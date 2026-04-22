Burnley đối diện án tử tại Ngoại hạng Anh trước màn tiếp đón Man City Thất bại trước Manchester City rạng sáng mai sẽ chính thức tiễn Burnley xuống chơi tại Championship, khép lại một mùa giải bế tắc của đội chủ sân Turf Moor tại đấu trường Ngoại hạng Anh.

Trận cầu giữa Burnley và Manchester City rạng sáng mai không chỉ mang ý nghĩa sống còn với cuộc đua vô địch của thầy trò Pep Guardiola mà còn là thời khắc định đoạt số phận của đội chủ nhà. Một chiến thắng sẽ giúp nửa xanh thành Manchester vượt mặt Arsenal để chiếm ngôi đầu, nhưng đồng thời cũng sẽ là nhát dao chí mạng đẩy Burnley xuống giải hạng Nhất (Championship).

Ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết

Hiện tại, Burnley đang chôn chân ở vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 20 điểm. Sau khi West Ham cầm hòa Crystal Palace để cán mốc 33 điểm, hy vọng trụ hạng của Burnley chỉ còn tồn tại trên lý thuyết. Khoảng cách 13 điểm giữa họ và nhóm an toàn đã trở thành một vực thẳm không thể san lấp nếu họ trắng tay trước Man City, bất chấp kết quả của 4 vòng đấu cuối cùng.

Lịch sử đối đầu đang ủng hộ hoàn toàn đội khách. Ở trận lượt đi, Man City đã nghiền nát đối thủ với tỷ số 5-1. Đáng chú ý, lần cuối cùng đội bóng của Pep Guardiola đánh rơi điểm số trước Burnley đã diễn ra từ năm 2018. Ngay cả khi làm nên điều không tưởng là cầm hòa nhà ĐKVĐ, bản án tử hình dành cho Burnley có lẽ cũng chỉ lùi lại vài ngày tùy thuộc vào kết quả của các đối thủ trực tiếp.

Bi kịch của một câu lạc bộ Yo-yo

Sự trượt dốc của Burnley không phải là một tai nạn bất ngờ mà là hệ quả của một chiến lược thiếu ổn định. Kể từ mùa giải 2021-22, họ mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn: quá mạnh so với Championship nhưng lại quá yếu ớt trước sự khắc nghiệt của Ngoại hạng Anh. Việc tiếp tục đứng trước nguy cơ xếp vị trí thứ 19 một lần nữa cho thấy sự bế tắc trong việc định hình đẳng cấp của đội bóng.

Sự sụp đổ về mặt tinh thần

Không chỉ yếu kém về chuyên môn, Burnley còn cho thấy dấu hiệu tan rã về mặt ý chí. Thất bại 1-4 trước Nottingham Forest tuần trước là minh chứng rõ nét nhất khi họ dẫn trước đến phút 60 nhưng lại để đối thủ lội ngược dòng tàn nhẫn nhờ cú hat-trick của Morgan Gibbs-White.

HLV Scott Parker đã không giấu nổi sự bất lực khi thừa nhận: "Chúng tôi xứng đáng bị la ó. Bóng đá là thực tại đau đớn và buồn bã". Khi vị thuyền trưởng đã công khai chấp nhận sự chỉ trích, điều đó cho thấy niềm tin tại Turf Moor đã chạm đáy.

Nhìn vào lịch thi đấu gian nan phía trước với những đối thủ như Leeds, Aston Villa, Arsenal và Wolves, hy vọng của Burnley thực tế đã tắt lịm. Tại Turf Moor rạng sáng mai, người hâm mộ có lẽ chỉ còn chờ đợi xem Man City sẽ phô diễn sức mạnh như thế nào để lên đỉnh bảng, và Burnley sẽ đón nhận cái kết đã được báo trước ra sao.