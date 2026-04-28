BYD cân nhắc gia nhập giải đua F1: Bước tiến chiến lược của hãng xe điện lớn nhất thế giới Hãng xe điện Trung Quốc BYD đang thảo luận khả năng tham gia giải đua Công thức 1 (F1) từ năm 2026 nhằm thử nghiệm các công nghệ điện hóa tiên tiến trong môi trường khắc nghiệt.

BYD, tập đoàn xe điện lớn nhất thế giới, đang tiến hành các cuộc thảo luận chiến lược để gia nhập giải đua Công thức 1 (F1). Đây là động thái nhằm khẳng định vị thế dẫn đầu về công nghệ điện hóa và thử nghiệm các giải pháp pin, động cơ trong môi trường thi đấu đỉnh cao.

Chiến lược tiếp cận đường đua danh giá nhất hành tinh

Trong khuôn khổ Triển lãm Ô tô Bắc Kinh, bà Stella Li, Phó Chủ tịch điều hành BYD, đã chính thức xác nhận hãng đang tìm hiểu các cơ hội hợp tác với F1. Các cuộc gặp gỡ cấp cao giữa bà Li và Giám đốc điều hành F1 Stefano Domenicali tại Thượng Hải cho thấy mức độ nghiêm túc của kế hoạch này.

Hiện tại, BYD đang cân nhắc ba phương án chính để hiện diện tại F1: trở thành chủ sở hữu một đội đua riêng biệt, đóng vai trò nhà cung cấp bộ truyền động (power unit) hoặc trở thành đối tác tài trợ chiến lược cho giải đua. Việc lựa chọn mô hình nào sẽ phụ thuộc vào lộ trình tối ưu hóa chi phí và khả năng ứng dụng công nghệ từ đường đua vào xe thương mại.

Sự tương thích với quy định kỹ thuật F1 từ năm 2026

Sự quan tâm của BYD tăng mạnh trong bối cảnh F1 chuẩn bị áp dụng bộ quy định kỹ thuật mới từ năm 2026. Theo đó, các mẫu xe đua sẽ tăng đáng kể tỷ trọng công suất từ động cơ điện, đồng thời hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không (Net Zero). Đây là yếu tố then chốt giúp công nghệ cốt lõi của BYD có sự tương thích cao với tiêu chuẩn của Liên đoàn Ô tô Quốc tế (FIA).

Mẫu siêu xe điện Xtreme tại Beijing Auto Show​

Việc tham gia F1 không chỉ là một chiến dịch thương hiệu mà còn là một "phòng thí nghiệm" khổng lồ. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất đối với BYD chính là chi phí đầu tư cực lớn. F1 vốn nổi tiếng là môn thể thao đắt đỏ nhất thế giới, đòi hỏi nguồn lực tài chính và đội ngũ kỹ thuật trình độ cao để duy trì tính cạnh tranh lâu dài.

Vị thế dẫn đầu thị trường xe điện toàn cầu

Được thành lập từ năm 1995, BYD đã có những bước tiến thần tốc để trở thành thế lực hàng đầu trong ngành công nghiệp ô tô điện và xe hybrid cắm điện (PHEV). Với doanh số kỷ lục đạt 4,6 triệu xe vào năm 2025, hãng đã chính thức vượt qua Tesla để trở thành nhà sản xuất xe điện lớn nhất hành tinh.

Thông số Chi tiết Doanh số năm 2025 4,6 triệu xe Lĩnh vực kinh doanh Xe điện (BEV) và Hybrid (PHEV) Vai trò dự kiến tại F1 Chủ đội đua, nhà cung cấp động cơ hoặc nhà tài trợ Thời điểm tiềm năng Từ mùa giải 2026

Dù vẫn đang trong giai đoạn thảo luận và chưa có quyết định cuối cùng, khả năng BYD gia nhập F1 cho thấy tham vọng không dừng lại ở thị trường thương mại. Hãng đang nỗ lực chinh phục những đỉnh cao công nghệ mới, đồng thời mở rộng tầm ảnh hưởng thương hiệu tới nhóm khách hàng đam mê tốc độ trên quy mô toàn cầu.