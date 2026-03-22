BYD Flash Charger: Giải pháp sạc xe điện trong 9 phút với công suất 1.500 kW Công nghệ sạc Flash Charger mới của BYD cho phép nạp pin từ 10% đến 70% chỉ trong 5 phút, cung cấp phạm vi hoạt động hơn 960 km, tiệm cận tốc độ đổ xăng truyền thống.

Hãng xe điện BYD vừa công bố những bước tiến mới nhất cho bộ sạc Flash Charger, một hệ thống sạc siêu nhanh có khả năng thay đổi thói quen sử dụng xe điện toàn cầu. Theo thông báo từ nhà sản xuất Trung Quốc, hệ thống này hiện có thể sạc một số loại pin xe điện từ 10% lên 70% trong 5 phút và đạt trạng thái đầy pin chỉ trong khoảng 9 phút.

Tốc độ sạc vượt xa tiêu chuẩn ngành

Với công suất tối đa lên đến 1.500 kW mỗi lần sạc, bộ sạc của BYD thiết lập một tiêu chuẩn mới về hiệu suất nạp năng lượng. Để so sánh, các bộ sạc được coi là siêu nhanh tại thị trường Mỹ hiện nay thường có công suất 350 kW, mất từ 15 đến 25 phút để sạc 80% pin và cần tới 40 phút để sạc đầy hoàn toàn. Động thái này của BYD giúp trải nghiệm sạc xe điện tiến gần hơn đến mục tiêu tương đương với thời gian đổ đầy một bình xăng.

Việc rút ngắn thời gian chờ đợi được kỳ vọng sẽ giải quyết rào cản lớn nhất đối với những người dùng còn đang phân vân chuyển đổi sang xe điện: nỗi lo về phạm vi hoạt động và sự bất tiện khi phải chờ đợi tại trạm sạc. BYD đã triển khai hơn 4.000 bộ sạc tại Trung Quốc và dự kiến lắp đặt thêm 16.000 bộ vào cuối năm nay, cùng 2.000 trạm sạc khác tại thị trường châu Âu.

Bảng so sánh hiệu suất sạc năng lượng

Tiêu chí Bộ sạc Flash Charger (BYD) Sạc siêu nhanh thông thường (Mỹ) Công suất tối đa 1.500 kW 350 kW Thời gian sạc 10-70% 5 phút 15-25 phút (đến 80%) Phạm vi hoạt động tương ứng Hơn 960 km Tùy dòng xe Thời gian sạc đầy 9 phút Khoảng 40 phút

Công nghệ pin Blade thế hệ mới và hóa chất LMFP

Hiện tại, chỉ có mẫu BYD Denza Z9GT dự kiến ra mắt tại Paris vào tháng tới là có thể khai thác tối đa tốc độ của hệ thống Flash Charger. Khả năng này đến từ việc xe được trang bị pin Blade thế hệ mới nhất do chính BYD phát triển. Pin này sử dụng hóa chất lithium mangan sắt photphat (LMFP) để gia tăng mật độ năng lượng.

So với phiên bản lithium-sắt photphat (LFP) trước đây, công nghệ LMFP mới giúp mật độ năng lượng tăng thêm 5%. BYD cho biết họ đã tái thiết kế toàn bộ các thành phần của pin, bao gồm điện cực lưu trữ, chất điện phân và các tấm ngăn cách dẫn dòng ion để tối ưu hóa chu kỳ sạc xả ở cường độ cao. Việc tự chủ sản xuất cả xe, pin và bộ sạc giúp hệ thống phần mềm và dây dẫn của BYD hoạt động đồng bộ, chịu được dòng điện cực lớn mà không gây hư hại linh kiện.

Thách thức về hạ tầng lưới điện

Dù sở hữu thông số ấn tượng, giới chuyên gia nhận định hệ thống này vẫn đối mặt với những hạn chế về mặt thực tiễn. Ông Gil Tal, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Xe điện tại Đại học UC Davis, cho biết việc sạc siêu nhanh 5 phút có thể không thay đổi quá nhiều cuộc sống hàng ngày của đa số người dùng, vốn chủ yếu sạc xe tại nhà qua đêm.

Hơn nữa, việc truyền tải hơn 1 MW từ lưới điện là một thách thức khổng lồ về mặt hạ tầng. Để khắc phục, BYD có kế hoạch tích hợp pin lưu trữ tại các điểm sạc để hỗ trợ lưới điện, tránh gây quá tải cục bộ. Tại các thị trường như Mỹ, việc triển khai hệ thống 1.500 kW đòi hỏi sự phối hợp và nâng cấp toàn diện hệ thống đường ống lưới điện hiện có, vốn đang được cấu hình chủ yếu cho xe tải hạng nặng thay vì xe con.

Trong bối cảnh thị trường xe điện tại Mỹ đang có dấu hiệu chững lại khi một số nhà sản xuất như Honda, Hyundai hay Lamborghini điều chỉnh kế hoạch sản xuất, sự bứt tốc của Trung Quốc và châu Âu trong công nghệ sạc được xem là yếu tố quyết định cục diện cạnh tranh trong tương lai gần.