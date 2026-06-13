BYD chuẩn bị đổ bộ Canada: Hạ tầng sạc nhanh 5 phút đi 400 km đi trước một bước BYD xây dựng mạng lưới sạc 1.500 kW tại Canada dù chưa bán xe, dọn đường cho các mẫu xe trang bị pin Blade thế hệ mới có thể sạc 5 phút đi được 400 km.

BYD, tập đoàn xe điện hàng đầu Trung Quốc, đang thực hiện một chiến lược thâm nhập thị trường đầy tham vọng tại Canada. Thay vì mở bán xe ngay lập tức, hãng đang tập trung xây dựng hệ sinh thái hạ tầng sạc siêu nhanh để đón đầu nhu cầu của người tiêu dùng Bắc Mỹ trong tương lai.

Công nghệ sạc 1.500 kW: Sạc điện nhanh như đổ xăng

Trọng tâm trong chiến lược của BYD là hệ thống sạc công suất lên tới 1.500 kW, được giới thiệu lần đầu vào đầu năm nay. Khi kết hợp với kiến trúc điện áp 1.000V và thế hệ pin Blade thứ hai, công nghệ này cho phép xe điện đi thêm 400 km chỉ sau 5 phút sạc. Trải nghiệm này được đánh giá là tiệm cận với sự tiện lợi của việc tiếp nhiên liệu cho xe động cơ đốt trong truyền thống.

Tại Toronto, BYD đã bắt đầu tuyển dụng vị trí cấp cao để điều hành mảng phát triển kinh doanh sạc nhanh. Nhiệm vụ của đội ngũ này bao gồm xây dựng mô hình lợi nhuận, tìm kiếm đối tác địa phương và thúc đẩy nâng cấp lưới điện để sẵn sàng cho việc triển khai mạng lưới trạm sạc diện rộng.

Tham vọng xây dựng hệ sinh thái xe điện toàn cầu

Chiến lược tại Canada chỉ là một phần trong kế hoạch bành trướng quy mô lớn của BYD. Tại châu Âu, hãng đặt mục tiêu xây dựng khoảng 3.000 trạm sạc nhanh vào cuối năm tới với tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 2 tỷ USD (tương đương khoảng 50.900 tỷ VNĐ). Theo tính toán, mỗi trạm sạc tiêu chuẩn sẽ tiêu tốn khoảng 580.000 Euro (khoảng 15,87 tỷ VNĐ).

Ngoài Bắc Mỹ và châu Âu, các thị trường tiềm năng khác như Australia, New Zealand, Trung Đông và châu Phi cũng nằm trong lộ trình thiết lập mạng lưới sạc nhanh của BYD. Điều này cho thấy hãng không chỉ muốn bán phương tiện mà còn muốn kiểm soát nền tảng năng lượng phục vụ xe điện.

Bối cảnh chính sách tại thị trường Canada

Động thái của BYD diễn ra trong thời điểm Chính phủ Canada có những điều chỉnh quan trọng về lộ trình xanh hóa giao thông. Thủ tướng Justin Trudeau đã công bố hệ thống tiêu chuẩn hiệu suất nhiên liệu mới cho xe con và xe tải. Bên cạnh đó, Chính phủ Canada cũng bày tỏ sự cởi mở với việc các doanh nghiệp Trung Quốc lắp ráp ô tô tại nước này, đi kèm các điều kiện về bảo mật phần mềm và hợp tác liên doanh với công ty bản địa.

Việc đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng sạc tại một quốc gia chưa có doanh số bán hàng cho thấy tầm nhìn dài hạn của BYD. Bằng cách giải quyết bài toán "nỗi lo phạm vi di chuyển" trước, gã khổng lồ Trung Quốc đang tạo ra lợi thế cạnh tranh cực lớn trước khi chính thức đưa những dòng xe trang bị pin Blade vào thị trường Canada.