BYD Flash Charger: Công nghệ sạc xe điện 5 phút đạt 70% pin và tầm hành trình 960 km Bộ sạc Flash Charger của BYD cho phép nạp pin từ 10% đến 70% chỉ trong 5 phút, cung cấp tầm vận hành hơn 960 km và tiệm cận tốc độ đổ xăng của xe truyền thống.

Hãng sản xuất ô tô Trung Quốc BYD vừa công bố những bước tiến mới cho bộ sạc Flash Charger, cho phép một số dòng xe điện nạp pin từ 10% lên 70% chỉ trong 5 phút. Nếu sạc đầy từ 10% đến 100%, người dùng chỉ mất khoảng 9 phút để sở hữu quãng đường di chuyển lên đến hơn 960 km. Đây được xem là nỗ lực của BYD nhằm đưa trải nghiệm sử dụng xe điện tiệm cận với sự tiện lợi của việc đổ xăng truyền thống.

Sức mạnh từ công suất 1.500 kW và hệ sinh thái khép kín

Điểm mấu chốt giúp bộ sạc Flash Charger đạt được tốc độ đáng kinh ngạc nằm ở công suất đầu ra lên tới 1.500 kW. Để so sánh, các bộ sạc được coi là "siêu nhanh" tại thị trường Mỹ hiện nay thường chỉ đạt mức 350 kW, mất từ 15–25 phút để sạc đến 80% và khoảng 40 phút để đầy hoàn toàn. Việc nâng công suất lên gấp nhiều lần giúp rút ngắn thời gian chờ đợi xuống mức tối thiểu, giải tỏa nỗi lo về phạm vi hoạt động của người dùng.

Lợi thế lớn nhất của BYD là khả năng kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng từ sản xuất xe, bộ sạc cho đến pin. Hiện tại, mẫu Denza Z9GT dự kiến ra mắt tại Paris vào tháng tới là dòng xe đầu tiên có thể khai thác tối đa công suất của Flash Charger. Mẫu xe này được trang bị pin Blade thế hệ mới nhất với công nghệ phần mềm và hệ thống dây điện được thiết kế chuyên biệt để xử lý dòng điện cường độ cao.

Thông số Bộ sạc nhanh thông dụng (Mỹ) BYD Flash Charger Công suất tối đa 350 kW 1.500 kW Thời gian sạc 10–70% ~20 phút 5 phút Thời gian sạc đầy (từ 10%) ~40 phút 9 phút Tầm vận hành tương ứng Tùy dòng xe >960 km

Cải tiến kỹ thuật trên pin Blade thế hệ mới

Để đạt được mật độ năng lượng cao hơn 5% so với phiên bản trước, pin Blade mới của BYD đã chuyển sang sử dụng hóa chất lithium mangan sắt photphat (LMFP). Đây là bước tiến quan trọng so với dòng lithium-sắt photphat (LFP) cũ, vốn phải đánh đổi mật độ năng lượng để lấy độ bền. BYD cho biết họ đã thiết kế lại toàn bộ cấu trúc pin, từ điện cực lưu trữ, chất điện phân cho đến các tấm ngăn cách dẫn dòng ion.

Về hạ tầng, hãng xe Trung Quốc đã triển khai hơn 4.000 bộ sạc tại thị trường nội địa và đặt mục tiêu xây dựng thêm 16.000 bộ vào cuối năm nay. Tại châu Âu, kế hoạch lắp đặt thêm 2.000 bộ sạc cũng đang được xúc tiến. Để tránh gây áp lực quá tải cho lưới điện khi truyền tải mức công suất megawatt, BYD tích hợp hệ thống pin lưu trữ tại các trạm sạc để bổ sung năng lượng khi cần thiết.

Rào cản về hạ tầng lưới điện toàn cầu

Dù sở hữu thông số ấn tượng, các chuyên gia nhận định công nghệ của BYD vẫn đối mặt với những thách thức thực tế, đặc biệt là tại thị trường Mỹ. Gil Tal, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Xe điện tại Đại học UC Davis, cho rằng việc nâng cấp từ 350 kW lên 1.500 kW yêu cầu sự thay đổi đồng bộ về "đường ống" dẫn điện từ lưới điện quốc gia.

Bên cạnh đó, thói quen sạc tại nhà của đa số chủ sở hữu xe điện khiến nhu cầu về trạm sạc siêu nhanh công cộng chỉ thực sự bùng nổ trong các chuyến đi dài. Tuy nhiên, sạc siêu nhanh vẫn là yếu tố then chốt để thuyết phục những khách hàng đang sử dụng xe xăng chuyển sang xe điện, khi họ luôn tìm kiếm một trải nghiệm nạp năng lượng tương đồng với việc đổ xăng về mặt thời gian.

Trong khi Trung Quốc và châu Âu đang đẩy mạnh cuộc đua hạ tầng sạc, thị trường Mỹ có dấu hiệu chậm lại khi một số nhà sản xuất như Honda, Hyundai hay Kia điều chỉnh kế hoạch sản xuất xe thuần điện. Việc thiếu hụt các hỗ trợ liên bang cũng là rào cản khiến công nghệ sạc megawatt khó có thể sớm phổ biến rộng rãi tại quốc gia này.