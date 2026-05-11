BXH tennis 11/5: Carlos Alcaraz mất 1.000 điểm, 'truyền nhân Nadal' lần đầu vào top 30 Alcaraz và Sabalenka đồng loạt mất điểm trên bảng xếp hạng tennis trực tuyến, trong khi sao trẻ Rafael Jodar bứt phá mạnh mẽ để lập cột mốc lịch sử ở tuổi 19.

Bảng xếp hạng tennis trực tuyến tuần qua ghi nhận những biến động lớn khi Carlos Alcaraz bị trừ 1.000 điểm, trong khi tài năng trẻ Rafael Jodar gây sốt khi lần đầu chen chân vào nhóm 30 tay vợt mạnh nhất thế giới. Dù Rome Open 2026 chưa kết thúc để cập nhật bảng xếp hạng ATP và WTA chính thức, các chỉ số trực tuyến đã phản ánh cục diện mới đầy kịch tính của quần vợt thế giới.

Carlos Alcaraz mất điểm, Jannik Sinner củng cố ngôi đầu

Biến động đáng chú ý nhất ở hệ thống ATP thuộc về Carlos Alcaraz. Do không thể tham dự Rome Open năm nay để bảo vệ chức vô địch, tay vợt người Tây Ban Nha đã bị trừ tới 1.000 điểm. Dù vẫn giữ được vị trí số 2 thế giới với 11.960 điểm, khoảng cách giữa anh và người dẫn đầu Jannik Sinner đã bị nới rộng đáng kể.

Trong khi đó, Jannik Sinner dù cũng bị trừ 600 điểm nhưng vẫn duy trì vị thế thống trị với 13.750 điểm. Sinner vẫn còn cơ hội gia tăng cách biệt nếu tiếp tục tiến sâu tại giải đấu ở Rome. Ở các vị trí tiếp theo, Alexander Zverev đứng vững ở hạng 3, còn Novak Djokovic tăng nhẹ 10 điểm để giữ hạng 4 thế giới.

Sabalenka và Alcaraz đều bị trừ điểm trong tuần qua

Hiện tượng Rafael Jodar và sự trỗi dậy của các tài năng trẻ

Điểm nhấn lớn nhất trong tuần thuộc về Rafael Jodar, tay vợt 19 tuổi đang được truyền thông Tây Ban Nha ví là "truyền nhân của Rafael Nadal". Với lối chơi giàu năng lượng và tinh thần chiến đấu bền bỉ trên sân đất nện, Jodar đã tăng 4 bậc để lần đầu tiên lọt vào top 30 thế giới. Việc tiến sâu tại Rome Open giúp anh tích lũy thêm 88 điểm, đạt cột mốc lịch sử trong sự nghiệp non trẻ.

Jodar lần đầu vào top 30 thế giới, theo bảng xếp hạng ATP trực tuyến

Bên cạnh Jodar, nhiều tay vợt trẻ khác cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ. Learner Tien vươn lên hạng 19 thế giới, thứ hạng cao nhất sự nghiệp của anh. Luciano Darderi cũng thăng tiến 2 bậc để chiếm vị trí thứ 18. Ngược lại, Tommy Paul gây thất vọng khi rơi mạnh 7 bậc xuống hạng 25 sau thất bại sớm tại Rome.

BXH WTA: Sabalenka hụt hơi, Rybakina áp sát

Tại hệ thống của nữ, Aryna Sabalenka vẫn giữ ngôi số 1 thế giới nhưng đang cảm nhận rõ áp lực từ phía sau. Việc dừng bước sớm tại Rome Open khiến cô bị trừ 150 điểm, hiện còn 9.960 điểm. Elena Rybakina ở vị trí số 2 đã tận dụng tốt cơ hội này khi tích lũy thêm 55 điểm để rút ngắn khoảng cách với ngôi đầu.

Iga Swiatek tiếp tục duy trì sự ổn định ở vị trí thứ 3. Trong khi đó, Jasmine Paolini là tay vợt tụt hạng sâu nhất trong nhóm đầu khi bị trừ tới 935 điểm, rơi 5 bậc xuống hạng 13 thế giới. Ở nhóm dưới, tài năng 18 tuổi Iva Jovic gây ấn tượng khi vươn lên hạng 17.

Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP (Top 10)

TT Tay vợt Tuổi Biến động Điểm 1 Jannik Sinner (Ý) 24 0 13.750 2 Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha) 23 0 11.960 3 Alexander Zverev (Đức) 29 0 5.705 4 Novak Djokovic (Serbia) 38 0 4.710 5 Félix Auger-Aliassime (Canada) 25 0 4.060 6 Ben Shelton (Mỹ) 23 0 4.030 7 Taylor Fritz (Mỹ) 28 0 3.770 8 Alex de Minaur (Australia) 27 0 3.665 9 Daniil Medvedev (Nga) 30 0 3.410 10 Alexander Bublik (Kazakhstan) 28 +1 3.230

Bảng xếp hạng tennis đơn Nữ - WTA (Top 10)