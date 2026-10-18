Ca sĩ kiêm nhạc sĩ IT'S CHARLES. trải lòng về chặng đường âm nhạc tại Vũ trụ Fandom VTV3 Tại Vũ trụ Fandom trên VTV3, IT'S CHARLES. trải lòng về hành trình từ cậu bé bán chè đến nghệ sĩ đa tài, thẳng thắn đối diện các nghi vấn đạo nhạc và hòa âm.

Xuất hiện tại chương trình Vũ trụ Fandom phát sóng vào 12h ngày 18/10 trên kênh VTV3, IT'S CHARLES. lần đầu tiên đưa khán giả ngược dòng ký ức về tuổi thơ của một cậu bé người Khmer sinh ra tại An Giang và lớn lên bên gian hàng chè của gia đình ở khu vực chợ Rạch Giá. Tình yêu nghệ thuật của anh được nuôi dưỡng tự nhiên qua những giai điệu quảng cáo trên tivi cùng các cuộn băng cassette cũ kỹ.

Hành trình tự học và khẳng định bản sắc cá nhân

Để trở thành một nghệ sĩ đa tài đảm nhận cùng lúc 4 vai trò gồm ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc và đạo diễn hình ảnh, IT'S CHARLES. đã trải qua chặng đường tự học nhiều thử thách. Anh quyết định từ bỏ công việc thiết kế đồ họa ổn định, dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để tự học sáng tác qua YouTube và mày mò kỹ thuật hòa âm phối khí. Nam nghệ sĩ đã biến những giới hạn về điều kiện ban đầu thành chất liệu sáng tạo để định hình thế giới âm nhạc mang đậm dấu ấn riêng.

Bên cạnh những dấu ấn đạt được, chương trình còn gợi mở những góc khuất trong sự nghiệp của nam nghệ sĩ. Chất giọng nam cao hiếm gặp từng khiến anh cảm thấy tự ti và gặp nhiều hoài nghi ở thời điểm các cuộc thi âm nhạc ưa chuộng những giọng ca nội lực. Từng gắn liền với danh xưng bị loại 3 lần ngay từ vòng sơ loại, anh kiên trì nỗ lực để tìm kiếm sự công nhận và từng bước khẳng định vị thế của một nghệ sĩ trình diễn độc lập.

Đối diện tranh cãi và kết nối cộng đồng người hâm mộ

Tại không gian đối thoại của chương trình, IT'S CHARLES. thẳng thắn chia sẻ về những tin đồn và tranh cãi xoay quanh câu chuyện bản quyền, đạo nhạc hay cách thức phối khí. Đây là những áp lực mà anh cũng như người hâm mộ từng phải đối mặt trên con đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp.

Thông qua các phần giao lưu như Góc nhỏ kiêu hãnh và Cấm chat, ba từ khóa định vị cộng đồng người hâm mộ của anh gồm Tài năng, Tẻn tẻn và Ấm áp được phân tích chi tiết. Ngoài các phần đối thoại, tập phát sóng còn mang đến những tiết mục biểu diễn kết hợp cùng vũ đoàn và nghệ sĩ khách mời Hà Lê, tạo nên không gian âm nhạc giàu cảm xúc gửi gắm tới khán giả theo dõi chương trình.