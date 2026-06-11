BYD nỗ lực tăng sản lượng pin Blade thế hệ mới để đáp ứng nhu cầu xe điện toàn cầu Tại đại hội cổ đông, Chủ tịch BYD Vương Truyền Phúc thừa nhận năng lực sản xuất pin hiện chưa đủ đáp ứng đơn hàng, đồng thời kỳ vọng vào sự bứt phá của công nghệ pin Blade thế hệ hai.

Tại cuộc họp cổ đông thường niên ngày 9 tháng 6, ông Vương Truyền Phúc, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc BYD, cho biết thách thức lớn nhất của hãng hiện nay không nằm ở nhu cầu thị trường mà là khả năng sản xuất. Sự kiện thu hút kỷ lục khoảng 1.000 người tham dự, phản ánh sức hút mạnh mẽ của hãng xe điện Trung Quốc đối với các nhà đầu tư.

Pin Blade thế hệ hai và bài toán tối ưu năng lực sản xuất

Ông Vương Truyền Phúc khẳng định pin Blade thế hệ thứ hai cùng công nghệ sạc nhanh là bước tiến quan trọng, giải quyết triệt để hai rào cản lớn nhất của xe điện: độ an toàn và thời gian sạc. Mặc dù công nghệ này nhận được đánh giá cao từ cả thị trường nội địa lẫn quốc tế, BYD vẫn đang đối mặt với tình trạng cung không đủ cầu.

Để khắc phục tình trạng này, BYD đang tập trung mọi nguồn lực nhằm tối đa hóa công suất dây chuyền. Hiện tại, sản lượng pin đang được đẩy mạnh với mức tăng thêm từ 20.000 đến 30.000 bộ mỗi tháng. Lãnh đạo BYD nhấn mạnh rằng doanh số bán hàng của công ty trong năm nay sẽ phụ thuộc trực tiếp vào tiến độ xuất xưởng của bộ phận pin.

Chiến lược bứt phá thị trường trong năm 2024

Với lộ trình cải thiện năng lực sản xuất rõ rệt, Chủ tịch Vương Truyền Phúc bày tỏ sự tin tưởng vào kết quả kinh doanh khả quan trong năm nay và kỳ vọng đạt sản lượng đột phá hơn nữa vào năm sau. Khi nút thắt về nguồn cung pin Blade được tháo gỡ, BYD dự kiến sẽ bứt phá mạnh mẽ tại nhiều thị trường trên thế giới.

Việc ưu tiên phát triển và tối ưu hóa sản xuất pin Blade không chỉ giúp BYD củng cố vị thế dẫn đầu mà còn tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn về công nghệ cốt lõi trong ngành công nghiệp ô tô điện đang cạnh tranh gay gắt.