảng cách với nhóm đầu.

Buriram United bám đuổi nhóm đầu

Hạng 8 với 1 điểm chưa phải vị trí lý tưởng. Tuy nhiên, khoảng cách 2 điểm với đối thủ đang ở hạng 4 cho thấy Buriram United vẫn còn nằm sát nhóm trên. Một kết quả tích cực trước Beijing Guoan có thể làm bức tranh bảng xếp hạng thay đổi đáng kể.

Phong độ gần đây của đội chủ nhà là điểm tựa cho tham vọng ấy. Trong 5 trận gần nhất, Buriram United thắng 2 trận, hòa 3 trận và không thua trận nào. Trận mới nhất của họ là một chiến thắng, nên tinh thần của đội đang khá tốt.

Mặt khác, chuỗi này có tới 3 trận hòa. Điều đó cho thấy Buriram United khá chắc chắn nhưng chưa dứt điểm được nhiều trận đấu. Nếu muốn áp sát nhóm đầu, họ cần biến những thế trận cân bằng thành chiến thắng.

Beijing Guoan giữ vững phong độ

Beijing Guoan đến Chang Arena với vị thế của đội xếp trên và phong độ nhỉnh hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 3 trận, hòa 2 trận và cũng không để thua trận nào. Họ cũng thắng ở trận gần đây nhất.

So với Buriram United, Beijing Guoan có nhiều chiến thắng hơn trong chuỗi 5 trận. Chuỗi bất bại này giúp họ giữ được sự ổn định để duy trì vị trí trong nhóm đầu bảng.

Hai lần gặp nhau gần nhất nghiêng về Beijing Guoan

Trong 2 lần chạm trán gần nhất, Beijing Guoan thắng cả hai, còn Buriram United chưa có chiến thắng hay trận hòa nào. Đây là lợi thế tâm lý nhất định cho đội khách. Dù vậy, con số này chỉ phản ánh hai trận và không nói hết sức mạnh hiện tại của hai bên.

Điểm then chốt của trận đấu

Cả hai đội đều đang bất bại trong 5 trận gần nhất, nên trận này nhiều khả năng sẽ cân bằng. Buriram United cần sự kiên nhẫn để tận dụng lợi thế sân nhà và chuyển những trận hòa thành điểm số trọn vẹn. Beijing Guoan có nhiều chiến thắng hơn trong chuỗi gần đây, nên họ có thể dựa vào sự chắc chắn để duy trì vị trí.

Nhìn chung, Beijing Guoan nhỉnh hơn về phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và kết quả hai lần gặp nhau gần nhất. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai đội chỉ là 2 điểm, và Buriram United cũng chưa thua trận nào trong chuỗi gần đây. Trận đấu vì thế hứa hẹn là màn so tài đáng chú ý ở nhóm đầu bảng.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Buriram United · 0 thắng 0 hòa Beijing Guoan · 2 thắng Beijing Guoan 2 - 0 Buriram United BG Buriram United 1 - 3 Beijing Guoan BG

Buriram United 5 trận gần nhất T H T H H 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới Beijing Guoan 5 trận gần nhất T T H T H 1 Trận 1-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 3.0) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Kashima 1 1 0 0 +6 3 T 2 Gamba Osaka 1 1 0 0 +3 3 T T 3 SHANGHAI SIPG 1 1 0 0 +2 3 T 4 Beijing Guoan 1 1 0 0 +2 3 T 5 Vissel Kobe 1 1 0 0 +1 3 T … 7 Daejeon Citizen 1 1 0 0 +1 3 T 8 Buriram United 1 0 1 0 0 1 H 9 Johor Darul Takzim FC 1 0 1 0 0 1 H …