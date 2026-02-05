BYD Seal 08 và Sea Lion 08 lộ ảnh thực tế: Trang bị công nghệ đánh lái bánh sau linh hoạt Hình ảnh thực tế của BYD Seal 08 và Sea Lion 08 cho thấy trang bị đánh lái bánh sau, giúp giảm bán kính quay đầu và tăng tính linh hoạt khi vận hành đô thị.

Ngày 31 tháng 1, những hình ảnh thực tế đầu tiên của bộ đôi flagship thuộc dòng Ocean 8 của BYD đã chính thức lộ diện. Hai mẫu xe chiến lược bao gồm sedan Seal 08 và SUV Sea Lion 08, sở hữu ngôn ngữ thiết kế sắc sảo cùng nhiều nâng cấp kỹ thuật đáng chú ý.

Công nghệ đánh lái bánh sau tối ưu khả năng vận hành

Điểm nhấn công nghệ quan trọng nhất trên dòng Ocean 8 là hệ thống đánh lái bánh sau. Trang bị này được kỳ vọng sẽ giúp các mẫu xe có kích thước lớn giảm đáng kể bán kính quay đầu, từ đó cải thiện khả năng xoay xở linh hoạt trong các không gian hẹp hoặc điều kiện giao thông đô thị đông đúc.

Về định vị sản phẩm, Seal 08 được xác định là mẫu sedan coupe cỡ trung đến lớn với những đường nét khí động học mềm mại. Trong khi đó, Sea Lion 08 mang kiểu dáng SUV cỡ trung đến lớn, thể hiện phong cách mạnh mẽ, cứng cáp và cơ bắp hơn.

Lộ trình ra mắt và kế hoạch mở rộng của BYD

BYD đã chính thức công bố bộ đôi Ocean 8 Series tại sự kiện Ocean Day diễn ra vào tháng 12 năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 4 năm dòng Ocean. Theo lộ trình dự kiến, cả hai mẫu xe này sẽ chính thức ra mắt công chúng và mở bán vào quý 1 năm 2026.

Bên cạnh dòng Ocean, hãng xe này cũng đang đẩy mạnh phát triển dòng Dynasty với các mẫu flagship mới. Cụ thể, tại Lễ kỷ niệm Dynasty Grand Ceremony lần thứ hai, BYD đã giới thiệu các dòng Tang 9 và Han 9. Một số thông tin rò rỉ cho thấy mẫu Tang 9 Series nhiều khả năng sẽ được đặt tên chính thức là Đại Đường (Da Tang) khi ra mắt thị trường trong thời gian tới.