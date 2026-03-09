BYD ra mắt hệ thống sạc siêu nhanh 1.500 kW: Sạc 5 phút đi được 500 km Hệ thống sạc mới của BYD đạt công suất 1.500 kW, tích hợp pin lưu trữ năng lượng và thiết kế ray trượt chữ T giúp sạc đầy 500 km chỉ trong vòng 5 phút.

Ngày 7/3, BYD chính thức giới thiệu thế hệ trụ sạc siêu nhanh mới với những thông số kỹ thuật ấn tượng, đánh dấu bước tiến lớn trong hạ tầng xe điện toàn cầu. Hệ thống này sở hữu công suất tối đa lên đến 1.500 kW cho một súng sạc, cho phép các dòng xe điện tương thích nạp đủ năng lượng để di chuyển quãng đường từ 400 đến 500 km chỉ sau 5 phút sạc.

Thiết kế ray trượt thông minh tối ưu thao tác

Điểm nhấn về kỹ thuật trên trụ sạc mới của BYD là hệ thống ray trượt hình chữ T độc đáo. Thiết kế này có khả năng giữ cố định sợi dây sạc nặng 2 kg lơ lửng trên không, giúp người dùng có thể thực hiện thao tác cắm và rút sạc dễ dàng chỉ bằng một tay. Ray trượt có thể di chuyển ngang linh hoạt, kết hợp với đầu súng sạc tự động xoay để phù hợp với vị trí cổng sạc của nhiều loại xe khác nhau.

Công nghệ lưu trữ năng lượng và hiệu suất vận hành

Bên cạnh công suất súng đơn 1.500 kW, tổng công suất của toàn trạm sạc có thể đạt mức 2.100 kW. Đáng chú ý, BYD đã tích hợp sẵn hệ thống pin lưu trữ năng lượng bên trong trụ sạc. Giải pháp này không chỉ giúp giảm tải cho lưới điện quốc gia mà còn cắt giảm chi phí xây dựng tới 60% so với các trạm sạc siêu nhanh truyền thống.

Hệ thống trang bị hai súng sạc hoạt động độc lập, cho phép sạc đồng thời hai phương tiện cùng lúc. Thiết bị hoàn toàn tương thích với các dòng xe BYD hỗ trợ sạc nhanh và cả những mẫu xe điện sử dụng hệ thống cao áp 1.000V từ các nhà sản xuất bên thứ ba. Người dùng có thể quản lý và thanh toán không chạm thông qua ứng dụng BYD Flash Charging.

Lộ trình triển khai mạng lưới trạm sạc

Việc ra mắt trụ sạc 1.500 kW nằm trong chiến lược mở rộng hạ tầng năng lượng của BYD. Theo kế hoạch, trong năm 2026, hãng dự kiến sẽ triển khai 4.000 trạm sạc nhanh và thiết lập 15.000 điểm sạc hợp tác trên toàn quốc để phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của người dùng xe điện.