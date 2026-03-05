BYD Seal 08 chính thức ra mắt: Sạc 5 phút đi 400 km và tầm hành trình 1.000 km Mẫu sedan flagship Seal 08 của BYD vừa ra mắt toàn cầu với nền tảng 800V, pin Blade thế hệ 2 và công nghệ sạc Megawatt đột phá, thiết lập tiêu chuẩn mới về hiệu năng xe điện.

BYD đã chính thức ra mắt toàn cầu mẫu sedan flagship Seal 08 vào ngày 5/3/2026, sau khi công bố đoạn video giới thiệu ngắn vào chiều ngày 4/3. Đây được xem là sản phẩm chủ lực trong dòng Ocean Network của hãng xe Trung Quốc, đánh dấu bước tiến mới trong công nghệ lưu trữ năng lượng và truyền động điện.

Công nghệ sạc Megawatt và pin Blade thế hệ mới

Điểm nhấn quan trọng nhất trên BYD Seal 08 là việc ứng dụng pin Blade thế hệ thứ hai kết hợp cùng nền tảng điện áp cao 800V. Cấu trúc này cho phép xe tương thích với công nghệ sạc nhanh Megawatt, mang lại tốc độ tái nạp năng lượng ấn tượng.

BYD Seal 08 sở hữu thiết kế sedan coupe thể thao với công nghệ pin Blade thế hệ 2

Cụ thể, xe chỉ cần 5 phút sạc để có thể di chuyển thêm quãng đường 400 km. Tổng tầm xa thuần điện của mẫu sedan này dự kiến sẽ vượt mốc 1.000 km sau mỗi lần sạc đầy, giải quyết triệt để nỗi lo về phạm vi hoạt động của người dùng xe điện hiện nay.

Thiết kế và khả năng vận hành thông minh

Về ngoại hình, Seal 08 kế thừa ngôn ngữ thiết kế từ mẫu concept BYD Ocean-S. Xe sở hữu cụm đèn pha thanh mảnh, nắp ca-pô với những đường gân dập nổi mạnh mẽ, tạo nên tổng thể của một chiếc coupe thể thao cỡ trung-lớn. Để tăng tính linh hoạt khi di chuyển trong không gian hẹp cũng như ổn định ở tốc độ cao, BYD đã trang bị cho xe hệ thống đánh lái bánh sau.

Khía cạnh công nghệ hỗ trợ lái cũng được chú trọng với cảm biến LiDAR lắp đặt trên nóc xe. Điều này cho thấy Seal 08 sẽ tích hợp hệ thống hỗ trợ lái thông minh thế hệ mới nhất, cung cấp khả năng nhận diện vật thể và môi trường chính xác hơn.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Phân khúc Sedan thể thao cỡ trung-lớn Nền tảng điện áp 800V Công nghệ pin Blade thế hệ thứ hai Tốc độ sạc nhanh 5 phút cho 400 km (Megawatt Charging) Tầm vận hành tối đa >1.000 km Tính năng nổi bật Đánh lái bánh sau, cảm biến LiDAR

Vị thế trong dòng sản phẩm Ocean 8 Series

Sự xuất hiện của Seal 08 nằm trong chiến lược phát triển bộ đôi "Ocean 8 Series Dual Flagships". Mẫu sedan này song hành cùng Sea Lion 08 (biến thể SUV), tạo thành cặp bài trùng cao cấp nhất trong hệ sinh thái Ocean Network của BYD. Trước đó, kế hoạch này đã từng được hãng công bố lần đầu tại sự kiện Ocean Day vào tháng 12/2025.

Với việc ra mắt Seal 08, BYD không chỉ khẳng định vị thế dẫn đầu trong cuộc đua công nghệ pin mà còn cho thấy tham vọng chiếm lĩnh phân khúc xe điện cao cấp trên phạm vi toàn cầu bằng những thông số vận hành vượt trội.