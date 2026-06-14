CA TPHCM đánh bại Ninh Bình 2-1, chính thức lên ngôi vô địch Cúp Quốc gia 2025/26 Thầy trò HLV Phùng Thanh Phương đã đăng quang tại Cúp Quốc gia 2025/26 ngay trên sân đối phương nhờ chiến thuật phản công sắc sảo và màn trình diễn xuất thần của Patrik Lê Giang.

Trận chung kết Cúp Quốc gia 2025/26 đã khép lại với kịch bản đầy kịch tính, khẳng định bản lĩnh của đại diện từ TP.HCM. Bằng lối chơi phòng ngự phản công thực dụng và khả năng chớp thời cơ ấn tượng, CA TPHCM đã giành chiến thắng 2-1 trước Ninh Bình để nâng cao chiếc cúp vàng danh giá.

Sự thực dụng của CA TPHCM trong hiệp một

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, chủ nhà Ninh Bình đã chủ động dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm lợi thế sớm. Những ngôi sao như Bảo Toàn và Nguyễn Hoàng Đức liên tiếp có cơ hội đối mặt với khung thành đối phương. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ thành Patrik Lê Giang đã ngăn chặn mọi nỗ lực dứt điểm của đội bóng cố đô.

Khi Ninh Bình còn đang mải mê tấn công mà không ghi được bàn thắng, họ đã phải nhận đòn trừng phạt từ một tình huống cố định. Phút 16, Võ Minh Trọng thực hiện pha đá phạt góc chuẩn xác, tạo điều kiện cho Utzig bật cao đánh đầu tung lưới Đặng Văn Lâm, mở tỷ số trận đấu.

CA TPHCM có màn thể hiện xuất sắc trước Ninh Bình. Ảnh: CLB CA TPHCM.

Bàn dẫn trước giúp hệ thống của HLV Phùng Thanh Phương vận hành cực kỳ trơn tru. Trong khi đó, Ninh Bình bắt đầu bộc lộ sự lúng túng với nhiều đường chuyền sai địa chỉ. Phút 34, cách biệt được nhân đôi sau một pha phản công chớp nhoáng. Lee Williams bứt tốc dũng mãnh, vượt qua thủ thành Văn Lâm trước khi dứt điểm vào lưới trống.

Áp lực nghẹt thở và nỗ lực của Ninh Bình

Bước sang hiệp hai, Ban huấn luyện Ninh Bình tung tiền đạo Gustavo vào sân nhằm gia tăng áp lực. Đội chủ nhà đã tạo ra sức ép nghẹt thở lên phần sân của CA TPHCM. Tuy nhiên, Patrik Lê Giang một lần nữa trở thành "tấm khiên thép" khi liên tục từ chối các pha dứt điểm cận thành của Gustavo và Hoàng Đức.

Ninh Bình gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành của CA TPHCM. Ảnh: CLB CA TPHCM.

Hy vọng nhen nhóm cho Ninh Bình ở phút 74 khi Mạnh Cường phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Nguyễn Tài Lộc (Geovane) đã không mắc sai lầm nào để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Dù vậy, đó cũng là tất cả những gì đội chủ nhà làm được trước khối phòng ngự lùi sâu và kỷ luật của đội khách trong những phút còn lại.

Thống kê trận đấu

Thông số Ninh Bình CA TPHCM Tỷ số 1 2 Ghi bàn Geovane (74' - Pen) Utzig (16'), Lee Williams (34') Thủ môn xuất sắc - Patrik Lê Giang

Tiếng còi mãn cuộc vang lên xác nhận chức vô địch lịch sử cho thầy trò HLV Phùng Thanh Phương. Khả năng tổ chức trận đấu khoa học cùng tinh thần chiến đấu quả cảm đã giúp CA TPHCM xứng đáng với ngôi vương tại giải đấu năm nay.