BYD Hiace 05 2026: SUV điện giá rẻ sở hữu phạm vi hoạt động kỷ lục 2.100 km BYD Hiace 05 phiên bản 2026 vừa ra mắt với mức giá từ 340 triệu đồng, gây ấn tượng mạnh nhờ công nghệ hybrid cắm điện cho phép di chuyển hơn 2.100 km sau một lần sạc đầy và đổ đầy bình xăng.

Ngày 20/04/2026, BYD chính thức tung ra thị trường mẫu SUV cỡ nhỏ Hiace 05 phiên bản 2026, đánh dấu một bước tiến mới trong chiến lược phổ cập xe điện giá rẻ nhưng sở hữu công nghệ vượt trội. Điểm nhấn lớn nhất của mẫu xe này không chỉ dừng lại ở thiết kế hay tiện nghi, mà nằm ở hiệu năng vận hành với tổng phạm vi hoạt động kết hợp đạt con số kỷ lục hơn 2.100 km đối với phiên bản hybrid cắm điện (PHEV).

Chiến lược giá và các phiên bản tùy chọn

BYD Hiace 05 2026 được giới thiệu với tổng cộng 8 phiên bản khác nhau, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng từ di chuyển đô thị thuần túy đến những chuyến hành trình xuyên tỉnh dài ngày. Mức giá khởi điểm của xe dao động từ 97.900 đến 145.900 nhân dân tệ, tương đương khoảng 340 triệu đến 507 triệu đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện tại. Đây được xem là mức giá cực kỳ cạnh tranh, tạo áp lực lớn lên các đối thủ cùng phân khúc SUV cỡ nhỏ.

Mẫu SUV cỡ nhỏ Hiace 05 2026 của BYD với ngôn ngữ thiết kế hiện đại

Hệ truyền động đột phá: Hybrid cắm điện và Thuần điện

BYD phân tách dòng sản phẩm Hiace 05 thành hai nhánh công nghệ rõ rệt. Bản thuần điện (EV) tập trung vào nhóm khách hàng đô thị với quãng đường di chuyển tối đa khoảng 630 km. Xe được trang bị mô-tơ điện có công suất tối đa từ 200 kW đến 240 kW, kết hợp cùng pin "lưỡi dao" (Blade Battery) thế hệ thứ hai giúp tối ưu hóa hiệu suất và độ an toàn.

Đáng chú ý nhất là phiên bản hybrid cắm điện (DM-i). Hệ thống này kết hợp giữa động cơ xăng 1,5 lít và mô-tơ điện, cho phép xe chạy thuần điện từ 220 km đến 305 km. Khi kết hợp cả hai nguồn năng lượng, tổng quãng đường di chuyển có thể đạt từ 2.020 km đến 2.105 km. Con số này đồng nghĩa với việc người dùng có thể thực hiện những lộ trình dài như từ Hà Nội vào TP.HCM mà gần như không cần dừng lại tiếp nhiên liệu hay sạc pin nhiều lần.

Ngôn ngữ thiết kế "Hải dương" tinh chỉnh

Về ngoại hình, Hiace 05 2026 kế thừa ngôn ngữ thiết kế "hải dương" đặc trưng của hãng nhưng được tinh chỉnh sắc nét hơn. Phần đầu xe gây ấn tượng với cụm đèn LED nối liền mạch, hốc gió lớn và lưới tản nhiệt chủ động giúp tối ưu hóa khí động học. Riêng bản thuần điện còn sở hữu thêm khoang hành lý phía trước với dung tích 110 lít, tăng tính tiện dụng cho người dùng.

Thân xe giữ phong cách gọn gàng với tay nắm cửa dạng bán ẩn và các đường gân dập nổi mượt mà. Xe sử dụng mâm hợp kim 17 hoặc 18 inch phối hai tông màu. Cột D được thiết kế tách lớp tạo hiệu ứng mái nổi, mang lại cảm giác cao cấp và hiện đại hơn cho tổng thể chiếc SUV.

Nội thất tối giản và hệ thống DiLink 150

Bên trong cabin, BYD tập trung vào trải nghiệm công nghệ với không gian thiết kế tối giản. Điểm nhấn trung tâm là màn hình cảm ứng có khả năng xoay đặc trưng của BYD với kích thước tùy chọn 12,8 hoặc 15,6 inch. Bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch hiển thị sắc nét các thông số vận hành.

Hệ thống giải trí và quản lý xe DiLink 150 mới nhất được tích hợp, hỗ trợ kết nối đa thiết bị và bản đồ tùy biến chuyên sâu. Hệ thống này được đánh giá có tốc độ phản hồi nhanh và mượt mà hơn đáng kể so với các thế hệ tiền nhiệm.

Công nghệ an toàn và hỗ trợ lái nâng cao

Không chỉ mạnh về hiệu suất, Hiace 05 2026 còn được trang bị hàng loạt công nghệ hỗ trợ lái thông minh. Xe sở hữu hệ thống kiểm soát mô-men xoắn thông minh, kiểm soát ổn định khi nổ lốp ở tốc độ cao và hệ thống giảm xóc thích ứng giúp vận hành êm ái trên nhiều loại địa hình.

Trên các phiên bản cao cấp, BYD còn tích hợp hệ thống hỗ trợ lái nâng cao sử dụng cảm biến lidar, đưa các tính năng an toàn vốn có trên xe hạng sang xuống phân khúc phổ thông. Điều này cho thấy tham vọng của hãng trong việc thiết lập tiêu chuẩn mới về công nghệ cho dòng xe giá rẻ.

Thông số kỹ thuật cơ bản của BYD Hiace 05 2026

Thông số Phiên bản Thuần điện (EV) Phiên bản Hybrid (DM-i) Kích thước (DxRxC) 4.620 x 1.860 x 1.630 mm 4.620 x 1.860 x 1.630 mm Trục cơ sở 2.770 mm 2.770 mm Công suất mô-tơ 200 kW - 240 kW Kết hợp động cơ 1,5 lít Phạm vi hoạt động 540 - 630 km 2.020 - 2.105 km (tổng hợp) Mâm xe 17/18 inch 17/18 inch

Với sự kết hợp giữa mức giá dễ tiếp cận, công nghệ pin thế hệ mới và phạm vi hoạt động vượt trội, BYD Hiace 05 2026 dự báo sẽ trở thành một đối thủ đáng gờm tại thị trường nội địa Trung Quốc và có tiềm năng lớn khi mở rộng ra các thị trường đang phát triển.