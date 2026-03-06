BYD Sea Lion 06 EV 2026: Nâng tầm phạm vi hoạt động 710 km và sạc siêu tốc Phiên bản 2026 của BYD Sea Lion 06 EV vừa ra mắt với pin Blade thế hệ hai, tùy chọn hỗ trợ lái LiDAR Mắt thần 5.0 và hệ thống treo DiSus-C thông minh.

BYD chính thức ra mắt Sea Lion 06 EV phiên bản 2026 vào ngày 5/3, đánh dấu bước tiến quan trọng trong công nghệ pin và hiệu suất vận hành. Điểm nhấn lớn nhất trên mẫu xe mới là sự nâng cấp đáng kể về tầm hoạt động, tăng từ 605 km lên 710 km sau một lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn thử nghiệm).

Công nghệ pin Blade thế hệ mới và sạc siêu nhanh

Sự cải thiện về phạm vi di chuyển của Sea Lion 06 EV 2026 đến từ việc ứng dụng pin Blade thế hệ thứ hai. Không chỉ tăng mật độ năng lượng, công nghệ này còn kết hợp với hệ thống sạc siêu nhanh, cho phép rút ngắn thời gian chờ đợi tại trạm sạc xuống mức tối thiểu, được mô tả tương đương với thời gian thưởng thức một ly cà phê.

BYD Sea Lion 06 EV 2026 vừa ra mắt với nhiều nâng cấp về công nghệ sạc và pin.

Dựa trên nền tảng 800V từ phiên bản tiền nhiệm, xe duy trì khả năng tối ưu hóa dòng điện hiệu quả. Ở phiên bản 2025 làm cơ sở so sánh, mẫu xe này đạt mức tiêu thụ năng lượng ấn tượng chỉ 12,5 kWh/100 km và công suất sạc tối đa lên tới 237 kW.

Nâng cấp hệ thống treo và tiện nghi nội thất

Về khả năng vận hành, BYD đã trang bị tiêu chuẩn hệ thống treo thông minh DiSus-C trên toàn bộ các phiên bản của Sea Lion 06 EV 2026. Hệ thống này giúp xe thích nghi linh hoạt với các điều kiện mặt đường khác nhau, gia tăng sự êm ái cho hành khách.

Không gian nội thất cũng nhận được những nâng cấp hướng tới sự thoải mái tối đa:

Tiêu chuẩn: Tính năng nhớ vị trí ghế lái giúp cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.

Tính năng nhớ vị trí ghế lái giúp cá nhân hóa trải nghiệm người dùng. Tùy chọn cao cấp: Ghế massage hàng ghế trước và tựa chân chỉnh điện dành riêng cho ghế phụ, mang lại cảm giác thư giãn trên những hành trình dài.

Hệ thống hỗ trợ lái thông minh LiDAR

Về mặt an toàn và công nghệ, BYD cung cấp tùy chọn hệ thống hỗ trợ lái "Mắt thần 5.0" (Eye of the Gods 5.0) trên tất cả các phiên bản. Hệ thống này tích hợp cảm biến lidar, cho phép xe nhận diện môi trường xung quanh với độ chính xác cao, hỗ trợ các tính năng tự hành cấp độ cao trong các điều kiện giao thông phức tạp.

Thông số BYD Sea Lion 06 EV 2026 Tầm hoạt động tối đa 710 km Nền tảng điện áp 800V Hệ thống treo DiSus-C thông minh (Tiêu chuẩn) Công nghệ hỗ trợ lái Mắt thần 5.0 tích hợp LiDAR (Tùy chọn) Mức tiêu thụ năng lượng ~12,5 kWh/100 km

Hiện tại, BYD vẫn chưa công bố giá bán chính thức cho phiên bản 2026. Để tham khảo, phiên bản 2025 đang có giá khởi điểm tại thị trường nội địa khoảng 19.300 USD.