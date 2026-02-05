BYD đầu tư 130 triệu USD xây nhà máy pin tại Việt Nam cùng Kim Long Motors Hãng xe điện BYD chính thức ký kết thỏa thuận xây dựng nhà máy pin 130 triệu USD tại miền Trung, hướng tới mục tiêu công suất 6 GWh và đẩy mạnh xuất khẩu toàn cầu.

Tập đoàn xe điện và pin BYD (Trung Quốc) vừa ký kết thỏa thuận với Kim Long Motors để xây dựng nhà máy sản xuất pin xe điện tại miền Trung Việt Nam. Với tổng vốn đầu tư 130 triệu USD, dự án này không chỉ phục vụ thị trường nội địa mà còn là mắt xích quan trọng trong chiến lược mở rộng chuỗi cung ứng của BYD tại khu vực Đông Nam Á.

Lộ trình phát triển và quy mô nhà máy

Dự án nhà máy sản xuất pin sẽ được triển khai theo hai giai đoạn cụ thể nhằm tối ưu hóa năng lực vận hành. Giai đoạn một tập trung xây dựng trên diện tích 4,4 ha với công suất dự kiến đạt 3 gigawatt-giờ (GWh) mỗi năm. Trong giai đoạn này, nhà máy chủ yếu cung cấp pin cho các dòng xe thương mại như xe buýt và xe tải của Kim Long Motors.

Giai đoạn hai sẽ mở rộng thêm 6 ha, nâng tổng diện tích toàn bộ cơ sở lên 10 ha. Sau khi hoàn tất mở rộng, nhà máy sẽ đưa vào hoạt động dây chuyền sản xuất pin dành cho xe hơi du lịch, nâng tổng công suất hàng năm lên mức 6 GWh. Theo các nguồn tin nội bộ, Kim Long Motors sẽ chịu trách nhiệm chi phí xây dựng, trong khi BYD cung cấp toàn bộ hỗ trợ kỹ thuật và công nghệ cốt lõi.

Chiến lược chuỗi cung ứng và lợi thế thuế quan

Việc đặt nhà máy pin tại Việt Nam giúp BYD hoàn thiện mô hình chuỗi cung ứng khép kín bao gồm bán hàng, sản xuất phụ tùng và cung cấp pin. Trước đó, tập đoàn này đã vận hành nhà máy điện tử tại Phú Thọ và có kế hoạch đầu tư thêm 250 triệu USD vào lĩnh vực sản xuất linh kiện ô tô. Mục tiêu của hãng là mở rộng mạng lưới lên 100 cửa hàng bán lẻ tại Việt Nam vào năm 2026.

Đáng chú ý, cơ sở sản xuất này giúp BYD tận dụng tối đa các hiệp định thương mại tự do. Nhờ Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA), pin sản xuất tại Việt Nam có thể xuất khẩu sang các thị trường như Thái Lan, Indonesia và Philippines với thuế suất 0%. Ngoài ra, Hiệp định EVFTA cũng mở ra cánh cửa vào Liên minh châu Âu với mức ưu đãi thuế tương tự, tạo lợi thế cạnh tranh lớn so với các sản phẩm xuất khẩu trực tiếp từ Trung Quốc.

Bối cảnh thị trường xe điện tại Việt Nam

Thị trường xe năng lượng mới tại Việt Nam đang ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc, từ 4.040 chiếc năm 2022 lên gần 80.000 chiếc vào năm 2024. Chính phủ Việt Nam cũng ban hành nhiều chính sách hỗ trợ như miễn phí trước bạ xe điện đến năm 2027 và giảm thuế tiêu thụ đặc biệt nhằm đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Dưới đây là thông số kỹ thuật dự kiến của dự án:

Giai đoạn Diện tích (ha) Công suất (GWh/năm) Sản phẩm mục tiêu Giai đoạn 1 4,4 3 Xe thương mại (xe buýt, xe tải) Giai đoạn 2 6 (mở rộng) 6 (tổng) Xe hơi du lịch

Dù VinFast đang chiếm ưu thế lớn tại thị trường nội địa, sự xuất hiện của các nhà máy pin từ BYD, Gotion High-tech hay Sunwoda cho thấy Việt Nam đang dần trở thành trung tâm sản xuất linh kiện xe điện quan trọng của khu vực. Các hãng xe khác như Chery, Geely và SAIC cũng đang tích cực tìm kiếm cơ hội lắp ráp tại đây để tối ưu hóa chi phí và chuỗi cung ứng toàn cầu.