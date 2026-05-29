BYD ra mắt hệ thống tự lái God's Eye: Cam kết bồi thường toàn bộ chi phí nếu xảy ra tai nạn Với mức giá khoảng 1.770 USD, hệ thống God's Eye của BYD cho phép người lái rảnh tay hoàn toàn. Hãng cam kết chi trả mọi chi phí phát sinh nếu xảy ra va chạm khi công nghệ đang hoạt động.

Hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao God's Eye là giải pháp tự lái do BYD tự phát triển nhằm mục tiêu xóa bỏ tai nạn giao thông và tối ưu hóa chi phí tiếp cận công nghệ cho người dùng. Với mức giá 12.000 nhân dân tệ (khoảng 1.770 USD), đây được xem là bước đi chiến lược của hãng xe điện lớn nhất thế giới trong việc phổ cập tính năng hỗ trợ lái nâng cao cho nhóm khách hàng đại chúng.

Cam kết trách nhiệm pháp lý từ nhà sản xuất

Đáng chú ý nhất trong lần ra mắt này là cam kết của ông Wang Chuanfu, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch BYD, về việc doanh nghiệp sẽ chi trả toàn bộ chi phí phát sinh từ các vụ tai nạn giao thông xảy ra trong lúc hệ thống God's Eye đang vận hành. Tuyên bố này được đưa ra tại cuộc họp báo ở Thâm Quyến, thể hiện sự tự tin của hãng vào độ an toàn của nền tảng mới.

Ông Wang Chuanfu nhấn mạnh tầm nhìn hướng tới việc không còn tai nạn giao thông, dẫn chứng số liệu thực tế với khoảng 1,19 triệu người tử vong mỗi năm trên toàn cầu do va chạm đường bộ. Hệ thống God's Eye được thiết kế để giảm thiểu sai sót do con người, đặc biệt là tình trạng mệt mỏi khi lái xe đường dài.

Nền tảng công nghệ giám sát không góc chết

God's Eye cho phép người điều khiển phương tiện không cần chạm tay vào vô lăng trong quá trình vận hành. Để đạt được điều này, hệ thống tích hợp mạng lưới thiết bị ngoại vi dày đặc bao gồm:

Hơn 10 camera độ phân giải cao xung quanh thân xe.

Cảm biến lidar và radar tích hợp.

Hệ thống xử lý dữ liệu thời gian thực giúp giám sát điều kiện đường sá 360 độ mà không có điểm mù.

Mặc dù đã trình diễn các tính năng vượt trội, thời điểm thương mại hóa chính thức trên các dòng xe thương mại vẫn chưa được Chủ tịch BYD công bố cụ thể.

Chuyển dịch chiến lược và áp lực thị trường

Sự ra đời của God's Eye đánh dấu bước chuyển mình của BYD từ cuộc chiến giảm giá sang nâng cấp hàm lượng công nghệ trên sản phẩm. Quyết định này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Bắc Kinh kêu gọi các hãng xe ngừng cuộc đua hạ giá từ giữa năm 2025 để bảo vệ biên lợi nhuận. Theo các chuyên gia từ JPMorgan, các nhà sản xuất xe điện hiện phải đứng trước hai lựa chọn: tối ưu quy trình sản xuất hoặc ra mắt các mẫu xe có công nghệ vượt trội trong cùng phân khúc giá.

Về tình hình kinh doanh, trong quý I năm 2026, BYD đã bàn giao 700.050 xe, ghi nhận mức giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái do thị trường nội địa suy yếu sau khi các chính sách ưu đãi thuế bị cắt giảm. Tuy nhiên, mảng xuất khẩu lại ghi nhận sự tăng trưởng đột phá.

Chỉ số kinh doanh Số liệu Quý I/2026 Ghi chú Tổng lượng xe bàn giao 700.050 xe Giảm 30% so với cùng kỳ Lượng xe xuất khẩu (Tháng 3) 120.083 xe Tháng thứ 5 liên tiếp vượt mốc 100.000 Tỷ trọng doanh số xuất khẩu Gần 46% Tăng gấp đôi so với năm 2025

Cuộc đua công nghệ sạc và pin xe điện

Bên cạnh tự lái, BYD tiếp tục củng cố hạ tầng với hơn 6.100 trạm sạc nhanh tại Trung Quốc. Tuy nhiên, hãng đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ đối thủ CATL trong công nghệ sạc. Pin Shenxing thế hệ thứ ba của CATL hiện có khả năng sạc từ 10% lên 98% chỉ trong 6 phút 27 giây, nhanh hơn đáng kể so với pin Blade thế hệ thứ hai của BYD (mất 9 phút để đạt 90%).

Việc ra mắt hệ thống tự lái giá rẻ kèm cam kết đền bù rủi ro cho thấy nỗ lực của BYD trong việc tái định vị năng lực công nghệ trước các đối thủ toàn cầu, đồng thời khẳng định vị thế dẫn đầu trong kỷ nguyên xe điện thông minh.