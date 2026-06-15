CA TP.HCM đoạt Cúp Quốc gia và kịch bản thú vị tại Siêu cúp Việt Nam 2026 Công an TP.HCM chính thức lên ngôi tại Cúp Quốc gia 2025/26 sau chiến thắng kịch tính, đồng thời CLB Hà Nội gây chú ý khi vinh danh dàn trụ cột trong lịch sử 20 năm.

Bóng đá Việt Nam vừa trải qua những giờ phút sôi động với chức vô địch Cúp Quốc gia của Công an TP.HCM, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trước khi bước vào mùa giải mới. Đây không chỉ là danh hiệu cá nhân của một câu lạc bộ mà còn mở ra kịch bản về một trận "derby ngành" đầy kịch tính tại Siêu cúp Quốc gia sắp tới.

Công an TP.HCM đăng quang và trận Siêu cúp lịch sử

Công an TP.HCM đã chính thức trở thành tân vương của Cúp Quốc gia 2025/26 sau khi vượt qua Ninh Bình với tỷ số 2-1 ngay trên sân đối phương. Chiến thắng này không chỉ mang về phòng truyền thống thêm một danh hiệu cao quý mà còn đưa họ vào trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2026.

Công an TP.HCM đăng quang ở cúp Quốc gia.

Theo kế hoạch, trận Siêu cúp Quốc gia 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 30/8. Đây sẽ là màn đối đầu nội bộ giữa hai đội bóng ngành Công an: Công an Hà Nội (đương kim vô địch V.League) và Công an TP.HCM (đương kim vô địch Cúp Quốc gia). Trận đấu này được kỳ vọng sẽ là màn khởi đầu rực lửa cho mùa giải 2026/27.

CLB Hà Nội vinh danh huyền thoại và thành tích World Cup

Trong một diễn biến khác, CLB Hà Nội đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập đầy ý nghĩa. Đội bóng Thủ đô đã công bố đội hình tiêu biểu trong lịch sử hai thập kỷ qua, trong đó hai gương mặt nổi bật là Nguyễn Quang Hải và Đoàn Văn Hậu đã được vinh danh trang trọng vì những đóng góp to lớn cho sự phát triển của câu lạc bộ.

Quang Hải và Văn Hậu là trụ cột ở CLB lẫn ĐTQG.

Cũng tại sự kiện này, Tập đoàn T&T đã quyết định thưởng nóng 1 tỷ đồng cho ban huấn luyện và các cầu thủ U17 Hà Nội. Đây là phần thưởng xứng đáng sau khi đội trẻ này xuất sắc giành vé tham dự vòng chung kết U17 World Cup 2026, một cột mốc lịch sử cho công tác đào tạo trẻ của đội bóng.

Biến động nhân sự tại Becamex TP.HCM và tương lai PVF-CAND

Sau khi phải nhận tấm vé xuống hạng, Becamex TP.HCM đang đứng trước nguy cơ "chảy máu chất xám" nghiêm trọng. Việc hậu vệ Hồ Tấn Tài rời đi được xem là phát súng đầu tiên. Những tài năng trẻ như Võ Hoàng Minh Khoa, Bùi Vỹ Hào hay Nguyễn Trần Việt Cường khó lòng chấp nhận thi đấu tại giải hạng dưới, đặt đội bóng đất Thủ vào thế khó trong việc duy trì lực lượng nòng cốt.

Ở giải hạng Nhất, CLB Huế đã chính thức thăng hạng sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Lâm Đồng. Ngược lại, PVF-CAND đang đối mặt với bài toán pháp lý nan giải. Thất bại trong trận play-off khiến đội chính rớt hạng, đồng nghĩa với việc đội trẻ (Trẻ PVF-CAND) cũng phải xuống chơi tại giải hạng Nhì do quy định một chủ sở hữu không thể có hai đội bóng trong cùng một cấp độ giải đấu.

Tham vọng của Indonesia tại khu vực

Về bóng đá khu vực, Đội trưởng Rizky Ridho của Indonesia đã chính thức phát đi thông điệp mạnh mẽ về mục tiêu vô địch AFF Cup 2026. Sau những kết quả khả quan từ loạt trận giao hữu, đội tuyển xứ Vạn đảo đang cho thấy sự tự tin cao độ trong việc cạnh tranh ngôi vương với các đối thủ trong khu vực, bao gồm cả Việt Nam và Thái Lan.