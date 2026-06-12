BXH FIFA: Việt Nam vững vàng hạng 99, Indonesia thăng tiến mạnh mẽ trước thềm AFF Cup Đội tuyển Việt Nam duy trì vị thế top 100 thế giới, trong khi Indonesia tăng 4 bậc lên hạng 118 nhờ chuỗi thắng ấn tượng, tạo áp lực lớn tại khu vực Đông Nam Á.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa công bố bảng xếp hạng mới nhất, chứng kiến sự ổn định của đội tuyển Việt Nam và bước nhảy vọt đáng kể của bóng đá Indonesia. Kết quả này phản ánh đúng phong độ của các đội tuyển trong loạt trận giao hữu quốc tế vừa qua.

Việt Nam giữ vững vị thế, Indonesia bứt phá thần tốc

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí thứ 99 thế giới với tổng điểm 1225,68. Dù không có nhiều biến động về thứ hạng, đoàn quân áo đỏ vẫn khẳng định vị thế vững chắc trong top 100 thế giới và giữ vị trí thứ hai tại khu vực Đông Nam Á.

Trong khi đó, tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào Indonesia. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên John Herdman, đội bóng xứ vạn đảo đã có bước tiến mạnh mẽ khi tăng 4 bậc để vươn lên vị trí thứ 118 thế giới. Thành quả này đến từ việc được cộng 12,25 điểm sau hai chiến thắng liên tiếp trước các đối thủ Oman và Mozambique.

Indonesia thể hiện phong độ ấn tượng ở loạt trận giao hữu vừa rồi.

Dấu ấn từ các cầu thủ nhập tịch của Indonesia

Chiến thuật sử dụng cầu thủ nhập tịch của Indonesia đang mang lại hiệu quả rõ rệt. Trong trận đấu gần nhất gặp Mozambique, tiền đạo Ole Romeny đã tỏa sáng với bàn thắng duy nhất giúp đội nhà giành chiến thắng 1-0. Trước đó, Indonesia cũng gây bất ngờ lớn khi đánh bại Oman với tỷ số thuyết phục 3-0.

Cục diện khu vực Đông Nam Á và biến động top đầu thế giới

Tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan vẫn dẫn đầu dù bị tụt một bậc xuống hạng 94 thế giới sau hai trận hòa trước Kuwait và Trung Quốc. Tajikistan đã bỏ lỡ cơ hội vượt qua Việt Nam khi bị Ấn Độ cầm hòa 1-1, dẫn đến việc bị trừ điểm và tụt xuống vị trí thứ 101 thế giới.

Bảng xếp hạng 5 đội dẫn đầu khu vực Đông Nam Á

Thứ hạng khu vực Đội tuyển Thứ hạng FIFA Biến động 1 Thái Lan 94 Giảm 1 2 Việt Nam 99 Giữ nguyên 3 Indonesia 118 Tăng 4 4 Malaysia Chưa cập nhật - 5 Philippines Chưa cập nhật -

Trên bình diện quốc tế, Argentina của huấn luyện viên Lionel Scaloni tiếp tục thống trị ngôi đầu bảng sau chiến thắng trước Iceland. Tây Ban Nha vươn lên vị trí thứ hai thế giới nhờ đánh bại Peru, đẩy các đội tuyển như Pháp, Anh và Bồ Đào Nha xuống các vị trí tiếp theo trong top 10.

Toan tính của huấn luyện viên Kim Sang Sik

Đáng chú ý, huấn luyện viên Kim Sang Sik đã trực tiếp có mặt tại sân Bung Karno để dự khán trận đấu giữa Indonesia và Mozambique. Đây được xem là động thái do thám kỹ lưỡng đối thủ, bởi Indonesia chính là một trong những chướng ngại vật lớn nhất của Việt Nam tại bảng A AFF Cup 2026.

Sự thăng tiến của Indonesia không chỉ là những con số trên bảng xếp hạng mà còn là lời cảnh báo về sức mạnh đang lên của đội bóng này. Với việc World Cup 2026 đang đến gần, thứ hạng FIFA sẽ còn nhiều biến động, đòi hỏi đội tuyển Việt Nam cần có những chuẩn bị tích cực để bảo vệ và cải thiện vị trí của mình.