BYD Dolphin G DM-i chốt giá từ 797 triệu đồng tại châu Âu: Đối thủ nặng ký trong phân khúc PHEV Mẫu hatchback plug-in hybrid sản xuất tại Hungary gây chú ý với tầm vận hành thuần điện tới 105 km và mức giá thực tế chỉ từ 522 triệu đồng sau khi áp dụng các khoản trợ cấp tại Đức.

Thị trường ô tô châu Âu đang chứng kiến làn sóng đổ bộ mạnh mẽ từ các thương hiệu Trung Quốc, trong đó BYD đang khẳng định vị thế bằng chiến lược sản phẩm linh hoạt. Mới đây, hãng đã chính thức công bố giá bán cho mẫu Dolphin G DM-i, một dòng xe plug-in hybrid (PHEV) được thiết kế độc quyền cho thị trường lục địa già. Đáng chú ý, mẫu xe này sẽ được sản xuất ngay tại nhà máy của hãng ở Szeged, Hungary, giúp tối ưu hóa chuỗi cung ứng và giảm thiểu các rào cản thương mại.

Thiết kế tối ưu cho không gian đô thị châu Âu

Dolphin G DM-i sở hữu ngôn ngữ thiết kế hiện đại với những đường nét năng động, cụm đèn pha mỏng và tay nắm cửa dạng bán ẩn. Xe có kích thước tổng thể dài 4.160 mm, rộng 1.825 mm và cao 1.575 mm, cùng chiều dài cơ sở đạt 2.610 mm. So với phiên bản thuần điện (BEV) đang phân phối tại khu vực này, Dolphin G DM-i ngắn hơn 130 mm nhưng lại rộng hơn 55 mm, tạo nên dáng vẻ vững chãi và linh hoạt khi di chuyển trong phố.

Nội thất công nghệ và không gian linh hoạt

Bên trong khoang lái, BYD trang bị cho mẫu xe này cụm đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch. Màn hình cảm ứng trung tâm có kích thước tùy chọn 10,1 hoặc 12,8 inch tùy theo từng phiên bản. Khu vực điều khiển được tối giản hóa với sạc không dây, hộc đựng cốc và hệ thống nút bấm vật lý được bố trí khoa học. Dù là mẫu xe cỡ nhỏ, Dolphin G DM-i vẫn cung cấp không gian chứa đồ ấn tượng với dung tích cốp tiêu chuẩn 425 lít, có thể mở rộng lên tối đa 1.225 lít khi gập hàng ghế sau.

Hệ truyền động Hybrid thế hệ mới

Về khả năng vận hành, trái tim của xe là hệ thống PHEV kết hợp giữa động cơ xăng 1,5 lít hút khí tự nhiên (công suất 70 kW - 94 mã lực) và mô-tơ điện 120 kW (161 mã lực). Phiên bản Active tiêu chuẩn sử dụng bộ pin 7,42 kWh, cho phép di chuyển thuần điện khoảng 40 km theo chu trình WLTP. Các phiên bản cao cấp hơn như Boost, Comfort và Sport được trang bị bộ pin lớn 18,3 kWh, nâng tầm vận hành thuần điện lên đến 105 km. Xe có khả năng tăng tốc 0–100 km/h trong 8,3 giây với mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ 4,5 lít/100 km.

Chi tiết giá bán và các phiên bản

Mức giá khởi điểm của BYD Dolphin G DM-i tại Đức là 28.990 EUR (tương đương 31.300 USD hoặc 797 triệu VNĐ). Tuy nhiên, nhờ các chính sách ưu đãi và trợ cấp, mức giá thực tế người dùng phải trả có thể giảm sâu, tạo lợi thế cạnh tranh lớn so với các đối thủ cùng phân khúc như Cupra Leon E-Hybrid (vốn có giá lên tới 49.620 EUR).

Phiên bản Giá niêm yết (EUR) Giá sau trợ cấp (EUR) Giá quy đổi sau trợ cấp (VNĐ) Active 28.990 18.990 ~522 triệu Boost 31.990 21.990 ~605 triệu Comfort 33.490 22.990 ~632 triệu Sport 34.490 23.990 ~660 triệu

Dù doanh số tại thị trường nội địa có sự điều chỉnh, BYD vẫn ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ tại các thị trường quốc tế. Trong tháng 5 năm 2026, hãng đã bàn giao tổng cộng 376.990 xe trên toàn cầu, khẳng định sức hút của các dòng xe năng lượng mới từ Trung Quốc trên bản đồ ô tô thế giới.