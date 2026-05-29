BYD Song Ultra DM-i ra mắt: SUV PHEV chạy điện 310 km, giá từ 453 triệu đồng BYD Song Ultra DM-i vừa trình làng với công nghệ hybrid thế hệ thứ 5, hỗ trợ chạy thuần điện 310 km và tổng hành trình 1.845 km cùng mức giá từ 453 triệu đồng.

Thị trường xe năng lượng mới vừa đón nhận một nhân tố mang tính đột phá khi BYD chính thức ra mắt mẫu SUV plug-in hybrid (PHEV) hạng B hoàn toàn mới mang tên Song Ultra DM-i. Đây là mẫu xe được kỳ vọng sẽ định hình lại phân khúc nhờ sự kết hợp giữa giá thành tối ưu và công nghệ vận hành tiên tiến.

Theo dữ liệu từ Phoenix Network Technology, BYD Song Ultra DM-i được giới thiệu với 5 phiên bản khác nhau. Giá niêm yết tại thị trường nội địa dao động từ 129.900 đến 159.900 nhân dân tệ, tương đương khoảng 453 - 558 triệu VNĐ. Đây là lần đầu tiên một mẫu SUV PHEV phân khúc B có phạm vi chạy thuần điện đạt mốc 310 km sở hữu mức giá khởi điểm cạnh tranh như vậy.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Chiều dài cơ sở 2.840 mm Phạm vi chạy thuần điện (CLTC) 205 km và 310 km Tổng quãng đường di chuyển 1.845 km Tiêu thụ nhiên liệu (khi hết điện) 3,3 lít/100 km (NEDC) Công nghệ động cơ DM thế hệ thứ 5

Hiệu suất vận hành và công nghệ DM thế hệ mới

Sức mạnh của Song Ultra DM-i đến từ hệ truyền động DM (Dual Mode) thế hệ thứ năm của BYD. Công nghệ này tối ưu hóa khả năng phối hợp giữa động cơ xăng và mô-tơ điện, giúp xe đạt hiệu suất tiết kiệm nhiên liệu đáng kinh ngạc. Ngay cả khi pin đã cạn, mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ dừng ở mức 3,3 lít/100 km theo chu trình NEDC.

Người dùng có hai tùy chọn về pin tương ứng với phạm vi chạy thuần điện 205 km và 310 km theo chu trình CLTC. Khi nạp đầy bình xăng và sạc đầy pin, tổng quãng đường xe có thể di chuyển lên tới 1.845 km, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu từ di chuyển đô thị hàng ngày đến những chuyến hành trình xuyên tỉnh dài ngày mà không lo ngại về trạm sạc.

Không gian nội thất và trí tuệ nhân tạo Didi Shrimp

Dù được xếp vào phân khúc SUV hạng B, Song Ultra DM-i sở hữu chiều dài cơ sở lên tới 2.840 mm, tạo ra không gian cabin rộng rãi tương đương các mẫu xe ở phân khúc cao hơn. Nội thất xe được trang bị 130 tính năng tiêu chuẩn, trong đó có hệ thống âm thanh vòm DiSound 16 loa và chế độ "giường lớn" cho phép gập phẳng ghế trước để nghỉ ngơi.

Đáng chú ý, đây là mẫu xe đầu tiên tích hợp siêu trí tuệ nhân tạo "Didi Shrimp" của BYD. Hệ thống này đánh dấu bước tiến từ phản ứng thụ động sang tương tác chủ động, hỗ trợ tìm kiếm linh hoạt và phản hồi thông minh trong nhiều tình huống khác nhau. Các tiện nghi cao cấp khác bao gồm ghế phụ "nữ hoàng" với massage và đệm đỡ chân chỉnh điện, cùng hệ thống treo Yunlian-C tối ưu hóa độ êm ái.

Hệ thống hỗ trợ lái và an toàn thông minh

Về công nghệ an toàn, Song Ultra DM-i cung cấp tùy chọn hệ thống hỗ trợ lái "Tian Shen Zhi Yan B" tích hợp cảm biến laser (lidar). BYD cũng triển khai chính sách cam kết an toàn "kép" cho các tính năng dẫn đường đô thị và đỗ xe thông minh. Khách hàng mua xe mới sẽ được hưởng quyền lợi bảo hiểm cho tính năng dẫn đường đô thị trong năm đầu tiên.

Bên cạnh đó, các chủ xe cũ cũng sẽ nhận được những nâng cấp tương đương thông qua cập nhật phần mềm từ xa (OTA) lên phiên bản Tian Shen Zhi Yan 5.0. Với việc tích hợp AI và các cảm biến hiện đại, BYD đang nỗ lực đưa trải nghiệm lái xe thông minh đến gần hơn với người dùng phổ thông thông qua dòng sản phẩm Dynasty mới này.